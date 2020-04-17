МЧС выпустило рекомендации о том, как защитить себя в условиях пандемии. Среди советов о полноценном сне, физической активности и питании говорится и о том, как и когда носить защитную маску. Маска необходима в местах скопления людей: в магазине, общественном транспорте или при уходе за больным, приводит рекомендации ТАСС. А вот если вы просто вышли на улицу — такая защита неэффективна.
— Ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит, — советуют в МЧС.
В рекомендациях также сказано, что одну и ту же маску все время носить нельзя: на ней скапливаются бактерии и можно инфицировать себя дважды. Маска должна плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. После того, как вы сняли ее с лица, не забывайте мыть руки. Как это делать правильно — смотрите на видео ниже.