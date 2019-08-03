«Отвернитесь, у нас так не принято». Обсуждаем, могут ли мамы открыто кормить ребёнка грудью

Малыш не спросит маму, удобно ли ей сейчас его корить — хочет кушать, значит, надо кушать

Сейчас идёт всемирная неделя грудного вскармливания, и в нашей группе во «ВКонтакте» мы поговорили с подписчиками — можно ли кормящей маме давать грудь ребенку в публичных местах, не прикрываясь, не прячась в укромное место? Споры об этом идут в последнее время — некоторые мамы считают этот процесс естественным настолько, что не считают необходимым прикрывать грудь. Обсудили это с подписчиками и устроили голосование. Мнения, конечно, разделились. Получился целый разговор:

Денис Абрамов

— Не должна прикрывать, конечно. Что естественно, то не безобразно.



Галина Житкова

— В нашей культуре как-то не принято. Иван Шустов

— Галина, ребенок в раннем возрасте кушает очень часто! И что делать, если вы далеко от дома!? И уже если позволяют внешние факторы — погода, к примеру, — то почему нет? Катюша Горячева

— А есть такие ненормальные, кто может, не прикрываясь, кормить? Это уже что-то с головой или совсем без комплексов. Иван Шустов

— Катюша, дело не в прикрытии процесса, вопрос в общем... Ребенок захотел кушать, орёт! А ты не дома! Так вот тебя как мамку спрашивают — пусть орёт как резаный, в общественном месте или все-таки покормишь в окружении чужих людей?

Мария Кайгородцева

— Иван, прикрыться не судьба? Или бутылочку с собой брать для таких случаев. Виктория Ли

— Катюша, я однажды была на фитнес-марафоне, и после тренировки мы все (человек 15) сидели на газоне и болтали. Одна девушка рассказывала занимательную историю, как вдруг к ней подбежал ее старший сын и дал младшего — покормить. Она, не прерывая рассказа, подняла спортивную майку и приложила его к груди. Не стесняясь при этом парней, которые сидели напротив нее и были в шоке! Да что уж, даже я, мама 2-летнего тогда ребенка, была в шоке!

Мария Кайгородцева

— Тут даже не сколько смотреть, а сколько самой разве нормально в открытую кормить? Можно же отвернуться спиной к людям, сесть где-нибудь, чтобы не видели, прикрыться в конце концов. А если на улице вдруг прям совсем приспичит и негде уединиться, так на то есть бутылочка.

Раиса Дмитриевна

— Все-таки мать, кормящая грудью, должна это делать в укромном месте. Если так уж получилось, покормить младенца надо под прикрытием. Ольга Попова

— Если нормально бухарям валяться где попало средь бела дня, ссать около первого попавшегося дерева, распивать пивасы и обмусоливать сиги где и когда захочется, так чем же кормящая женщина выглядит непристойнее?