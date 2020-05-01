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В России за сутки коронавирус выявили почти у восьми тысяч человек

Страна находится на восьмом месте в мире по количеству инфицированных

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Под медицинским наблюдением остается 211 191 человек 

В России за последние сутки коронавирус обнаружен у 7933 человек. Всего в стране заразился 114 431 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Выздоровел за сутки 1601 пациент, умерли — 96. За весь период эпидемии от коронавирусной инфекции вылечились 13 220 человек, скончались — 1169.

За сутки коронавирус был выявлен у рекордного количества человек

За сутки коронавирус был выявлен у рекордного количества человек

По данным оперштаба, под медицинским наблюдением в целом по стране сегодня остается 211 191 человек. По данным Университета Джона Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости во всем мире, Россия находится на восьмом месте по количеству инфицированных.

Вчера COVID-19 был выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина. Исполняющим обязанности премьер-министра назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов. Мишустин на фоне своей болезни призвал россиян максимально серьезно отнестись к инфекции и оставаться дома. По словам Владимира Путина, окончательные решения по поддержке экономики без участия Мишустина приниматься не будут.

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