«Прыгал на памятнике»: камера наблюдения сняла, как плита у Вечного огня упала на 9-летнего ребёнка

Происшествие в Гаврилов-Яме, где девятилетнего мальчика придавило гранитной плитой от Вечного огня, попало на камеру видеонаблюдения, установленную возле мемориала. С кадрами уже ознакомились следователи СУ СКР по Ярославской области и местные власти.



— На записи видно, что мальчик не просто стоял у мемориала, как сообщалось ранее, а там он вместе с друзьями играл: они сначала читали фамилии на гранитной доске, потом он стал запрыгивать на плиту и повис на ней. После этого она и обрушилась, — рассказал и. о. главы Гаврилов-Ямского района Алексей Комаров. — Но я не говорю, что это нормально, памятники не должны так обваливаться. Следователи разберутся. В первую очередь важно, чтобы пострадавший ребёнок поправился и чтобы подобного не повторилось.

