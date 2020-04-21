Количество заражённых новой коронавирусной инфекцией в Ярославской области увеличилось на 43 человека. Всего с начала эпидемии было выявлено 187 заболевших COVID-19. 17 из них уже выздоровели и 170 остаются на лечении. Среди них есть тяжелобольные.



— Два пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких, один на кислородной поддержке, — сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в Ярославской области.



По информации властей, в Ярославской области в больницах есть 395 аппаратов искусственной вентиляции лёгких.