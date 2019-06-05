«Надо ли делать прививки детям? А какие?»: 6 ответов врача-инфекциониста о главных страхах родителей

После недавнего пикета в парке Победы в Брагино, где собрались противники принудительной вакцинации детей, в соцсетях разгорелся скандал. Ярославцы начали спорить и обсуждать позицию митингующих. А что думают сами врачи? Мы поговорили с главным внештатным специалистом областного департамента здравоохранения и фармации по вакцинопрофилактике Еленой Чепрасовой.

1. Является ли детская вакцинация принудительной?

— У нас в стране — нет. Но в случае угрозы эпидемии вас или вашего ребенка могут временно не допустить в организованный коллектив.



Право на отказ в условиях относительного эпидемиологического благополучия реализуется довольно часто. Необходимо хорошо подумать, прежде чем отказать своему ребенку в праве не болеть, отказавшись от прививок, если знаешь о них только приблизительно.

2. Какие основные прививки существуют и от каких болезней они защищают?

— Национальный календарь профилактических прививок включает в себя прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа. Но этот календарь вовсе не оптимален. По меткому замечанию педиатра Сергея Бутрия, в нынешнем виде он напоминает финансовый «прожиточный минимум», который тоже определен государством. Но все знают, что в реальности на него не прожить. Чтобы довести календарь прививок до уровня «базовая защита», всем детям (а не только по эпидемическим показаниям или из групп риска) надо делать прививки против гемофильной палочки типа b, против менингококка групп A, C, Y, W-135. Необходимо вакцинировать всех детей против ротавирусной инфекции, ветряной оспы, гепатита А, папилломавирусной инфекции. В нашем регионе, эндемичном по клещевому энцефалиту, проводится вакцинация против клещевого энцефалита.



Большинство инфекций смертельны для малышей. От них обязательно нужно делать прививки Фото: Александра Савельева

3. В каком возрасте нужно делать прививку?

— С рождения. Прививки рассчитаны на малышей. Массовая вакцинация младенцев проводится уже много десятков лет, и за это время были привиты сотни миллионов детей. Эффективность и безопасность вакцин хорошо изучены, и графики вакцинации являются следствием этого тщательного анализа. Да, младенческий иммунитет несовершенен, и именно поэтому некоторые вакцины вводятся повторно. Однако соблюдение сроков, указанных в календарях, позволяет достичь высокого уровня защиты, несмотря на эту незрелость.

4. Какие прививки надо делать ребенку обязательно?

— Прививки создаются против тех инфекций, которые либо грозят смертью, либо инвалидностью. Ребенка надо прививать полноценно, а не только «лишь бы в садик взяли».

Большинство инфекций, от которых делаются прививки в первые полгода жизни, для малышей смертельны. БЦЖ бережёт от туберкулёзного менингита, который возникает в основном на первом году жизни. Прививка от гепатита В спасает от цирроза печени, который у маленьких детей развивается очень быстро после заражения. Заражение часто происходит в родах, потому что до 30% носителей вируса гепатита В об этом не догадываются. Коклюш-дифтерия-столбняк-полиомиелит-гемофильная инфекция (КДСПГ) прививаются многократно, и полноценная защита от них формируется только после полугода, поэтому в цивилизованных странах сейчас принято прививать от КДС беременных, чтобы уберечь детей первого полугодия хотя бы материнскими антителами.



Отложенная на более позднее время вакцинация («пока слабенький», «вот окрепнет иммунитет») оставляет ребёнка беззащитным перед всеми этими смертельными и инвалидизирующими инфекциями. Без всякой на то уважительной причины.



По словам Елены Чепрасовой, осложнения после прививки встречаются один к миллиону Фото: Александра Савельева

5. Может ли у ребенка начаться негативная реакция на прививку?

— Как и любое медицинское вмешательство, вакцинация не является абсолютно безопасной. Вот только серьезные реакции на прививку встречаются один к миллиону, а тяжелые последствия после перенесенного заболевания – один к тысяче. Настоящим осложнением после прививки считается состояние, связанное с угрозой для жизни, или длительное нездоровье, связанное с вакцинацией. Родители должны понимать, что организм должен поработать, чтоб создать иммунитет. Эта работа сопровождается симптомами, которые воспринимаются как побочка. Однако это в основном ожидаемые, часто встречающиеся реакции. Такие как отёк, краснота в месте введения прививки, подъем температуры, снижение аппетита, беспокойство.

6. Почему некоторые люди боятся делать прививки своим детям?

