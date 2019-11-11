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Здоровье

«Плакать хочется»: скорая почти час добиралась до ребёнка с температурой 40 °С и судорогами

Машина не могла проехать

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Соседи дежурили во дворе, ожидая машину скорой&nbsp;

Соседи дежурили во дворе, ожидая машину скорой 

В Ярославле родители малыша негодуют из-за работы скорой помощи. А точнее, из-за скорости реагирования на вызовы. В выходные помощь понадобилась ребёнку 2,6 лет, у которого поднялась температура до 40 градусов и случилась судорога. 

— Набирала 03 раз десять. Дозвонилась два раза. Скорая ехала 45 минут! Центр города, — возмущается Галина Крушинская. 

Всё это время во дворе дома дежурили соседи, ожидая машину скорой. Но врачей женщина не винит. 

— Про врача могу сказать только хорошее. И со станции скорой звонили сами, консультировали. Но 40 минут только машина добиралась. Не хватает машин, персонала? У меня не хватает слов, чтобы выразить свое негодование! Руководство города прежде чем решать, на какой месяц перенести празднование Дня города и каких артистов пригласить, лучше бы по больницам прошлось! Сейчас с ребенком в больнице находимся. К персоналу нет никаких замечаний: внимательные врачи и медсестры. В палате чисто, белье чистое. Постоянно заходит медсестра, проверяет, как детки, приносят лекарства и ингаляторы. Но видели бы вы нашу палату! Даже детских горшков не хватает на ребятишек. Плакать хочется, — рассказывает Галина Крушинская. 

Существует норматив

Подобных возмущений от пациентов масса. Но, по существующим режимам работы, они зачастую необоснованны. 

— Выезды скорой помощи разделяются на экстренные и неотложные. Только для экстренных вызовов (при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента) установлен временной норматив — приехать на место не позднее чем за 20 минут с момента вызова. Для неотложных вызовов (при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента) временной норматив не установлен, — объяснял ранее в интервью 76.RU руководитель станции скорой помощи Андрей Живой.

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КОММЕНТАРИИ (14)

Гость
11 ноя 2019 в 14:02

Спасибо партии за это

Максим
11 ноя 2019 в 13:58

Мы скорую ждали ребенку 1,5 года целых два с половиной часа, на вопрос почему так долго, отвечали нет свободного детского пидиатора. Проще и быстрее самому отвезти, только не примут...

Гость
11 ноя 2019 в 13:53

Так пол города перерыто , ремонты , объезды, пробки , люди на работу по 2 часа добираются , естественно , что и скорая вовремя не приедет . Спасибо нашим избранникам , их такие вопросы мало волнуют , они же на работу не к 8 часам ездят на общественном транспорте , да и за здоровьем своим драгоценным следить хорошо , поправляют его в частных элитных больницах