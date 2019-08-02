В ярославском перинатальном центре проведут экскурсии для будущих мам

Перинатальный центр Ярославля будет устраивать экскурсии. В родильном зале, отделениях и палатах смогут побывать будущие родители и их родственники. Экскурсии будут проводить раз в неделю, в это же время можно будет задать все волнующие вопросы работающим здесь специалистам. Чтобы осмотреть перинатальный центр, надо записаться по телефону регистратуры 8 (4852) 78-81-71 с 8 до 19 часов в будни. Сопровождающим беременную женщину на экскурсии необходимо захватить с собой справку о флюорографии.





— Одна из целей национального проекта «Здравоохранение» — снижение младенческой смертности, — рассказал заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Сергей Давлетов. — В нашем регионе этот показатель в течение последних лет имеет устойчивую тенденцию к уменьшению.