В России за сутки коронавирус выявили почти у восьми тысяч человек

В России за последние сутки коронавирус обнаружен у 7933 человек. Всего в стране заразился
По данным оперштаба, под медицинским наблюдением в целом по стране сегодня остается
Вчера COVID-19 был выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина. Исполняющим обязанности премьер-министра назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов. Мишустин на фоне своей болезни призвал россиян максимально серьезно отнестись к инфекции и оставаться дома. По словам Владимира Путина, окончательные решения по поддержке экономики без участия Мишустина приниматься не будут.