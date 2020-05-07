Эта история случилась в Новосибирске. 29-летняя Надежда почувствовала себя плохо в конце апреля — температура, кашель, лёгкое недомогание. В тот же день она вызвала врача на дом — сначала её неделю лечили от ОРВИ, но таблетки не помогали. Тогда ей поставили диагноз «пневмония» и посоветовали лечиться дома.



— Всё это время она продолжала ходить на работу, — рассказывает подруга погибшей. — Она работала оператором в транспортной компании. У неё большой круг общения, но отдыхать за границу не ездила. Только на дачу.