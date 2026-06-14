Мы смеялись над родителями, а теперь сами так делаем: 10 привычек, которые появляются после 40

Сперва мы молоды, а потом покупаем грелку, плед и дачу Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В детстве думали: «Ни за что и никогда так не буду поступать». Смеялись над тем, как мама три раза подряд проверяет, выключен ли утюг. А теперь и сами после выхода из дома дергаем дверную ручку пять раз и всё равно сомневаемся, закрыли ли замок. Наши коллеги из «Доктора Питера» решили выяснить, какие еще привычки появляются с возрастом. Оказалось, что, как и наши родители, после 40 лет мы становимся склонны…

…выбирать в первую очередь удобное, а не модное

Это в молодости хочется быть в тренде и одеваться так, чтобы собирать взгляды и комплименты, пусть даже ради этого придется потерпеть дискомфорт. С возрастом у многих людей предпочтения меняются: их больше интересуют собственные ощущения, чем-то, как они выглядят со стороны. Кстати, этот феномен даже изучали исследователи и сделали вывод: стремление к комфорту — это естественный сдвиг в приоритетах. И не важно, кто и как при этом на вас посмотрит.

…предпочитать домашний вечер любой тусовке

Мемы про то, как собраться компанией друзей после 40 лет, видели? Когда нужно, чтобы у всех был выходной, никто не болел, у каждого нормальное настроение и Меркурий в нужном Водолее?

Так вот, это не шутки: с возрастом многие действительно становятся домоседами. Мы больше не жалеем о пропущенных тусовках. Более того, выходные, проведенные дома, начинаем считать лучшим отдыхом. А желание куда-то пойти вечером после работы — это исключение из обычной спокойной жизни.

…заботиться о здоровье

Можно было бы посмеяться над родителями с их вечными «надень шапку!», «надо есть суп!», «куда без колготок?». И в детстве, даже в юности мы действительно чаще закатывали глаза, чем прислушивались к старшим. Но вот парадокс: с возрастом мы часто приходим к выводу, что они были правы, и мучим теми же замечаниями своих детей. Всё просто: с годами понимаешь, что профилактика дешевле лечения. И забота о себе становится не обязанностью, а осознанным выбором.

…зависать в магазинах «всё для дома»

Помните, как мама радовалась новым шторам? А в какой восторг приходил папа от покупки дивана? Тогда сложно было понять, что классного в таких скучных вещах. А теперь вы сами с какой-то детской радостью выбираете текстиль, мебель, предметы для кухни — в общем, с удовольствием обустраиваете дом.

Психологи говорят: покупательские привычки меняются с возрастом. Как и в одежде, в быту мы предпочитаем комфорт и удобство и готовы тратить на это немалые деньги. И кстати, когда мы покупаем то, что соответствует характеру или образу жизни, то чувствуем себя намного счастливее.

…ложиться спать пораньше

Как же бесило, когда родители в детстве отправляли спать еще в сумерках! Кажется, вот сейчас ляжешь и проспишь всё самое интересное. И обещаешь сам себе: вот вырасту и буду не спать хоть всю ночь!

Вы выросли и… теперь сами ложитесь спать всё раньше и раньше. Это подтверждает Национальный институт США по проблемам старения: в среднем возрасте «жаворонков» уже намного больше, чем «сов».

…хранить старые зарядки и гаджеты

Конечно, вы сейчас скажете: у наших родителей не было такого количества гаджетов. Но тут важно не то, что именно у вас хранится, важен сам факт накопительства. Наверняка у вас дома была коробка с пуговицами, банка с шурупчиками, ящик, где лежали какие-то старые приборы. Потому что они могли пригодиться. И вы с возрастом начинаете действовать по той же схеме. Поэтому наверняка у вас есть коробка с проводами, мышками, адаптерами и прочими устройствами — а вдруг понадобится?

…следить за погодой

В юности мы только посмеивались над родителями, которые каждое утро проверяли прогноз погоды. Попасть под дождь тогда было весело и не особо критично. Но жизнь быстро преподала урок: пара промокших костюмов перед важными собеседованиями — и вот уже мы сами первым делом утром открываем приложение с прогнозом, изучаем график осадков по часам. И да, если обещают дождь после 18:00, мы всё равно берем зонт с утра: лучше перестраховаться.

…готовить на несколько дней

В детстве фраза «у нас дома есть еда» вызывала у нас лишь вздох разочарования — так хотелось чего‑то вкусненького и необычного, а главное — не дома. Поход в кафе был приключением и даже развлечением, а в подростковом возрасте символом определенной свободы.

Но годы идут, и вот мы уже с гордостью смотрим на ведро борща в холодильнике и собственноручно сделанные заготовки в морозильнике. То, что казалось скучной родительской привычкой, превратилось в осознанный лайфхак: экономия времени, денег и нервов.

…радоваться отмене встреч и тусовок

В детстве мы расстраивались, если не могли пойти на улицу, в гости к приятелям или если родители вынуждены были отменить поход в зоопарк. Как так, такие были планы! Обидно, что они рухнули. А взрослым, кажется, вообще всё равно…

Сейчас же мы чувствуем почти физическое облегчение, когда кто‑то отменяет мероприятие, к которому мы долго готовились. Особенно это знакомо интровертам: сколько сил уходит на репетицию разговоров, подбор одежды, «подзарядку социальной батареи»… Когда же всё это отменяется, можно наконец выдохнуть. Теперь это как вполне разумная реакция на лишнюю нагрузку.

…участвовать во всех семейных и соседских «драмах»

В юности нас невероятно раздражало, что родители так живо интересуются соседскими сплетнями и семейными разборками. Зачем им это? Какая разница, кто с кем поссорился? Не проще ли держаться в стороне от всех этих «драм», ведь вникать в них — пустая трата времени?

Но теперь мы неожиданно замечаем, что и сами с любопытством прислушиваемся к новостям из подъезда, обсуждаем с коллегами последние события в семье дальних родственников или даже невольно втягиваемся в решение чьих‑то проблем. Необязательно становиться главным сплетником района, но приходится признать: то, что казалось смешным в родителях, теперь иногда находит отклик и в нас.

Когда это случится?

Исследование близнецов и усыновленных детей, опубликованное в журнале Molecular Psychiatry, показало: личность человека на 30–60% передается по наследству. Ученые приходят к выводу, что гены оказали большее влияние на определенные черты личности, чем культура и окружающая среда.