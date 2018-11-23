Катя смогла сбросить 36 килограммов за восемь месяцев

Екатерина Мурадова из Ярославля работает ведущим специалистом в банке. На работе и на улице мужчины постоянно подмигивают 27-летней девушке и частенько приглашают на свидания. Кате нравится её новый образ. За восемь месяцев она похудела на 36 килограммов. Ещё совсем недавно при росте 160 сантиметров она весила 87 килограммов.



— Какого-то определенного момента в решении похудеть не было, — вспоминает Екатерина. — В принципе, мне мои лишние килограммы не мешали по жизни, но похудеть всегда, конечно, хотелось. Я делала попытки сделать это и раньше — в какой-то момент я даже ходила к эндокринологу, который написал мне список продуктов, которые следует исключить из рациона. Но этот список я забросила в дальний ящик спустя неделю. И вот через два года, сидя дома на диване после работы и поедая пельмешки с майонезом, я подумала, что на ближайшее время это мои последние пельмени с майонезом. Я со спокойной душой доела их, а утром нашла когда-то забытый список запрещённых продуктов и с этого все началось.

Девушка снова начала покупать только продукты из списка, который дал врач — никакого хлеба, булок, сахара, сахаросодержащих продуктов, семечек, бананов, фиников и картошки. А ведь раньше Катя так любила всё это. Но пришлось взять силу воли в кулак и забыть про всё это одним махом. Ещё были массаж (душ Шарко) раз в неделю и спортзал два раза в неделю плюс бассейн раз в неделю.



На коллаже из двух Катиных фотографий может показаться, что здесь две разные девушки

— Сложно в первые моменты не было, — уверяет Катя. — Отказалась от любимых булок и пирожков, но в какой то момент поняла, что до безумия хочу торт в шоколаде. И есть его столовой ложкой! Хотя раньше тяги к сладкому не было — наверное, потому что не было и ограничений в этом.



Спустя восемь месяцев диеты и занятий в спортзале Катя похудела до 51 килограмма. Говорит, что стала чувствовать себя гораздо лучше, чем раньше.



— Летом у меня была аллергическая астма, но она прошла вместе с лишними килограммами, — отмечает девушка. — Выбор одежды больше на худых, красивые вещи по бюджетной цене гораздо проще найти. Поклонников стало побольше. Но тут другая проблема. Почти все мужчины — пустые, ведутся на внешность. Да и я, мне кажется, стала малость другой.

Катя может себя побаловать шаурмой, но не злоупотребляет вредной пищей

Сейчас вес у Кати держится в пределах 52–55 килограммов. Девушка продолжает ходить в спортзал. Но побаловать себя чем-нибудь вкусненьким время от времени может.



— Могу выпить пивка, заедая сухариками, или побаловаться шаурмой, — признаётся она. — И ничего страшного в этом нет.

Комментарий специалиста





Фитнес-тренер Сергей Пасько:

— Екатерина молодец! Хорошо поработала над собой. И главным образом она хорошо поработала над своим пищевым поведением. А это в её случае главный фактор. Не поменяв свои привычки в еде, можно до умри прыгать и скакать в зале, но результат будет минимальным.

