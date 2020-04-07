7 апреля вторник
СЕЙЧАС +3°С
usd 75.45
eur 82.01
Тема дня + 5 новых случаев коронавируса в Ярославле
СЕЙЧАС +3°С
usd 75.45
eur 82.01

Все новости

Все новости
К медикам женщина обратилась, когда почувствовала первые симптомы

К медикам женщина обратилась, когда почувствовала первые симптомы

Сегодня появилась официальная информация о новых пяти случаях заражения COVID-19 в Ярославской области. Среди них — пожилая жительница Рыбинска.

— Это 67 (или 68)-летняя женщина, пенсионерка, — рассказал источник 76.RU в сфере здравоохранения.

Как сообщают коллеги из издания «Рыбинский дневник», женщина отправлена на лечение в инфекционное отделение больницы № 2, её муж также был госпитализирован и находится в изоляции на карантине.

Состояние женщины стабильное. Известно, что женщина с супругом живут в микрорайоне Волжский.

— Она заболела после того, как у неё погостили родственники из другого региона, — рассказали порталу 76.RU местные жители. — Когда у женщины поднялась температура, она обратилась к медикам.

Экспресс-тест её анализов дал положительный результат на новую коронавирусную инфекцию, позже диагноз подтвердили эксперты из федеральной лаборатории.

Подъезд, в котором живёт женщина, уже обработали специальным раствором. Угрозы для соседей в настоящий момент нет.

По последним данным, в Ярославской области COVID-19 официально выявили у 12 человек. Двое уже выздоровели, остальные десять лечатся в инфекционных больницах.

Вся оперативная информация о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе — в нашей хронике.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

коронавирусCOVID-19
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (18)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!