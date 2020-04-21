Количество заражённых новой коронавирусной инфекцией в Ярославской области увеличилось на 43 человека. Всего с начала эпидемии было выявлено 187 заболевших COVID-19. 17 из них уже выздоровели и 170 остаются на лечении. Среди них есть тяжелобольные.
— Два пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких, один на кислородной поддержке, — сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в Ярославской области.
По информации властей, в Ярославской области в больницах есть 395 аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
— Для оказания помощи на койках, развернутых для пациентов с коронавирусной инфекцией, требуется порядка 180 ИВЛ, — уточнили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области. — Часть аппаратов стягивается из учреждений, которые не задействованы в приеме пациентов с COVID-19, часть закупается для нужд перепрофилированных учреждений. Идёт плановая работа внутри медицинских организаций, которую координирует департамент здравоохранения.
Сейчас в Ярославской области действует режим повышенной готовности (самоизоляции). Власти и медики рекомендуют без особой причины не выходить из дома. А на тех, кто разгуливает по городу, полицейские устраивают облавы и рекомендуют всем сидеть по домам. При этом юридически обязать при таком режиме людей не выходить на улицу никто не может.
Также сейчас ограничены массовые мероприятия, приостановлена деятельность гостиниц, театров, кинотеатров, торговых центров и других организаций. При этом продолжили работу продовольственные магазины, аптеки, все структуры, ответственные за жизнеобеспечение. Образовательные организации переориентированы на работу в дистанционном формате. Недавно для некоторых предприятий сделали послабления и разрешили возобновить работу. Но власти по-прежнему рекомендуют людям соблюдать режим самоизоляции и без особой необходимости не выходить из дома.