— Тут же мне на телефон пришла СМС с неизвестного номера, обезличенная: «Уважаемый пациент, ваш тест на COVID-19 положительный». Я не сказала бы, что я в шоке, я была в диком бешенстве, рыдала. Я должна была кому-то звонить, просить, чтобы меня взяли под опеку. Симптомов у меня не было, ни насморка, ни температуры, я чувствовала себя прекрасно, здоровым человеком, но после СМС на следующий день начала срабатывать психосоматика — у меня начало першить в горле, я думала, что поднимается температура. Я стала связываться с клиникой, просить справку, что это именно мой тест. Коллеги у меня сдавали тест, им приходил бланк, на котором написано, у кого, кто и во сколько брал тест, печати, подписи, а у меня СМС обезличенное. Мне сказали, что справок не дают, никто не может объяснить, окончательный это диагноз или нет. На тот момент ещё тесты должны были отправлять для подтверждения в Роспотребнадзор, ответа от них ещё не было. Я позвонила на ярославскую горячую линию, мне сказали обратиться в поликлинику. Туда было не дозвониться, я позвонила в скорую. Всё это длилось два дня. Из скорой перезвонили, сказали, что меня надо везти в тутаевскую ЦРБ, потому что там главврач готов принять. Я возразила, ведь симптомов никаких нет. Мне ответили: «Сидите дома, свяжем вас с поликлиникой». В выходные связались с дежурным врачом. Ко мне пришли взяли повторный анализ, лечащий врач отказалась ко мне ходить, потому что нет симптомов. Меня и мужа поставили на карантин в Ярославской области. Каждый день измеряли температуру и ждали. Полицейским мы сами звонили и спрашивали, есть ли мы в базе, но за две недели, что мы были на карантине, к нам никто не пришёл. В Ярославле на 10-й и 14-й день нам бесплатно сделали повторные тесты, а 20-го числа пришёл ответ от Роспотребнадзора, что диагноз не подтвердился: он оказался ложноположительным. Мои последующие тесты отрицательны. У мужа одного результата теста до сих пор нет, хотя нас уже выписали с карантина.