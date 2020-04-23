— Устаем сильно, работы много, больше, чем обычно, стало. Из-за того, что у нас отделения закрыты, все случаи коронавируса у нас будем госпитализировать в Ярославль, — рассказывает фельдшер скорой. — Защиты у нас достаточно. Сейчас почти на каждый вызов костюмы надеваем. У нас уже все бригады выезжали на случаи коронавируса. Немного боязно, но куда деваться. Кто, если не мы?

Выезжаем в основном на вызовы с температурой, а также в приоритете инфаркты, инсульты и травмы. В сутки работает по три бригады скорой помощи.

Всплеск пневмоний

— Нам тоже информацию не дают, откуда пришли заражения. Очень много москвичей в районе — они, когда ещё можно было, поехали по дачам и родственникам. Может, и привезли...

Сейчас пневмоний стало больше, и многие с отрицательным анализом на коронавирус.

В магазин — в перчатках

Фельдшер дала совет, как не заразиться коронавирусом:

— В магазин за продуктами ходить только в перчатках. А потом их выбросить или в растворе спиртовом обработать обязательно. И конечно, не собираться вместе, на вечеринки не ходить, сидеть дома.