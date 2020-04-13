Сегодня Владимир Путин в формате видеоконференции проводит совещание по ситуации с коронавирусом в стране. Часть совещания прошла в открытом режиме — федеральные телеканалы показали выступление самого президента и заместителя премьер-министра Татьяны Голиковой. Она отчиталась о текущей заболеваемости и предпринимаемых мерах по борьбе с инфекцией. А также предупредила, что пик заболеваемости еще впереди — в ближайшую неделю в Москве и области заболеваемость будет нарастать. Медики рассчитывают, что после этого срока заболеваемость превратится в плато — показатели выровняются.
— Другие регионы отстают от Москвы на 3–4 недели. За это время важно подготовить систему здравоохранения и соответствующие койки. А с другой стороны, предпринять очень жесткие усилия, чтобы заболевание не распространялось, — заявила Голикова.
Вице-премьер РФ еще раз подчеркнула важность самоизоляции и отметила, что ее соблюдают не во всех регионах. Что касается подготовленности, то в данный момент в стране дополнительно развернуто