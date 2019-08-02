В ярославском перинатальном центре проведут экскурсии для будущих мам

В центре покажут родильный зал, отделения и палаты
Фото: Александра Савельева
Перинатальный центр Ярославля будет устраивать экскурсии. В родильном зале, отделениях и палатах смогут побывать будущие родители и их родственники. Экскурсии будут проводить раз в неделю, в это же время можно будет задать все волнующие вопросы работающим здесь специалистам. Чтобы осмотреть перинатальный центр, надо записаться по телефону регистратуры 8 (4852) 78-81-71 с 8 до 19 часов в будни. Сопровождающим беременную женщину на экскурсии необходимо захватить с собой справку о флюорографии.
— Одна из целей национального проекта «Здравоохранение» — снижение младенческой смертности, — рассказал заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Сергей Давлетов. — В нашем регионе этот показатель в течение последних лет имеет устойчивую тенденцию к уменьшению.
В перинатальном центре рассказали, что в первую очередь к ним поступают беременные женщины с высокой группой неонатального и акушерского риска. Но если есть свободные места, то по полису обязательного медицинского страхования здесь примут всех желающих женщин.
— Основной контингент детей, которые умирают в течение первого года, — это дети с экстремально низкой массой тела при рождении. В 2018 году их доля составила 30 процентов, и наши мероприятия по снижению младенческой смертности сосредоточены именно на этой группе, — сказал директор областного перинатального центра Сергей Кирдянов. — В настоящее время 95 процентов таких детей рождаются в перинатальном центре, что снижает риски неблагоприятного исхода. Кроме того, за последние 5 лет мы на 20 процентов снизили частоту рождения таких детей за счет применения технологий донашивания беременности до более поздних сроков.