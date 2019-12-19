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«Деньги кто вернет, если отменят?» Путин ответил на вопрос ярославского журналиста о ЧМ по волейболу

Президент провел большую пресс-конференцию 19 декабря

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Путин ответил на вопрос ярославского журналиста о спорте

Путин ответил на вопрос ярославского журналиста о спорте

19 декабря на пресс-конференции президент Владимир Путин ответил на вопрос журналиста ГТРК «Ярославия» Арсения Кондратьева. Ярославец поинтересовался перспективами проведения международных соревнований в России в связи с решением WADA об отстранении России от подобных мероприятий.

— С отменой участия наших спортсменов на Олимпиаде возник вопрос и о проведении других соревнований. В Ярославле планировали провести ЧМ по волейболу в 2020 году. А это возможность развития — дорог, инфраструктуры... Отпадает ли у нас и других городов такая возможность? — поинтересовался корреспондент.

— Возможность не отпадает. Ведь WADA на запретила проводить такие соревнования. Чемпионат Европы по футболу все равно будет. Я недавно встречался с руководителем этой структуры. Он говорит, билеты проданы. Деньги кто вернет, если отменят? WADA же не вернет. Надо спокойно дождаться соответствующих решений, в том числе решения арбитражного суда, тогда мы поймем, в каком положении находимся. Наши спортсмены готовились и продолжают готовиться к соревнованиям, они еще не раз порадуют нас своими достижениями, — ответил президент.

Напомним, в правительстве Ярославской области ранее уже комментировали, что подготовка к чемпионату продолжается, регион готов сделать все, чтобы соревнования прошли на самом высоком организационном уровне.

Также своего шанса задать вопрос президенту сейчас ждет еще один представитель Ярославской области — журналист, бывший депутат муниципалитета Ярославля и претендент на пост мэра Александр Симон. Он приготовил вопрос не про спорт.

Прямая трансляция пресс-конференции Путина.

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Путинпресс-конференциячемпионат мира по волейболу
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КОММЕНТАРИИ (6)

гость
19 дек 2019 в 14:57

Глупей вопроса не нашлось?

Pagsley
19 дек 2019 в 14:57

Хороший, своевременный вопрос. Надеюсь что будет чемпионат!) И дворец волейбола будет)

Горожанин Росиянин
19 дек 2019 в 15:35

Бойкот балаболу.