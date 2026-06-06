Вы можете не знать, что находитесь в зоне риска: для кого опасен хантавирус

Инфекция крайне опасна для людей со сниженным иммунитетом Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Чаще всего хантавирусом в России заражаются мужчины, чья работа связана с сельским хозяйством, а также рыбаки и охотники. Кроме того, вирус особенно опасен при определенных заболеваниях. В этом материале рассказываем обо всём по порядку и как себя защитить.

Кто в зоне риска

Заразиться хантавирусом рискуют работники сельскохозяйственной отрасли, а также рыбаки и охотники. Среди них в основном мужчины.

«Чаще всего массовая заболеваемость регистрируется у мужчин, нередко, когда их профессиональная деятельность связана с сельскохозяйственными работами именно в природной зоне диких грызунов», — рассказала врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова.

Рыбаки и охотники рискуют заразиться вирусом, так как не всегда используют дезинфицирующие средства для обеззараживания воды и используют ее для приготовления еды, чистки рыбы и так далее.

Минакова добавила, что инфекция возникает у человека при контакте с дикими грызунами семейства мышиные (Muridae) и хомяковые (Cricetidae). Возбудитель выделяется во внешнюю среду с калом, мочой, слюной.

Хантавирус — это вирус, который передается человеку от грызунов. Ученые насчитывают больше 50 видов таких вирусов. Болезнь поражает легкие и почки. Смертность от хантавирусных инфекций зависит от формы заболевания. В Азии и Европе она составляет от 1 до 15%, а в Северной и Южной Америке достигает 50%.

Для кого опасен хантавирус

Инфекция крайне опасна для людей со сниженным иммунитетом, в том числе с сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, а также заболеваниями почек и легких.