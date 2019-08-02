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Здоровье

В ярославском перинатальном центре проведут экскурсии для будущих мам

Кто и когда может туда попасть

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В центре покажут родильный зал, отделения и палаты

Фото: Александра Савельева

Перинатальный центр Ярославля будет устраивать экскурсии. В родильном зале, отделениях и палатах смогут побывать будущие родители и их родственники. Экскурсии будут проводить раз в неделю, в это же время можно будет задать все волнующие вопросы работающим здесь специалистам. Чтобы осмотреть перинатальный центр, надо записаться по телефону регистратуры 8 (4852) 78-81-71 с 8 до 19 часов в будни. Сопровождающим беременную женщину на экскурсии необходимо захватить с собой справку о флюорографии. 


— Одна из целей национального проекта «Здравоохранение» — снижение младенческой смертности, — рассказал заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Сергей Давлетов. — В нашем регионе этот показатель в течение последних лет имеет устойчивую тенденцию к уменьшению. 

В перинатальном центре рассказали, что в первую очередь к ним поступают беременные женщины с высокой группой неонатального и акушерского риска. Но если есть свободные места, то по полису обязательного медицинского страхования здесь примут всех желающих женщин.

— Основной контингент детей, которые умирают в течение первого года, — это дети с экстремально низкой массой тела при рождении. В 2018 году их доля составила 30 процентов, и наши мероприятия по снижению младенческой смертности сосредоточены именно на этой группе, — сказал директор областного перинатального центра Сергей Кирдянов. — В настоящее время 95 процентов таких детей рождаются в перинатальном центре, что снижает риски неблагоприятного исхода. Кроме того, за последние 5 лет мы на 20 процентов снизили частоту рождения таких детей за счет применения технологий донашивания беременности до более поздних сроков.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Сказочный Вова.
2 авг 2019 в 22:15

Согласно докладу, смертность от ВИЧ неуклонно растёт, за прошлый год она увеличилась на 1,1%. Также в документе говорится, что в прошлом году в России зарегистрировано 85 995 новых случаев заболевания ВИЧ.
Самое шокирующее в том, что, согласно статистике, от ВИЧ-инфекции в 2018 году умерло больше человек (15,8%), чем от онкологии (13,1%), пневмонии (5,4%), болезней пищеварительного тракта (14,9%) и заболеваний сердца (8,4%), туберкулёза (3,3%). Основная возрастная группа риска — россияне 25−44 лет.

Однако директор благотворительного фонда «СПИД. Центр» Антон Красовский усомнился в цифрах доклада. По его мнению, стоит учитывать использование статистики в других целях.

— Статистика по ВИЧ-инфекции обогнала онкологию, потому что в майском указе президента есть требование сократить смертность от рака, — считает Красовский. — Вот они её и сокращают статистическим образом, — сказал Лайфу директор «СПИД. Центра».