«Деньги кто вернет, если отменят?» Путин ответил на вопрос ярославского журналиста о ЧМ по волейболу

19 декабря на пресс-конференции президент Владимир Путин ответил на вопрос журналиста ГТРК «Ярославия» Арсения Кондратьева. Ярославец поинтересовался перспективами проведения международных соревнований в России в связи с решением WADA об отстранении России от подобных мероприятий.



— С отменой участия наших спортсменов на Олимпиаде возник вопрос и о проведении других соревнований. В Ярославле планировали провести ЧМ по волейболу в 2020 году. А это возможность развития — дорог, инфраструктуры... Отпадает ли у нас и других городов такая возможность? — поинтересовался корреспондент.



— Возможность не отпадает. Ведь WADA на запретила проводить такие соревнования. Чемпионат Европы по футболу все равно будет. Я недавно встречался с руководителем этой структуры. Он говорит, билеты проданы. Деньги кто вернет, если отменят? WADA же не вернет. Надо спокойно дождаться соответствующих решений, в том числе решения арбитражного суда, тогда мы поймем, в каком положении находимся. Наши спортсмены готовились и продолжают готовиться к соревнованиям, они еще не раз порадуют нас своими достижениями, — ответил президент.

