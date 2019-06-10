«Хочется кричать матом»: медики сообщили об ужасах, которые творятся в операционной детской больницы

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Главный врач ярославского медучреждения прокомментировала происходящее
Несмотря на всё происходящее, врачи в детской больнице продолжают работать в полную силу
В Ярославле известный детский хирург Леван Еремеишвили пожаловался на ситуацию в Областной детской клинической больнице.
— Хочется кричать матом, — заявил он. — В операционной +35 °С. Врачи жалуются главному врачу, он им отвечает: «Нет, это неправда, там работает кондиционер». Посреди обсуждения отмены назначенных на неделю операций вырубается электричество в половинах отделений и реанимации. Никто не знает, в чём дело. Слов нет.
Своё недовольство происходящим медик публично высказал на своей странице в Facebook. После этого руководство больницы прокомментировало происходящее.
— В учреждении действительно есть проблемы с вентиляцией, — сообщила главный врач Ярославской областной детской больницы Марина Писарева. — Об отключении электричества предупреждали заранее. Электроснабжения не было 15 минут. На это время работали источник бесперебойного питания и генератор. Операция, о которой идет речь выше, плановая, и была перенесена не из-за жаркой погоды. Сегодня больница работает в штатном режиме. Шла мойка операционного блока согласно графику. Операции начались с полудня. Что касается кондиционеров, то они в стадии закупки.
Тем временем врачи больницы продолжают работать по полной, несмотря ни на что. В частности, они продолжают бороться за жизнь 9-летнего мальчика, на которого обрушилась облицовка гранитной плиты памятника Победы в Гаврилов-Яме. Как стало известно 76.RU, он вышел из комы ещё неделю назад, но его состояние по-прежнему тяжёлое. Медики наблюдают за ним практически круглосуточно.