Снимает стресс и замедляет старение: в чем польза и вред руколы для организма человека

Стоит ли дружить с итальянской травой? Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Вы когда-нибудь задумывались, почему свежие листья руколы — желанный гость не только в модных ресторанах, но и на кухне каждого приверженца здорового питания? Эта пикантная зелень с орехово-горчичным вкусом — не просто украшение блюда, а настоящая витаминная бомба. При этом, как и у любого продукта, у руколы есть не только полезные свойства, но и определенные противопоказания. Нутрициолог Марина Васильченко объяснила NGS.RU, кому стоит включить зелень в рацион, а кому следует быть осторожнее.

Полезные свойства руколы

Эта скромная на вид зелень обладает уникальным химическим составом, что делает ее ценным компонентом сбалансированного питания. Рукола борется с авитаминозом и укрепляет защитные силы организма.

«Рукола — источник витаминов A, C, K, группы B, а также железа, калия, магния и кальция. Регулярное употребление помогает укрепить иммунитет и эффективно бороться с сезонными простудами», — комментирует Марина Васильченко.

Кроме того, рукола служит мощной профилактикой болезней сердца и сосудов, потому что содержащиеся в листьях вещества помогают снизить уровень «плохого» холестерина, укрепить стенки сосудов, нормализовать артериальное давление и уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«При регулярном потреблении руколы улучшается состояние кожи, волос и ногтей. Дело в том, что антиоксиданты в составе руколы замедляют процессы старения, что особенно ценится женщинами. Помимо этого, зелень способствует укреплению волос и ногтей, а также поддержанию гормонального баланса», — объясняет принцип нутрициолог.

Рукола помогает контролировать вес и улучшает работу ЖКТ. Этот низкокалорийный продукт (всего 25 килокалорий на 100 граммов) богат клетчаткой. Благодаря этому зелень надолго дает чувство сытости, мягко очищает кишечник, стимулирует пищеварение и служит эффективной профилактикой запоров.

«Еще из полезного и, возможно, для многих неожиданного — рукола способна регулировать работу нервной системы за счет высокого содержания магния и витаминов группы B в составе. Зелень отлично помогает справляться со стрессом, улучшает настроение и успокаивает нервную систему, помогает концентрироваться», — добавляет нутрициолог.

Вред руколы и противопоказания

Несмотря на всю пользу, рукола подходит не всем. Чтобы не навредить организму, важно знать об ограничениях. Марина Васильченко предупреждает: некоторым стоит исключить эту зелень из рациона или употреблять с большой осторожностью.

«Из-за высокого содержания глюкозинолатов, которые могут раздражать слизистую оболочку, рукола противопоказана при гастрите с повышенной кислотностью и язвенной болезни желудка», — отмечает Марина Васильченко.

С осторожностью следует есть руколу при заболевании почек и желчевыводящих путей: активные вещества в составе зелени могут спровоцировать обострение хронических заболеваний почек (особенно при наличии камней) и желчного пузыря.

Нутрициолог также напоминает про индивидуальную непереносимость продукта и аллергию, особенно если уже были прецеденты с употреблением других крестоцветных (капуста, редька или репа).

«Кроме того, рукола способна накапливать из почвы мышьяк, поэтому важно покупать продукт только в проверенных местах», — добавляет эксперт.

Как правильно есть руколу

Чтобы рукола принесла вашему организму максимум пользы, важно соблюдать несколько простых правил. Оптимальная суточная порция для здорового взрослого человека — 50–70 граммов (примерно 1–2 горсти). Такого количества достаточно, чтобы насытить организм витаминами и не перегрузить пищеварительную систему.

«Идеальный способ употребления — в сыром виде. Именно так рукола сохраняет все свои полезные свойства, витамины и антиоксиданты. При термической обработке она частично их теряет и становится горькой», — говорит Марина Васильченко.

Рукола — универсальный ингредиент. Она отлично сочетается с мясом, рыбой, морепродуктами, твердыми сырами (например, пармезаном), томатами черри и болгарским перцем.

«Выбирайте свежую зелень с яркими упругими листьями без повреждений. Дома ее можно хранить в холодильнике в плотно закрытой емкости или в стакане с водой», — советует наш эксперт.