«Прыгал на памятнике»: камера наблюдения сняла, как плита у Вечного огня упала на 9-летнего ребёнка

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Глава Гаврилов-Ямского района сообщил подробности о громком ЧП в Ярославской области
Мемориал с Вечным огнём в Гаврилов-Яме установили в 2015 году
Происшествие в Гаврилов-Яме, где девятилетнего мальчика придавило гранитной плитой от Вечного огня, попало на камеру видеонаблюдения, установленную возле мемориала. С кадрами уже ознакомились следователи СУ СКР по Ярославской области и местные власти.
— На записи видно, что мальчик не просто стоял у мемориала, как сообщалось ранее, а там он вместе с друзьями играл: они сначала читали фамилии на гранитной доске, потом он стал запрыгивать на плиту и повис на ней. После этого она и обрушилась, — рассказал и. о. главы Гаврилов-Ямского района Алексей Комаров. — Но я не говорю, что это нормально, памятники не должны так обваливаться. Следователи разберутся. В первую очередь важно, чтобы пострадавший ребёнок поправился и чтобы подобного не повторилось.
Чиновник встретился также с мамой пострадавшего мальчика и пообещал, что администрация окажет любую помощь, которая может понадобиться при лечении ребёнка.
ЧП произошло вчера, на второклассника рухнула гранитная плита у Вечного огня в Гаврилов-Яме. Сейчас ребёнок в больнице. Он по-прежнему находится в тяжёлом состоянии, но, как уверяют медики, в стабильном.
Даже если он и повис на ней, в 9 летнем мальчике 20-30кг веса, ОНА НЕ ДОЛЖНА РУХНУТЬ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ВСЕХ НОРМ И ПРАВИЛ СТРОИТЕЛЬСТВА!!!!!
Отведи господь, а если это дети,школьники стоя на посту в праздник 9 мая были! Если бы это была бабушка которая приложила руку к фамилии своего родственника!? Тогда что ЛЮДИ?! Почему вы боитесь гласности?
У нас у всех дети!!!!!!
Все будет так же, пока мы молчим!
ОНИ взяли ответственность за город и район.....ОНИ ЖЕ И ДОЛЖНЫ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
ГРАЖДАНЕ ЧИНОВНИКИ ВЫ НЕ ДОСТОЙНЫ СВОЕГО МЕСТА!
ВЫ ЗНАЛИ НА ЧТО ШЛИ, ПОЛОЖИВ СВОЮ РУКУ И ПРОИЗНЕСЯ КЛЯТВУ КОНСТИТУЦИИ И ЗАКОНАМ РФ.
Я очень-очень хочу посмотреть на то, когда Вы Алексей Комаров, сидя в своем кабинете ударив по столу были прижаты потолком! Вы принимали работы, 150 кг гранита ни как не может быть ПРИКЛЕЕН НА ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ! Только ВЫ во всем виноваты.
Я все сделаю для того что бы ВЫ и ВАШИ подопечные "сели" вы ответить должны за это! Готовьтесь!