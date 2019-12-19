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Политика

Претендент на пост мэра Ярославля попал на пресс-конференцию Путина: его вопрос президенту

Александр Симон подготовил табличку для привлечения внимания

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На пресс-конференцию Путина от Ярославля поехал Александр Симон

На пресс-конференцию Путина от Ярославля поехал Александр Симон

Главный редактор ярославского издания «Вечерний Ярославль», бывший депутат муниципалитета Ярославля и один из претендентов на кресло мэра города Александр Симон аккредитовался на пресс-конференцию Владимира Путина, которая проходит в Москве 19 декабря.

— Я как раз сейчас пытаюсь попасть в зал. Народа очень много. Президенту приготовил два вопроса. Один личный. А второй по очень актуальной сейчас теме — перспективе строительства ЦБК на берегу Рыбинского водохранилища. Хочу попросить запретить эту стройку, — рассказал 76. RU Александр Симон.

Чтобы привлечь внимание президента, ярославец подготовил табличку с надписью «У меня хороший вопрос, поэтому позвольте Вас спросить». Удастся ли Александру Симону задать свои вопросы, скоро узнаем.

А вы о чем бы спросили президента?

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Александр СимонЦБКпресс-конференция Путина
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