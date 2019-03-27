«Много жалоб писали — и ничего»: репортаж из больницы, где устроили давку из-за бесплатных лекарств

Сегодня утром в редакцию 76.RU позвонила женщина и сообщила, что стоит с пяти утра в очереди за бесплатными лекарствами в поликлинике № 1 больницы № 9 на Тутаевском шоссе в Ярославле.

— Нас здесь больше ста человек, — заявила она. — Среди нас есть инсулинозависимые, которым жизненно необходимы лекарства! Один человек даже упал в обморок, ему стало плохо. Лекарства не выдают, и мы не знаем, получим ли мы их вообще.

Мы отправились в поликлинику, чтобы посмотреть, на самом ли деле в таких нечеловеческих условиях ярославцам приходится «выцарапывать» положенные им по региональному списку медикаменты.



Захожу в поликлинику — толпа внушающая. Сидячих мест всем не хватило, многие стоят: кто-то переминается с ноги на ногу, кто-то опирается на стену. Люди в очереди знакомятся, делятся друг с другом своим возмущением и рассказывают каждый о своих проблемах.

— Хорошо хоть не очень душно, — подумал я. — Летом вообще кошмар будет, если это не прекратится.

— Вы будете очередь занимать? — выдернула меня из размышлений женщина. — Я последняя. Поздно уже, но раз пришли — попробуйте. Вместе будем надеяться на лучшее.

Обедать приходится прямо здесь, в коридоре Фото: Михаил Контуев

— Нет, я — корреспондент, — отвечаю. — Приехал посмотреть, что у вас тут творится.

Тут даже не пришлось брать комментариев — они посыпались со всех сторон. Были и непечатные.

— Вы подойдите вон к той женщине, у которой очки на лбу, — прервала поток возмущений одна из пациенток. — Это она вам звонила.

Я поздоровался с женщиной:

— Вы готовы на видео комментарий дать? — спрашиваю. При этом понимаю, что не любой человек захочет вот так в поликлинике говорить на камеру. Но, вероятно, люди так устали просиживать часами в надежде получить лекарства, что готовы на всё.



— Мне пришлось занять очередь в пять часов утра, — рассказала Наталья Игнатова. — Но мы до сих пор не знаем, выдадут ли нам лекарства. И это происходит из месяца в месяц!

Оказалось, что камеру можно не выключать. Говорить готовы все.

Стульев в коридоре всем не хватает Фото: Михаил Контуев

— Не могу получить нужные моему больному супругу лекарства уже с ноября, — жалуется Надежда Тихонова. — Я трижды обращалась в департамент здравоохранения, но там говорят, что у них якобы нет финансирования.

У всех свои болезни, разные лекарства, но очередь одна. Смотрю, один дедушка достал бутерброд и, сидя на стульчике, ест. Я отошёл в сторонку. За мной — одна женщина из очереди.

— А вы правда думаете, что сможете в новостях рассказать про то, что здесь творится? — обратилась ко мне она.

— Думаю, да, — отвечаю я. — Что мне может помешать сделать это?

— Вы знаете, как тут всё... Как и везде, а может, ещё и сильнее. Рука руку моет — понимаете?

И вздохнула, не веря, что что-то изменится.

— Знаете, если ничего не получится, мы поймём. Мы уж столько жалоб написали во все инстанции — и ничего. Берегите себя, а мы уж тут как-нибудь сами...

