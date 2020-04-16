— Почувствовала я себя плохо уже на обратном пути — я добиралась железной дорогой. И в поезде Рим — Мюнхен у меня появилось такое чувство, что мне в горло воткнули нож. И там его поворачивают. Это был первый признак. Но то, что это коронавирус, я не подумала.



Сначала Ольга лечила горло дома — полоскала, пила настойку зверобоя. Но становилось только хуже, и она вызвала скорую.



— Я позвонила в скорую помощь. Сказала, что вернулась из Италии. Через три часа меня забрали в Боткина и под утро поместили в бокс. Муж заявил, что это не коронавирус, и остался спать. Его увезли на следующую ночь, после того, как я прислала к нему врача уже из Боткина. В больнице у меня сразу же взяли анализ на коронавирус. Но раньше у него пришли результаты теста из Москвы — положительные.



Подробности лечения Ольга описала в разговоре с «Фонтанкой»:



— Мне назначили некие капельницы. Что капали — я не спрашивала, но говорили, что антибиотик какой-то. И температура спала. И я обрадовалась, что все закончилось. Но нет, через день она начала расти еще больше: до 38–38,5. Врачи ничего особо не объясняли, но, видимо, это начался уже какой-то процесс в легких, потому что они притащили мобильный рентген. Дальше потребовалось написать заявление на имя завотделением: «Прошу предоставить мне альтернативное лечение, аналогичное тому, которое применялось для лечения пациентов при предыдущих версиях коронавируса». И мне стали давать препараты, которые дают пациентам с ВИЧ (в Комздраве «Фонтанке» пояснили, что это нормальная практика. — Прим. ред.). После этого на третий день спала температура, на четвертый появился аппетит, а на пятый вернулся и вкус. Я пролежала в больнице почти месяц. Под конец мне сделали два теста, они оказались отрицательными. И мне сказали, что будут меня выписывать.

