Вера (имя изменено по просьбе героини публикации. — Прим. ред.) работает фельдшером скорой помощи в Гаврилов-Яме, где случилась вспышка коронавирусной инфекции. За неделю в районе заболели 46 человек, среди которых 8 врачей. В Гаврилов-Ямской ЦРБ закрыли на карантин сразу четыре отделения, новых пациентов в больницу тоже не принимают ни в одно из отделений. Плановый приём врачей в поликлиниках отменён — остаются только скорые.
Фельдшер рассказала, как сейчас приходится работать врачам на выездах.
— Устаем сильно, работы много, больше, чем обычно, стало. Из-за того, что у нас отделения закрыты, все случаи коронавируса у нас будем госпитализировать в Ярославль, — рассказывает фельдшер скорой. — Защиты у нас достаточно. Сейчас почти на каждый вызов костюмы надеваем. У нас уже все бригады выезжали на случаи коронавируса. Немного боязно, но куда деваться. Кто, если не мы?
Выезжаем в основном на вызовы с температурой, а также в приоритете инфаркты, инсульты и травмы. В сутки работает по три бригады скорой помощи.
Всплеск пневмоний
— Нам тоже информацию не дают, откуда пришли заражения. Очень много москвичей в районе — они, когда ещё можно было, поехали по дачам и родственникам. Может, и привезли...
Сейчас пневмоний стало больше, и многие с отрицательным анализом на коронавирус.
В магазин — в перчатках
Фельдшер дала совет, как не заразиться коронавирусом:
— В магазин за продуктами ходить только в перчатках. А потом их выбросить или в растворе спиртовом обработать обязательно. И конечно, не собираться вместе, на вечеринки не ходить, сидеть дома.