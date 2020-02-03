«Все виды секса опасны даже с защитой»: ярославский онколог рассказывает о ВПЧ, который вызывает рак

Врач — онколог-дерматолог Юлия Ковалёва считает, что от ВПЧ нужно прививаться Фото: Юлия Ковалёва / Facebook.com

Вирус папилломы человека — заболевание, которое у многих на слуху. О нём стали говорить не так давно, и уже известно, что он вызывает рак. Как передаётся этот вирус? Кому и когда нужно проверяться? Есть ли от него вакцина? Ярославский онколог-дерматолог клиники «Константа» Юлия Ковалёва коротко и доступно отвечает на основные вопросы о вирусе. —Что такое ВПЧ?

— ВПЧ, или вирус папилломы человека — это группа из более чем 200 родственных вирусов. Этот вирус широко распространен. Большинство типов (штаммов) этого вируса вызывают обычные бородавки.



— Насколько он опасен? У кого больший риск заразиться?

— ВПЧ входит в группу из 7 вирусов, которые могут вызывать злокачественные опухоли у человека. Но не все типы этого вируса онкогенные — их всего 14. Выделяют ВПЧ высокого риска, самый высокий риск у 16-го и 18-го типов. Почти все сексуально активные люди заражаются ВПЧ. Барьерная контрацепция (презервативы) не дает 100% защиты от этого вируса, так как он может находиться на коже.

ВПЧ опасен тем, что может вызывать несколько видов рака: рак шейки матки, ротоглотки, ануса, прямой кишки, влагалища, полового члена. Этот вирус размножается в эпителиальных клетках. Важно понимать, что ВПЧ только повышает риск развития рака. Пациент, уже больной раком, не может никого заразить раком!

Хочу отметить, что большинство людей, зараженных этим вирусом, никогда раком не заболеет. У большинства иммунная система или выведет его из организма (элиминирует), или будет держать под контролем, не давая изменять клетки. ВПЧ довольно медленно трансформирует клетки в раковые. Изменения затягиваются на десятилетия.



В Соединенных Штатах ВПЧ высокого риска вызывают 3% всех случаев рака у женщин и 2% всех случаев рака у мужчин.

— Как провериться на ВПЧ?

— Так как у большинства 30–35 летних женщин вирус из организма уйдет, то тест на ВПЧ у гинеколога нужно пройти в возрасте 30 лет. До 30 лет лучше проходить цитологическое исследование мазка (оптимально — жидкостная цитология, а не мазок на стекло) с шейки матки.

Если результат отрицательный, то повторный анализ стоит сделать через пять лет. Если положительный, то делаем цитологию и биопсию, а ваш врач должен назначить вам индивидуальный план контроля.

Мужчины провериться на этот вирус могут у уролога или венеролога. Еще раз повторюсь — не у всех людей с этим вирусом разовьется рак.

Но если вы знаете, что у вас выделен онкогенный вирус, то будете активнее наблюдаться и лечить первые проявления болезни — дисплазию.

— Каковы симптомы генитальных видов ВПЧ?

— ВПЧ на гениталиях чаще всего проявляется кондиломами. Это такие своего рода бородавки (наросты цвета кожи), часто множественные, которые располагаются на коже и слизистых половых органов.



Но мне хочется остановиться на признаках рака.

Рак шейки матки не вызывает никаких симптомов. Симптомы этого рака появляются только в запущенной стадии — боли, кровотечение.

Рак влагалища может проявляться кровотечением или выделениями, не связанными с менструацией, болями при половом акте и при мочеиспускании, тазовыми болями.

Рак полового члена может начинаться с покраснения, раздражения или ранки. Обрезание — это довольно эффективный метод профилактики этого вида рака у мужчин.

— Это лечится? Существует ли профилактика от ВПЧ?

— Вылечить ВПЧ нельзя! В настоящее время мировой науке неизвестны лекарства, которыми можно уничтожить этот вирус. В РФ некоторые мои коллеги назначают противовирусные и некоторые лекарственные препараты для лечения ВПЧ-инфекции, но, повторюсь, в мировой практике нет эффективного лекарственного лечения этой инфекции. Назначаемые российскими врачами препараты не имеют доказательной базы. Проявления инфекции — бородавки, кондиломы, дисплазия и предрак — лечатся деструктивными методами: криодеструкция, электроконизация, лазерная вапоризация, некоторые наружные препараты.



Или вирус будет элиминирован, или будет сдерживаться нашей иммунной системой, или разовьется болезнь. Главное — это регулярное наблюдение женщин у гинеколога и вышеупомянутые мазки и тесты. Своевременное обращение мужчин к урологу. Рак, вызванный ВПЧ, всегда проходит стадию дисплазии от легкой до тяжелой и стадию предрака. Эти состояния излечимы!

Существует надежная профилактика ВПЧ — это вакцинация. В странах, где внедрены скрининг рака шейки матки и вакцинация подростков, удалось значительно снизить смертность от этого рака.

В РФ уже 14 лет как зарегистрирована вакцина, которая защищает от четырёх типов вируса: 16-го и 18-го — онкогенных — и 6-го и 11-го — генитальных кондилом (бородавок). Вакцинация от ВПЧ не входит в календарь прививок России, но вы можете вакцинировать своих детей в частном порядке. Я вакцинировала свою дочь и планирую вакцинировать сына. Знаю, что такой пример важен для пациентов. Вакцина безопасна и надежно защищает от ВПЧ.

Вакцина не лечит ВПЧ-инфекцию и заболевания, ей вызванные! Вакцинируют детей с 9 до 15 лет, лучше до первых половых контактов. Можно вакцинировать и взрослых до 45 лет, но защита у взрослых очень сомнительна и требует обсуждения с врачом.

