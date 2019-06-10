«Хочется кричать матом»: медики сообщили об ужасах, которые творятся в операционной детской больницы

В Ярославле известный детский хирург Леван Еремеишвили пожаловался на ситуацию в Областной детской клинической больнице.



— Хочется кричать матом, — заявил он. — В операционной +35 °С. Врачи жалуются главному врачу, он им отвечает: «Нет, это неправда, там работает кондиционер». Посреди обсуждения отмены назначенных на неделю операций вырубается электричество в половинах отделений и реанимации. Никто не знает, в чём дело. Слов нет.



Своё недовольство происходящим медик публично высказал на своей странице в Facebook. После этого руководство больницы прокомментировало происходящее.

