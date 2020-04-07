Сегодня появилась официальная информация о новых пяти случаях заражения COVID-19 в Ярославской области. Среди них — пожилая жительница Рыбинска.



— Это 67 (или 68)-летняя женщина, пенсионерка, — рассказал источник 76.RU в сфере здравоохранения.

Как сообщают коллеги из издания «Рыбинский дневник», женщина отправлена на лечение в инфекционное отделение больницы № 2, её муж также был госпитализирован и находится в изоляции на карантине.

Состояние женщины стабильное. Известно, что женщина с супругом живут в микрорайоне Волжский.



— Она заболела после того, как у неё погостили родственники из другого региона, — рассказали порталу 76.RU местные жители. — Когда у женщины поднялась температура, она обратилась к медикам.



Экспресс-тест её анализов дал положительный результат на новую коронавирусную инфекцию, позже диагноз подтвердили эксперты из федеральной лаборатории.



Подъезд, в котором живёт женщина, уже обработали специальным раствором. Угрозы для соседей в настоящий момент нет.

