В больницах Ярославской области, по данным на 12 мая, от коронавируса лечатся 180 человек — около 40 из них находятся в областной инфекционной больнице. Главный врач клиники Нина Лужинская рассказала, что там сейчас происходит.



— Из 50 коек, развёрнутых для лечения пациентов с коронавирусом, заняты не все, мы специально держим запас, так как заболевших COVID-19 детей со всего региона везут именно к нам, — сообщила она. — На данный момент у нас лечение проходят около 6 детей и 36 взрослых пациентов, если не считать тех, кто к нам попал с другими инфекциями. Два человека находятся в реанимации. Больница оснащена тремя аппаратами ИВЛ, сейчас они не используются.



Руководитель больницы уточнила, что пациенты у них находятся от двух до пяти недель, выписывают их только после второго отрицательного теста, чтобы избежать распространения инфекции.



— Была у нас одна пациентка, которая умерла, — добавила специалист. — В больницу она попала в тяжелейшем состоянии и пролежала здесь около семи часов. — Патологоанатомическое вскрытие показало, что причиной смерти стали отёк лёгких и внебольничная пневмония. Положительный тест на коронавирус пришёл уже после её смерти. Попала ли она в официальную статистику умерших от COVID-19, мне неизвестно (для уточнения этой информации редакция 76.RU отправила запрос в оперативный штаб, чтобы получить данные у компетентного источника. — Прим. ред.).



Чем конкретно в инфекционной больнице лечат пациентов, заражённых коронавирусом, врач рассказать не смогла — не имеет права по закону рекламировать конкретные препараты.