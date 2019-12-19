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После пресс-конференции Путина ярославским медикам пообещали увеличить оклады

Сколько составит прибавка

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После пресс-конференции Путина ярославским медикам увеличат оклады

После пресс-конференции Путина ярославским медикам увеличат оклады

В Ярославской области с 1 января на 10% вырастут оклады медиков. Об этом сегодня сообщило правительство региона 19 декабря после пресс-конференции Владимира Путина. На ней глава государства поставил задачу в ближайшее время повысить базовую ставку постоянного оклада работников здравоохранения.

— Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области уже разработал план по совершенствованию системы оплаты труда специалистов государственных медицинских организаций, — сообщили в правительстве.

По анализу ситуации в первом полугодии 2019 года оклад в структуре всей зарплаты у ярославских врачей составлял 29%, у среднего медперсонала — 33%. Компенсационные выплаты оказались на уровне соответственно 12,2% и 17,3%, стимулирующие — 58,8% и 49,7%.

— Федерацией региону рекомендовано увеличить в структуре заработной платы долю выплат по окладам до 55–60%. При этом стимулирующие выплаты должны составить 30%, компенсационные — 10–15%, — уточнили в региональном департаменте здравоохранения.

Для этого и потребуется обещанное увеличение окладов.

Напомним, в 2020 году власти запланировали повышение зарплат чиновникам и депутатам.

Напомним, на пресс-конференции вопрос Владимиру Путину задал ярославский журналист — спросил про чемпионат мира по волейболу. Также свой вопрос собирался задать еще один представитель Ярославской области — редактор и претендент в мэры Ярославля Александр Симон.

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Путинпресс-конференциямедикизарплаты
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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
19 дек 2019 в 17:10

Все как обычно, ставку добавят , коэффициент снимут

Гость
19 дек 2019 в 18:13

А главврачам убавить не хотят?

Гость
19 дек 2019 в 17:39

Конечно, хорошим врачам, медсестрам, санитаркам надо поднять зарплату, но когда приходишь с простудой к участковому врачу и он, потыкав в тебя фонендоскопом, говорит, что "чем лечитесь тем и лечитесь", "голова болит? - полежи и все пройдет" , то за какие такие заслуги ему платить премию, повышать зарплату - гнать из медицины! После того, как хирург не вымыв руки после того, как сходил покурить, удалил зуб, занес инфекцию, потом пришлось идти в другую клинику и за деньги резать десну, это уже о страданиях и бессонных ночах не говорю, какое повышение зарплаты?