Претендент на пост мэра Ярославля попал на пресс-конференцию Путина: его вопрос президенту

Главный редактор ярославского издания «Вечерний Ярославль», бывший депутат муниципалитета Ярославля и один из претендентов на кресло мэра города Александр Симон аккредитовался на пресс-конференцию Владимира Путина, которая проходит в Москве 19 декабря.



— Я как раз сейчас пытаюсь попасть в зал. Народа очень много. Президенту приготовил два вопроса. Один личный. А второй по очень актуальной сейчас теме — перспективе строительства ЦБК на берегу Рыбинского водохранилища. Хочу попросить запретить эту стройку, — рассказал 76. RU Александр Симон.

