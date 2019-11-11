«Плакать хочется»: скорая почти час добиралась до ребёнка с температурой 40 °С и судорогами

В Ярославле родители малыша негодуют из-за работы скорой помощи. А точнее, из-за скорости реагирования на вызовы. В выходные помощь понадобилась ребёнку 2,6 лет, у которого поднялась температура до 40 градусов и случилась судорога.

— Набирала 03 раз десять. Дозвонилась два раза. Скорая ехала 45 минут! Центр города, — возмущается Галина Крушинская.

Всё это время во дворе дома дежурили соседи, ожидая машину скорой. Но врачей женщина не винит.

— Про врача могу сказать только хорошее. И со станции скорой звонили сами, консультировали. Но 40 минут только машина добиралась. Не хватает машин, персонала? У меня не хватает слов, чтобы выразить свое негодование! Руководство города прежде чем решать, на какой месяц перенести празднование Дня города и каких артистов пригласить, лучше бы по больницам прошлось! Сейчас с ребенком в больнице находимся. К персоналу нет никаких замечаний: внимательные врачи и медсестры. В палате чисто, белье чистое. Постоянно заходит медсестра, проверяет, как детки, приносят лекарства и ингаляторы. Но видели бы вы нашу палату! Даже детских горшков не хватает на ребятишек. Плакать хочется, — рассказывает Галина Крушинская.