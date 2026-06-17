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Здоровье Кризис-2026 Проблема Таблетки вместо сувениров? Почему россияне везут лекарства из заграничных турпоездок

Таблетки вместо сувениров? Почему россияне везут лекарства из заграничных турпоездок

И дело не только в дефиците в российских аптеках

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Раньше из отпуска везли магнитики, теперь&nbsp;— жаропонижающие | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUРаньше из отпуска везли магнитики, теперь&nbsp;— жаропонижающие | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Раньше из отпуска везли магнитики, теперь — жаропонижающие

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Забудьте про магнитики, турецкие сладости и египетский трикотаж. Главный «сувенир», который туристы массово везут из отпуска, — это лекарства. Дефицитные и не очень фармпрепараты люди привозят себе, близким, а новая волна «челноков» забивает чемоданы блистерами и сиропами, рискуя нарваться на таможне на огромные штрафы и даже уголовку. MSK1.RU рассказывает, как «аптечный» туризм стал массовым трендом 2026 года и что нужно знать, если собираетесь привезти лекарство в Россию из-за границы.

«Разница в цене — в 5–15 раз»

В нулевые летали за шубами и текстилем, теперь — за антибиотиками и гормонами. Аптечный туризм стал для россиян обычным делом: в заграничных аптеках выстраиваются очереди из отдыхающих, закупающих лекарства впрок.

«Летом ездила в Турцию отдыхать. И как-то раз разболелся зуб, выпала пломба и оголился нерв. С собой был анальгин, но он не помог. Местные жители дали таблетку, и о чудо! Через полчаса боль прошла! Купила сразу две упаковки — и очень надолго хватило. Применяла при сильных головных болях, после удаления зубов и т. д.», — рассказала MSK1.RU Ксения.

Москвичи привезли таблетки из Турции | Источник: читатель MSK1.RUМосквичи привезли таблетки из Турции | Источник: читатель MSK1.RU

Москвичи привезли таблетки из Турции

Источник:

читатель MSK1.RU

«У меня у подруги у мамы обнаружили рак груди, и врач ей порекомендовала купить турецкие таблетки, сетуя на то, что качество намного лучше. Найти такие в продаже в России практически невозможно или за космические деньги. Разница в цене — в 5–15 раз, — поделилась с MSK1.RU Жанна. — Передавала с подругами. Один раз из Перми, другой раз из Москвы почтой. Подруги за перевозку ничего не брали, а количество 8–10 упаковок было. Знаю, что в Стамбуле перевозка лекарств в Россию что-то около 50 долларов за кг».

Москвичи признаются, что аптеки в курортных регионах, где часто бывают туристы из России, уже привыкли к спросу на лекарства и даже научились объясняться по-русски.

«Поехала с ребенком на месяц к сестре в Хургаду, и как это часто бывает при смене климата, ребенок заболел. Купила там сиропчик детский, на следующий день ребенок был уже почти здоров! Наши аналогичные сиропчики дня три-четыре действуют. Или в Египте лекарства качественнее, или как…» — считает Алена.

Египет&nbsp;— это не только море-солнце-пляж, но еще и аптеки | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUЕгипет&nbsp;— это не только море-солнце-пляж, но еще и аптеки | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Египет — это не только море-солнце-пляж, но еще и аптеки

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

«Врач посоветовала аналог лекарства, но предупредила, что их нет в России, но они есть в Турции. У меня есть знакомые, списалась, они купили. Нашли того, кто ехал с Турции в другой город России. И уже через нашу всеми горячо „любимую“ почту России переслали в мой город, — рассказала MSK1.RU Татьяна. — Из плюсов такой доставки пересылки — бюджетность. Из минусов — много времени уходит на поиск „курьера-почтальона“, который бы согласился на перевозку и пересылку, плюс дорога, плюс сама пересылка с города в город. Если учесть, что не всегда у нас есть узкоспецифические лекарства, то получается, что и вариантов заказывать — не заказывать нет».

Зайти перед вылетом в местную аптеку и закупиться впрок — теперь обязательный пункт отпускной программы для многих российских туристов не только в Турции и Египте, но и в Таиланде с Вьетнамом.

«Есть бешеные — скупают бады за копейки, есть кто берет препараты, которых нет в РФ сейчас, кто-то берет препараты, которые вполовину дешевле, чем в РФ», — объясняет в одном из тематических чатов интернет-пользователь.

Москвич рассказал, что турецкие таблетки для мамы обошлись ему в 3 раза дешевле, чем он бы купил в аптеке возле дома | Источник: читатель MSK1.RUМосквич рассказал, что турецкие таблетки для мамы обошлись ему в 3 раза дешевле, чем он бы купил в аптеке возле дома | Источник: читатель MSK1.RU

Москвич рассказал, что турецкие таблетки для мамы обошлись ему в 3 раза дешевле, чем он бы купил в аптеке возле дома

Источник:

читатель MSK1.RU

«Все как раз чемоданами из Египта везут в РФ — качество плюс цена. Кто системно что-то принимает, то выходит во много раз дешевле», — считает Мила.

«В Сома Бэй в пешем доступе нет адекватных аптек. Если планируете покупки на большую сумму, есть смысл обратиться в „Русскую аптеку“ и воспользоваться услугой или доставки покупок в отель, или трансфера вас из отеля в аптеку и обратно», — подсказывает Ия.

