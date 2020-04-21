Федеральный оперштаб делится последними данными по коронавирусу в России: за сутки зафиксировано 5642 новых заражения, выздоровели 427 человек (всего с начала пандемии — 3873), скончался 51 человек (всего 456). Таким образом, официально в стране подтверждено 52 763 случая заражения.



Врачи провели более 2,1 миллиона тестов (только за последние сутки сделано 89 тысяч анализов), с подозрением на COVID-19 уже 139,5 тысячи человек (еще вчера было 135 тысяч).

