Эта история случилась в Новосибирске. 29-летняя Надежда почувствовала себя плохо в конце апреля — температура, кашель, лёгкое недомогание. В тот же день она вызвала врача на дом — сначала её неделю лечили от ОРВИ, но таблетки не помогали. Тогда ей поставили диагноз «пневмония» и посоветовали лечиться дома.
— Всё это время она продолжала ходить на работу, — рассказывает подруга погибшей. — Она работала оператором в транспортной компании. У неё большой круг общения, но отдыхать за границу не ездила. Только на дачу.
30 апреля Надежда почувствовала себя намного хуже. Сбить температуру не получалось.
— Врач приходил к ней на дом, она сама в больницу просилась, но ей сказали: у вас только температура, лечитесь дома, мы госпитализируем только с подозрением на коронавирус, — пересказывает подруга то, что ей рассказывала сама Надежда. — Она просила вызвать ей скорую. Но скорая забрала её только через два дня.
«Она уехала — и на следующую ночь умерла в больнице»
1 мая Надежду госпитализировали. В тот день она ещё отправляла друзьям подарки во «ВКонтакте», активно со всеми общалась. А потом — пропала.
— У неё мама болеет сильно, разговаривать не может, поэтому, может, ей и сообщили о смерти, мы не знаем, — говорит подруга погибшей. — Но несколько дней мы не могли понять, куда она исчезла. Активно читали новости, звонили в больницу — там говорили, что не знают, где она. В итоге написали официальный запрос в полицию, и только благодаря полицейским мы узнали о её смерти и о том, где лежит тело. И то, что у неё коронавирус, мы тоже не от медиков узнали.
По словам подруги, диагноз «коронавирус» Надежде поставили только после смерти. При жизни у неё диагностировали лишь пневмонию.
— Сегодня её будут кремировать, так как всё-таки причиной смерти ставят коронавирус, — объясняют друзья Надежды. — Мы даже попрощаться с ней не сможем. На кремации будет охранник, чтобы никто к телу близко не подходил, и отец с матерью. Всё. Ещё говорят, что двое врачей будут присутствовать.
В оперштабе Новосибирска рассказали о заболеваниях умершей девушки — у Надежды была хроническая обструктивная болезнь лёгких и надпочечниковая недостаточность.
— Есть сопутствующие заболевания. Человек имел хроническую обструктивную болезнь легких и надпочечниковую недостаточность. При любых острых состояниях отягощающие факторы — это всегда любые хронические заболевания, — сказала главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.
«Но тем не менее успех лечения зависит и от иммунного ответа каждого человека»
Лариса Позднякова, главный инфекционист Новосибирской области
— Она ещё была достаточно крупной девочкой, — добавляют к этому списку близкие Надежды. — 140 килограммов, рост 180 см. Но я не помню, чтобы она сильно болела. Кроме ожирения у неё был аллергический ринит. И всё. Больше ни на что особо не жаловалась.
По образованию Надежда экономист. Друзья характеризуют её как очень милую и жизнерадостную девушку, которая любила общение и шумные компании.
— Она была очень открытой, — вспоминает её подруга Виктория. — Приятный собеседник. Она увлекалась сферой красоты, любила все эти штуки по улучшению себя и своей внешности.
По словам близких, последние дни перед смертью девушка часто ходила в гости и вела достаточно активный образ жизни.
— У неё даже на работе все сидели без масок. Она где угодно могла подхватить эту болезнь, — считает подруга Надежды. — В последнее время мечтала о семье, о детях... И вот как всё получилось.
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