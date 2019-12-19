После пресс-конференции Путина ярославским медикам пообещали увеличить оклады

— Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области уже разработал план по совершенствованию системы оплаты труда специалистов государственных медицинских организаций, — сообщили в правительстве.

В Ярославской области с 1 января на 10% вырастут оклады медиков. Об этом сегодня сообщило правительство региона 19 декабря после пресс-конференции Владимира Путина. На ней глава государства поставил задачу в ближайшее время повысить базовую ставку постоянного оклада работников здравоохранения.

По анализу ситуации в первом полугодии 2019 года оклад в структуре всей зарплаты у ярославских врачей составлял 29%, у среднего медперсонала — 33%. Компенсационные выплаты оказались на уровне соответственно 12,2% и 17,3%, стимулирующие — 58,8% и 49,7%.



— Федерацией региону рекомендовано увеличить в структуре заработной платы долю выплат по окладам до 55–60%. При этом стимулирующие выплаты должны составить 30%, компенсационные — 10–15%, — уточнили в региональном департаменте здравоохранения.



Для этого и потребуется обещанное увеличение окладов.



Напомним, в 2020 году власти запланировали повышение зарплат чиновникам и депутатам.



Напомним, на пресс-конференции вопрос Владимиру Путину задал ярославский журналист — спросил про чемпионат мира по волейболу. Также свой вопрос собирался задать еще один представитель Ярославской области — редактор и претендент в мэры Ярославля Александр Симон.