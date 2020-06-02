«Из семи бригад остались две. Болеют»: сотрудник скорой рассказал, как работают с COVID-больными

В Ярославской области с середины марта бушует пандемия коронавируса. За все это время в регионе официально зарегистрировано 3284

случая заражения COVID-19. Когда поликлиники области прекратили прием пациентов, вся нагрузка упала на скорые.

Мы пообщались с одним из работников скорой помощи, узнали, кого и как скорые госпитализируют с подозрением на коронавирус. Не обошли стороной вопрос заболеваемости среди сотрудников.

Потеря обоняния — главный симптом

— С подозрением на коронавирус госпитализируют людей с двусторонней пневмонией. Один из основных симптомов COVID-19 — потеря обоняния. Людей с подозрением отвозим в больницу для подтверждения диагноза. Некоторые, кстати, от госпитализации отказываются. У врачей и водителей бригад есть спецкостюмы, меняем их в специальном вагончике, где разделены чистая и грязная зоны. Машина тоже постоянно обрабатывается с помощью пульверизаторов с дезинфицирующим средством.