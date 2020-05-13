В открытом доступе появилась памятка для врачей, медсестер и водителей машин скорой помощи, контактировавших с больными коронавирусом и подозревающих, что заразились. Как действовать в этом случае, рассказали в оперативном штабе Ярославской области со ссылкой на Фонд социального страхования.



— При появлении симптомов COVID-19 — сообщить об этом работодателю, обратиться в медицинскую организацию, соблюдать режим самоизоляции до установления факта инфицирования. В случае ухудшения состояния — обратиться за оказанием медпомощи, — говорится в памятке.