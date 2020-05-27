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Количество заболевших за сутки уменьшается

Количество заболевших за сутки уменьшается

Региональный оперативный штаб выдал новые данные по распространению коронавирусной инфоекции в регионе. На основе этих данных мы составили карту, актуальную на 27 мая.

Итак, как распределяется количество заболевших по районам области:

— Выздоровели и выписаны еще 47 жителей региона. Количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось на 82 человека, — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Данные по стране

Данные по стране

Итого на сегодняшний день:

— выздоровевших — 616 человек;


— умерших — 13 человек;

— всего госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 700 пациентов: 285 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 415 с типичной клиникой COVID-19;

— лабораторных исследований за сутки — 1739;

— на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 179 человек;

— на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 2581 человек.

Скорее выздоравливайте!

Скорее выздоравливайте!

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