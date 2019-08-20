В Ярославле лаборатория будет выявлять канцероген, вызывающий рак

В Ярославле на проезде Шавырина завершили реконструкцию здания, где разместится экоаналитическая лаборатория. Сейчас закупают оборудование, установку которого запланировали на сентябрь.



— Создание лаборатории как мощного экоаналитического инструмента для усиления эконадзора в регионе — один из проектов, разработанных вместе с экспертами в рамках формирования концепции новой экологической политики, — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов. — Запуск этого объекта позволит выйти на более высокий уровень контроля за состоянием водоисточников, воздуха, почвы, полигонов, за качеством очистки стоков, промышленных выбросов.



В правительстве региона заявили, что подобная лаборатория есть пока только в Москве. После завершения строительства в Ярославле специалисты смогут исследовать воздух, почву и воды, промышленные выбросы на наличие тяжёлых металлов, ртутных отложений, а прибор «Люмахром» позволит выявлять канцероген, вызывающий рак, — бензопирен.



Кроме стационарного пункта, в Ярославле появятся две мобильные лаборатории с приборами экспресс-анализа.



Стоимость всего проекта — 78 миллионов рублей, которые получили после соглашения с Москвой о ввозе в Ярославль столичного мусора.

