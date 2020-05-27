Региональный оперативный штаб выдал новые данные по распространению коронавирусной инфоекции в регионе. На основе этих данных мы составили карту, актуальную на 27 мая.
Итак, как распределяется количество заболевших по районам области:
— Выздоровели и выписаны еще 47 жителей региона. Количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось на 82 человека, — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Итого на сегодняшний день:
— выздоровевших — 616 человек;
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— умерших — 13 человек;
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— всего госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 700 пациентов: 285 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 415 с типичной клиникой COVID-19;
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— лабораторных исследований за сутки — 1739;
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— на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 179 человек;
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— на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 2581 человек.