В открытом доступе появилась памятка для врачей, медсестер и водителей машин скорой помощи, контактировавших с больными коронавирусом и подозревающих, что заразились. Как действовать в этом случае, рассказали в оперативном штабе Ярославской области со ссылкой на Фонд социального страхования.
— При появлении симптомов COVID-19 — сообщить об этом работодателю, обратиться в медицинскую организацию, соблюдать режим самоизоляции до установления факта инфицирования. В случае ухудшения состояния — обратиться за оказанием медпомощи, — говорится в памятке.
Заболевшим и получившим осложнения нужно опять же сообщить об этом работодателю и страховщику. Если будет установлено, что врач или водитель заразился на работе, ему выплатят страховую выплату в размере 68 811 рублей. Если коронавирус сильно пошатнет здоровье, то медикам рекомендуют обратиться в бюро медико-социальной экспертизы для установления группы инвалидности. После этого они смогут претендовать на единовременную страховую выплату: по первой группе — 2 064 339 рублей, по второй группе — 1 376 226 рублей, по третьей — 688 113 рублей.
Получить консультации на любом этапе заболевания медики могут по телефону фонда социального страхования: 8 800 302–75–49.
Напомним, сегодня стало известно о положительных тестах на коронавирус у четырех врачей больницы № 9 Ярославля.