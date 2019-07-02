«Бабушки плакали в коридоре»: рассказ экс-сотрудницы клиники, где людей разводили на деньги

В медицинском центре работали молодые люди. Тут же заключали договор с банком

В мае МВД раскрыло крупнейшую сеть псевдомедицинских клиник в России. Организации работали в разных регионах страны, навязывая пациентам свои дорогостоящие услуги. Крупные компании были в Москве и Санкт-Петербурге. Аналогичный случай был и в Ярославле: сотрудники «Фит Клиники» на Флотской улице обманывали доверчивых ярославцев. Центр заманивал людей бесплатной 3D-диагностикой, которая определяла общее состояние организма. А затем уже выписывала чек с заоблачными ценами за комплексное лечение.



Потерпевших по стране — больше 11 тысяч человек, большинство — бабушки и дедушки. Ущерб не менее миллиарда рублей. Чем руководствовались сотрудники центра? Как на такой обман можно повестись? Чтобы ответить на эти вопросы, мы поговорили с экс-сотрудницей центра в Ярославле Юлией Соколовой, а также с ярославцем, пострадавшим от рук мошенников, и попросили совета у юриста.



Чистота и современное оборудование внушают доверие пациентам Фото: «Фит Клиник»

«Это зомбирование людей» — Я проработала там около года. Поначалу думала, что пришла работать в обычный медицинский центр. Но спустя два месяца заподозрила, что здесь что-то не так, — начинает свой рассказ Юлия.

Каждое утро Юлия включала компьютер, где уже было записано на бесплатное обследование около 30 человек. И это только за один день. Операторы кол-центра каждый день обзванивали ярославцев и приглашали на диагностику.

В задачи администратора входило: встречать посетителей и провожать в кабинет, где их уже встречали «врачи»

Фото: «Фит Клиник»

— Это были не врачи, а переодетые менеджеры по продажам. Все молодые, симпатичные, от 20 до 30 лет. Берут на работу больше из-за внешности. С медицинским образованием там были две медсестры, которые с утра в клинике брали общий анализ крови, а затем уходили на постоянное место работы. Остальные — кто кем. Например, там работал косметолог — по образованию учитель литературы.



Юлия рассказала, что в основном услуги навязывали пенсионерам. Если бабушка ведомая — ей предлагали больше процедур. Сотрудники медицинского центра втираются в доверие: на первом приёме разговаривают с доверчивыми клиентами на посторонние темы, расспрашивают о семье и работе.

— Это зомбирование людей! У них главная задача — развести старых людей на деньги. В любом салоне красоты антицеллюлитный массаж стоит тысячу рублей, а тут — пять тысяч.

На сайте «Фит Клиник» можно посмотреть прайс-лист. Самая «дешёвая» процедура — УЗИ щитовидной железы — стоит 600 рублей. Самая дорогая — 145 тысяч рублей за одну процедуру препаратом «Ланеек». В аптеках Ярославля цена за 10 ампул этого же средства — 14 300 рублей.

Цены на некоторые процедуры были завышены в 20 раз! Фото: «Фит Клиник»

— Я в какой-то момент не выдержала и ушла оттуда. Мне стало невыносимо смотреть на плачущих в коридоре бабушек. При Юлии приходили пожилые люди и брали кредиты по сто и по двести тысяч рублей. Ходить никуда не нужно. В клинике сидел представитель банка, который за пару минут оформлял кредит.



О медицинском центре «Фит Клиник» немало отзывов в интернете. Больше отрицательных. Многие пишут, что это обман и развод пенсионеров на деньги.

«Начали запугивать» Геннадий в числе многих ярославцев клюнул на заманчивое предложение «Фит Клиник» пройти бесплатное медицинское обследование. В середине мая он пришёл на приём.

— Мне несколько раз позвонили и сказали: «Вам нужно пройти обследование». Я пришёл, мне сделали анализ крови, надели на голову какую-то штуку. Когда появились результаты анализа, врач сказал, что срочно нужно обследоваться. Начали запугивать, чувствовалось психологическое давление. В тот момент, сидя в кабинете, я думал — только бы не умереть.



Ярославцам предлагали гирудотерапию — лечение пиявками, метод нетрадиционной медицины Фото: «Фит Клиник»

— Я заключил с ними договор на 64 тысячи рублей (в эту сумму входят различные процедуры на два-три месяца). Дома я опомнился и спустя три дня после подписания договора пришёл и расторг его. Теперь мне постоянно названивают из банка и просят заплатить 1800 рублей. Я не собираюсь платить, потому что я не пользовался услугами этой клиники.



Договор не вызывал у Геннадия опасений: на нём были прописаны гарантии, стояла подпись директора. В любой момент договор можно было расторгнуть. На ранее судимого директора сети медицинских клиник и его подчинённых завели уголовное дело за мошенничество. — Проведено более 50 обысков в жилых помещениях и офисах. Обнаружены и изъяты денежные средства, компьютерная техника, мобильные телефоны, электронные носители информации, бухгалтерские документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, — пояснили в пресс-службе МВД России.

Совет юриста

— Когда вас пугают, что нужно будет оплатить всё или вам не вернут большую часть средств, так как в договоре вы их получили со скидкой, а так они стоят в разы дороже, то это просто развод. Исполнитель обязан доказать документально свои затраты. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. Для начала нужно определить, как вы оплачивали услуги, — рассказывает юрист ярославской областной общественной организации «Центр защиты прав потребителей» Дмитрий Липин.