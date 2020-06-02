«Из семи бригад остались две. Болеют»: сотрудник скорой рассказал, как работают с COVID-больными

В Ярославской области с середины марта бушует пандемия коронавируса. За все это время в регионе официально зарегистрировано 3284
случая заражения COVID-19. Когда поликлиники области прекратили прием пациентов, вся нагрузка упала на скорые.
Мы пообщались с одним из работников скорой помощи, узнали, кого и как скорые госпитализируют с подозрением на коронавирус. Не обошли стороной вопрос заболеваемости среди сотрудников.
Потеря обоняния — главный симптом
— С подозрением на коронавирус госпитализируют людей с двусторонней пневмонией. Один из основных симптомов COVID-19 — потеря обоняния. Людей с подозрением отвозим в больницу для подтверждения диагноза. Некоторые, кстати, от госпитализации отказываются. У врачей и водителей бригад есть спецкостюмы, меняем их в специальном вагончике, где разделены чистая и грязная зоны. Машина тоже постоянно обрабатывается с помощью пульверизаторов с дезинфицирующим средством.
Список работающих с COVID-19 всегда меняется
— О том, в составе какой бригады мы работаем на определенной смене, можно узнать из списков. То есть ты приходишь на работу, а тебя включают в состав спецбригады, которую отправляют на вызовы к потенциально зараженным. Много врачей и фельдшеров болеют, многие сидят на карантине из-за контакта с больными медработниками. К примеру, за Волгой из 7 бригад скорых функционируют только несколько. В Брагино примерно так же.
В департаменте здравоохранения Ярославской области подтвердили, что некоторые сотрудники скорых заболели.
— На заволжской подстанции заболели ряд сотрудников. Подстанция работает в обычном режиме. Произведена дополнительная обработка и тестирование всего коллектива. Все остальные сотрудники отрицательные по ковиду и работают, — прокомментировали в пресс-службе регионального депздрава.
Один час на отдых
— Вызовов настолько много, что у бригады есть возможность сделать два тридцатиминутных перерыва за сутки работы. При этом много времени тратится на плевые вызовы. Например, живот болит у кого-то или кошка поцарапала руку. Да, такие бывают. Больных с пневмониями очень много, больницы переполнены. Как говорится, «с одной стороны заносят, а с другой выносят».
Мы спросили в региональном депздраве, сколько времени на отдых положено сотрудникам скорых, которые работают сутками.
— Работники скорой помощи работают в соответствии с ч. 3 ст. 108 Трудового кодекса. Кроме того, в правилах внутреннего распорядка и в коллективном договоре прописано, что работодатель предоставляет перерыв не менее двух раз в рабочее время по производственной необходимости, это отдых и прием пищи, — уточнили в депздраве.