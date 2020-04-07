Сегодня появилась официальная информация о новых пяти случаях заражения COVID-19 в Ярославской области. Среди них — пожилая жительница Рыбинска.
— Это 67 (или 68)-летняя женщина, пенсионерка, — рассказал источник 76.RU в сфере здравоохранения.
Как сообщают коллеги из издания «Рыбинский дневник», женщина отправлена на лечение в инфекционное отделение больницы № 2, её муж также был госпитализирован и находится в изоляции на карантине.
Состояние женщины стабильное. Известно, что женщина с супругом живут в микрорайоне Волжский.
— Она заболела после того, как у неё погостили родственники из другого региона, — рассказали порталу 76.RU местные жители. — Когда у женщины поднялась температура, она обратилась к медикам.
Экспресс-тест её анализов дал положительный результат на новую коронавирусную инфекцию, позже диагноз подтвердили эксперты из федеральной лаборатории.
Подъезд, в котором живёт женщина, уже обработали специальным раствором. Угрозы для соседей в настоящий момент нет.
По последним данным, в Ярославской области COVID-19 официально выявили у 12 человек. Двое уже выздоровели, остальные десять лечатся в инфекционных больницах.
Вся оперативная информация о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе — в нашей хронике.