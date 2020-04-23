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На врачей скорой помощи легла большая нагрузка&nbsp;

На врачей скорой помощи легла большая нагрузка 

Вера (имя изменено по просьбе героини публикации. — Прим. ред.) работает фельдшером скорой помощи в Гаврилов-Яме, где случилась вспышка коронавирусной инфекции. За неделю в районе заболели 46 человек, среди которых 8 врачей. В Гаврилов-Ямской ЦРБ закрыли на карантин сразу четыре отделения, новых пациентов в больницу тоже не принимают ни в одно из отделений. Плановый приём врачей в поликлиниках отменён — остаются только скорые.

Фельдшер рассказала, как сейчас приходится работать врачам на выездах.

— Устаем сильно, работы много, больше, чем обычно, стало. Из-за того, что у нас отделения закрыты, все случаи коронавируса у нас будем госпитализировать в Ярославль, — рассказывает фельдшер скорой. — Защиты у нас достаточно. Сейчас почти на каждый вызов костюмы надеваем. У нас уже все бригады выезжали на случаи коронавируса. Немного боязно, но куда деваться. Кто, если не мы?

Выезжаем в основном на вызовы с температурой, а также в приоритете инфаркты, инсульты и травмы. В сутки работает по три бригады скорой помощи.

Всплеск пневмоний

— Нам тоже информацию не дают, откуда пришли заражения. Очень много москвичей в районе — они, когда ещё можно было, поехали по дачам и родственникам. Может, и привезли...

Сейчас пневмоний стало больше, и многие с отрицательным анализом на коронавирус.

В магазин — в перчатках

Фельдшер дала совет, как не заразиться коронавирусом:

— В магазин за продуктами ходить только в перчатках. А потом их выбросить или в растворе спиртовом обработать обязательно. И конечно, не собираться вместе, на вечеринки не ходить, сидеть дома.

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