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Голосование

«Отвернитесь, у нас так не принято». Обсуждаем, могут ли мамы открыто кормить ребёнка грудью

Публикуем результаты голосования

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Малыш не спросит маму, удобно ли ей сейчас его корить — хочет кушать, значит, надо кушать

Фото: Александра Савельева

Сейчас идёт всемирная неделя грудного вскармливания, и в нашей группе во «ВКонтакте» мы поговорили с подписчиками — можно ли кормящей маме давать грудь ребенку в публичных местах, не прикрываясь, не прячась в укромное место? Споры об этом идут в последнее время — некоторые мамы считают этот процесс естественным настолько, что не считают необходимым прикрывать грудь. Обсудили это с подписчиками и устроили голосование. Мнения, конечно, разделились. Получился целый разговор:

Денис Абрамов

— Не должна прикрывать, конечно. Что естественно, то не безобразно.

Галина Житкова

— В нашей культуре как-то не принято.

Иван Шустов

— Галина, ребенок в раннем возрасте кушает очень часто! И что делать, если вы далеко от дома!? И уже если позволяют внешние факторы — погода, к примеру, — то почему нет?

Катюша Горячева

— А есть такие ненормальные, кто может, не прикрываясь, кормить? Это уже что-то с головой или совсем без комплексов.

Иван Шустов

— Катюша, дело не в прикрытии процесса, вопрос в общем... Ребенок захотел кушать, орёт! А ты не дома! Так вот тебя как мамку спрашивают — пусть орёт как резаный, в общественном месте или все-таки покормишь в окружении чужих людей?


Мария Кайгородцева

— Иван, прикрыться не судьба? Или бутылочку с собой брать для таких случаев.

Виктория Ли

— Катюша, я однажды была на фитнес-марафоне, и после тренировки мы все (человек 15) сидели на газоне и болтали. Одна девушка рассказывала занимательную историю, как вдруг к ней подбежал ее старший сын и дал младшего — покормить. Она, не прерывая рассказа, подняла спортивную майку и приложила его к груди. Не стесняясь при этом парней, которые сидели напротив нее и были в шоке! Да что уж, даже я, мама 2-летнего тогда ребенка, была в шоке!

Мария Кайгородцева

— Тут даже не сколько смотреть, а сколько самой разве нормально в открытую кормить? Можно же отвернуться спиной к людям, сесть где-нибудь, чтобы не видели, прикрыться в конце концов. А если на улице вдруг прям совсем приспичит и негде уединиться, так на то есть бутылочка.

Раиса Дмитриевна

— Все-таки мать, кормящая грудью, должна это делать в укромном месте. Если так уж получилось, покормить младенца надо под прикрытием.

Ольга Попова

— Если нормально бухарям валяться где попало средь бела дня, ссать около первого попавшегося дерева, распивать пивасы и обмусоливать сиги где и когда захочется, так чем же кормящая женщина выглядит непристойнее?


А как вы считаете? Давайте обсудим!

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детигрудное вскармливание

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КОММЕНТАРИИ (5)

Гостун
3 авг 2019 в 09:25

Мочеиспускание и дефекация естественный процесс. Это даже не должно обсуждаться. Ссыте, срите и кормите у всех на виду. Это в нашей "культуре".

Гостья
3 авг 2019 в 09:14

Кормление естественный процесс. Это даже не должно обсуждаться."Моделям" которых рекламирует 76 ru можно интимные места напоказ и не только грудь?

Гость
3 авг 2019 в 13:13

У разумных людей у ребёнка есть режим и распорядок дня, а у матери стыд. Интересно мужу тоже нравится, когда его жена вываливает грудь при чужих людях? При соблюдении распорядка дня, ребёнок «вдруг» никогда не захочет есть. Нормальная мама всегда знает когда есть её ребёнку и вполне может спланировать свои поездки, гулянки и походы по магазинам. А если вдруг так и случиться, надо по возможности уединяться. У человека много естественных процессов, не все же выставлять на показ. Роды, интимная жизнь, походы в туалет.