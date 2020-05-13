Количество больных увеличивается с рекордной силой: карта распространения COVID-19 в регионе

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сегодня в Ярославской области зафиксировано новое рекордное количество заболевших за весь период эпидемии COVID-19 — 88 человек. Мы составили обновлённую карту распространения инфекции в регионе.
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 13 мая в Ярославской области с начала эпидемии официально коронавирус подтвердили у 1363 человек. При этом 207 человек выздоровели и 1145 пациентов находятся на лечении (в больницах — 163 человека). На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) находятся 168 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1672 человек. Умерли — 11 человек.
За последние сутки в России зафиксировано 10 028 случаев коронавируса, скончались 96 человек, выздоровели 4491 — такие данные сегодня приводит федеральный оперштаб. С начала пандемии диагноз подтвердился у 242 271 человека, умерли 2212 человек, выздоровели 48 003.
Врачи сделали более 5,9 млн тестов, с подозрением на COVID-19 и под наблюдением медиков находятся еще 259 тысяч человек.