«Могут найти недоступные лекарства»

Впрочем, покупка лекарств за границей давно перестала быть редкостью. Россияне покупали импортную фарму и до пандемии, и до введения санкций. Сейчас же число обращений в аптеки Турции, Египта, Вьетнама, Таиланда и других стран выросло в разы.

«Одни хотят сэкономить, другие ищут редкие препараты, третьи надеются на более высокое качество продукции, — объясняет MSK1.RU семейный врач, эндокринолог Анастасия Самойлова. — Но лекарства, произведенные за границей, часто имеют собственную специфику состава и форму выпуска, которые отличаются от отечественных аналогов. Даже одинаковые названия препаратов разных производителей могут различаться по форме, концентрации действующего вещества, по-разному сочетаться с другими принимаемыми средствами, а побочные эффекты от них могут усиливаться или проявляться иначе».

Аптеками с надписью на русском в центре Стамбула уже никого не удивить | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUАптеками с надписью на русском в центре Стамбула уже никого не удивить | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Аптеками с надписью на русском в центре Стамбула уже никого не удивить

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Меккой для аптечного шопинга стала Турция. В Анталье, Аланье и Стамбуле очереди из россиян, желающих забить чемоданы медикаментами перед вылетом домой, здесь уже никого не удивляют. И на это есть веские причины.

«Турецкая продукция отличается высоким качеством, при этом уникальных препаратов на турецком рынке мало. Как правило, это аналоги европейских и американских формул по более выгодным ценам, — рассказала MSK1.RU эксперт по Турции Екатерина Караджа. — В стране работают более 100 производителей лекарств и обеспечивают 88% внутренней потребности. Поэтому туристы могут найти в турецких аптеках лекарства, которые пока не доступны в России».

Спрос рождает мошенников?

Те, кто не может сорваться в отпуск, но отчаянно нуждается в дефицитных препаратах, выходят на «серый» рынок. Кому-то лекарства, которых больше нет в России, требуются срочно, а до поездки еще далеко. В тематических русскоязычных чатах в Telegram — сотни обсуждений и криков о помощи.

Так рождается огромный теневой бизнес и появляются неофициальные фарм-байеры, готовые привезти таблетки под заказ. Правда, тут же активизируются и мошенники, готовые нажиться на чужой беде.

В чатах бывают объявления недобросовестных людей | Источник: читатель MSK1.RUВ чатах бывают объявления недобросовестных людей | Источник: читатель MSK1.RU

В чатах бывают объявления недобросовестных людей

Источник:

читатель MSK1.RU

В Турции это рецептурный препарат | Источник: читатель MSK1.RUВ Турции это рецептурный препарат | Источник: читатель MSK1.RU

В Турции это рецептурный препарат

Источник:

читатель MSK1.RU

«В профиле у нее только два отзыва, в другие страны отправляют только по полной предоплате, а в эпоху ИИ можно нарисовать какой угодно чек. По всем признакам видно, что мошенники, переведешь — и ни денег, ни лекарств не увидишь», — пожаловалась MSK1.RU москвичка Анна.

Что надо знать до того, как привезти в Россию лекарство

С покупкой лекарств за границей нужно быть аккуратнее. Если вы берете в аптеке импортные препараты, особенно рецептурные, обязательно сохраняйте оригинальную упаковку, чек и рецепт от врача.

Также стоит проверить состав лекарства: нет ли в нем веществ, которые запрещены в России. Сделать это можно, заглянув в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», там есть точный список того, что ввозить в нашу страну нельзя.

«Ответственность установлена для тех, кто намеренно перевозит наркотики. Но лекарства тем или иным образом тоже попадают под эти статьи, потому что в состав препарата могут входить наркотические или психотропные средства, — подчеркивает основатель и старший юрист ООО „Принцип“ Ксения Зайцева. — В России предусмотрены штрафы за ввоз крупных партий незарегистрированных или фальсифицированных средств — за контрабанду. Может быть административное правонарушение. А если лекарства содержат сильнодействующие вещества, то может наступить уголовная ответственность».

Кстати, лучше везти с отдыха немного лекарств — одну-две коробки. Так к вам не возникнет вопросов на таможне, и будет понятно, что таблетки вы купили для себя, а не на продажу. Ведь торговать импортными лекарствами без лицензии в России запрещено.

Покупаете лекарства за границей?

Да, каждый раз во время отдыха
Иногда привожу самое необходимое
Просил(а) привезти то, чего у нас сейчас нет в аптеках
Нет, боюсь проблем на таможне
Российские лекарства — самые лучшие
Никогда не покупал(а) и не планирую

По данным Росстата, именно лекарства стали рекордсменами по росту цен: они дорожали быстрее всего. Почитайте, как в Россию ввозят контрабандой исчезнувшие лекарства из-за рубежа. А вот список инфекций, с которыми вы попадете в больницу после летнего отпуска.

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Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
журналист MSK1.RU
Лекарство Дефицит Турция Египет Вьетнам
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Комментарии
3
Гость
51 минута
Так это, импортозаместили же всё, как так?
Гость
47 минут
И раньше везли, и сейчас везут! В Турции сейчас лекарства не сказать что бы дешевле, но качество на высоте!
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Гость
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