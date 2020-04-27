Ярославская телеведущая Светлана Доброхотова получила положительный тест на коронавирус. Сейчас Светлана работает на телеканале «Москва-24», долгое время до этого она работала на телеканале «Первый ярославский». Коллега Светланы по телевизионному цеху Сергей Муканов пообщался с ней в прямом эфире в Фейсбуке.
Ведущая рассказала, как всё было.
— 30 марта я снимала репортаж в Москве про героев-медиков, — рассказал Светлана. — В «красную» зону, где лежат пациенты с коронавирусом, мы не заходили, общались только в «зелёной» зоне, где всё продезинфицировано. Это то место, где могут находиться журналисты, иначе — две недели карантина, тесты на COVID-19. Ничего не предвещало беды, после обеда появилась информация, что главврач Коммунарки болен коронавирусом. С Проценко мы не контактировали, но здесь тонкая грань — он общался с медсёстрами, врачами, то есть он мог контактировать с тем, с кем контактировала на съёмках я. Поэтому у меня и моего руководства возникло сомнение, не могла ли я подцепить COVID-19. Меня холодным потом тогда обдало, ведь кажется, что до тебя это никогда не дойдёт — твоя хата с краю.
Светлана решила подстраховаться и сдать тест. Бесплатно не получилось.
— Сдать тест бесплатно можно только, если общался с заражённым, есть симптомы или приехал из-за границы. У меня ничего этого не было, — говорит журналист. — Я быстро эвакуировалась домой, села на самоизоляцию, вызвала клинику на дом, чтобы сдать тест. С выездом медиков он обошёлся мне в 5050 рублей. Мне обещали анализ в течение трёх дней. Три дня прошло, я звоню, мне отвечают, что результат не готов, так как очень много тестов. Прошёл ещё день и ещё. Это дикий стресс, я звонила ежедневно уже с криком, чтобы получить результат теста. Важно понимать, что до результата теста я могу ходить гулять, в магазин, но я подошла грамотно, полностью изолировавшись. Мне надо было уехать в Ярославль к мужу. Я села в свою машину, не выходя даже на заправки, переехала в Ярославль. Может, я для кого-то нарушила карантин, но я соблюдала все меры безопасности. Изолировалась с супругом в Ярославле.
Уже в Ярославле на десятый день ожидания результата тестов Светлана написала пост в «Инстаграм» о том, как плохо работает клиника, взявшая анализ.
— Тут же мне на телефон пришла СМС с неизвестного номера, обезличенная: «Уважаемый пациент, ваш тест на COVID-19 положительный». Я не сказала бы, что я в шоке, я была в диком бешенстве, рыдала. Я должна была кому-то звонить, просить, чтобы меня взяли под опеку. Симптомов у меня не было, ни насморка, ни температуры, я чувствовала себя прекрасно, здоровым человеком, но после СМС на следующий день начала срабатывать психосоматика — у меня начало першить в горле, я думала, что поднимается температура. Я стала связываться с клиникой, просить справку, что это именно мой тест. Коллеги у меня сдавали тест, им приходил бланк, на котором написано, у кого, кто и во сколько брал тест, печати, подписи, а у меня СМС обезличенное. Мне сказали, что справок не дают, никто не может объяснить, окончательный это диагноз или нет. На тот момент ещё тесты должны были отправлять для подтверждения в Роспотребнадзор, ответа от них ещё не было. Я позвонила на ярославскую горячую линию, мне сказали обратиться в поликлинику. Туда было не дозвониться, я позвонила в скорую. Всё это длилось два дня. Из скорой перезвонили, сказали, что меня надо везти в тутаевскую ЦРБ, потому что там главврач готов принять. Я возразила, ведь симптомов никаких нет. Мне ответили: «Сидите дома, свяжем вас с поликлиникой». В выходные связались с дежурным врачом. Ко мне пришли взяли повторный анализ, лечащий врач отказалась ко мне ходить, потому что нет симптомов. Меня и мужа поставили на карантин в Ярославской области. Каждый день измеряли температуру и ждали. Полицейским мы сами звонили и спрашивали, есть ли мы в базе, но за две недели, что мы были на карантине, к нам никто не пришёл. В Ярославле на 10-й и 14-й день нам бесплатно сделали повторные тесты, а 20-го числа пришёл ответ от Роспотребнадзора, что диагноз не подтвердился: он оказался ложноположительным. Мои последующие тесты отрицательны. У мужа одного результата теста до сих пор нет, хотя нас уже выписали с карантина.