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Здоровье

В Ярославле лаборатория будет выявлять канцероген, вызывающий рак

На исследовательский комплекс потратят 78 миллионов рублей

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Устанавливать оборудование в новую лабораторию будут в сентябре

Фото: правительство Ярославской области

В Ярославле на проезде Шавырина завершили реконструкцию здания, где разместится экоаналитическая лаборатория. Сейчас закупают оборудование, установку которого запланировали на сентябрь.

— Создание лаборатории как мощного экоаналитического инструмента для усиления эконадзора в регионе — один из проектов, разработанных вместе с экспертами в рамках формирования концепции новой экологической политики, — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов. — Запуск этого объекта позволит выйти на более высокий уровень контроля за состоянием водоисточников, воздуха, почвы, полигонов, за качеством очистки стоков, промышленных выбросов.

В правительстве региона заявили, что подобная лаборатория есть пока только в Москве. После завершения строительства в Ярославле специалисты смогут исследовать воздух, почву и воды, промышленные выбросы на наличие тяжёлых металлов, ртутных отложений, а прибор «Люмахром» позволит выявлять канцероген, вызывающий рак, — бензопирен.

Кроме стационарного пункта, в Ярославле появятся две мобильные лаборатории с приборами экспресс-анализа.

Стоимость всего проекта — 78 миллионов рублей, которые получили после соглашения с Москвой о ввозе в Ярославль столичного мусора.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    гость
    20 авг 2019 в 10:19

    чего придираетесь...?
    ща лабораторию достроят и переименуют, проезд в проспект...
    достижение же равнозначное первому полету в космос!
    по стоимости уж точно!

    20 авг 2019 в 10:49

    Приборов маловато будет. Основная часть денег на работу уйдет руководству этой лаборатории. Автоматические станции мониторинга стоят несравненно дешевле.

    Гость
    20 авг 2019 в 10:39

    Врачи наверное нужны.Кому-то. Мне-нет