«Много жалоб писали — и ничего»: репортаж из больницы, где устроили давку из-за бесплатных лекарств

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23 марта 2019
Вы читаете лучших!
Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места! Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!
12 декабря 2018
Мы обновили сайт!
Друзья, 76.RU сегодня перешёл на новый дизайн — чтобы вам было удобнее нас читать. Все ещё непривычное, поэтому мы создали для вас короткий и понятный путеводитель по сайту.
Сегодня утром в редакцию 76.RU позвонила женщина и сообщила, что стоит с пяти утра в очереди за бесплатными лекарствами в поликлинике № 1 больницы № 9 на Тутаевском шоссе в Ярославле.
— Нас здесь больше ста человек, — заявила она. — Среди нас есть инсулинозависимые, которым жизненно необходимы лекарства! Один человек даже упал в обморок, ему стало плохо. Лекарства не выдают, и мы не знаем, получим ли мы их вообще.
Мы отправились в поликлинику, чтобы посмотреть, на самом ли деле в таких нечеловеческих условиях ярославцам приходится «выцарапывать» положенные им по региональному списку медикаменты.
Захожу в поликлинику — толпа внушающая. Сидячих мест всем не хватило, многие стоят: кто-то переминается с ноги на ногу, кто-то опирается на стену. Люди в очереди знакомятся, делятся друг с другом своим возмущением и рассказывают каждый о своих проблемах.
— Хорошо хоть не очень душно, — подумал я. — Летом вообще кошмар будет, если это не прекратится.
— Вы будете очередь занимать? — выдернула меня из размышлений женщина. — Я последняя. Поздно уже, но раз пришли — попробуйте. Вместе будем надеяться на лучшее.
— Нет, я — корреспондент, — отвечаю. — Приехал посмотреть, что у вас тут творится.
Тут даже не пришлось брать комментариев — они посыпались со всех сторон. Были и непечатные.
— Вы подойдите вон к той женщине, у которой очки на лбу, — прервала поток возмущений одна из пациенток. — Это она вам звонила.
Я поздоровался с женщиной:
— Вы готовы на видео комментарий дать? — спрашиваю. При этом понимаю, что не любой человек захочет вот так в поликлинике говорить на камеру. Но, вероятно, люди так устали просиживать часами в надежде получить лекарства, что готовы на всё.
— Мне пришлось занять очередь в пять часов утра, — рассказала Наталья Игнатова. — Но мы до сих пор не знаем, выдадут ли нам лекарства. И это происходит из месяца в месяц!
Оказалось, что камеру можно не выключать. Говорить готовы все.
— Не могу получить нужные моему больному супругу лекарства уже с ноября, — жалуется Надежда Тихонова. — Я трижды обращалась в департамент здравоохранения, но там говорят, что у них якобы нет финансирования.
У всех свои болезни, разные лекарства, но очередь одна. Смотрю, один дедушка достал бутерброд и, сидя на стульчике, ест. Я отошёл в сторонку. За мной — одна женщина из очереди.
— А вы правда думаете, что сможете в новостях рассказать про то, что здесь творится? — обратилась ко мне она.
— Думаю, да, — отвечаю я. — Что мне может помешать сделать это?
— Вы знаете, как тут всё... Как и везде, а может, ещё и сильнее. Рука руку моет — понимаете?
И вздохнула, не веря, что что-то изменится.
— Знаете, если ничего не получится, мы поймём. Мы уж столько жалоб написали во все инстанции — и ничего. Берегите себя, а мы уж тут как-нибудь сами...
Корреспонденты 76.RU направили запрос руководителю департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслану Саитгарееву с просьбой прокомментировать сложившуюся в поликлинике ситуацию. Мы обязательно опубликуем его комментарий, как только он поступит в редакцию.