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Здоровье Вы можете не знать, что находитесь в зоне риска: для кого опасен хантавирус

Вы можете не знать, что находитесь в зоне риска: для кого опасен хантавирус

Врачи предупредили о тяжелых последствиях заражения

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Инфекция крайне опасна для людей со сниженным иммунитетом | Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RUИнфекция крайне опасна для людей со сниженным иммунитетом | Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Инфекция крайне опасна для людей со сниженным иммунитетом

Источник:

Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Чаще всего хантавирусом в России заражаются мужчины, чья работа связана с сельским хозяйством, а также рыбаки и охотники. Кроме того, вирус особенно опасен при определенных заболеваниях. В этом материале рассказываем обо всём по порядку и как себя защитить.

Кто в зоне риска

Заразиться хантавирусом рискуют работники сельскохозяйственной отрасли, а также рыбаки и охотники. Среди них в основном мужчины.

«Чаще всего массовая заболеваемость регистрируется у мужчин, нередко, когда их профессиональная деятельность связана с сельскохозяйственными работами именно в природной зоне диких грызунов», — рассказала врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова.

Рыбаки и охотники рискуют заразиться вирусом, так как не всегда используют дезинфицирующие средства для обеззараживания воды и используют ее для приготовления еды, чистки рыбы и так далее.

Минакова добавила, что инфекция возникает у человека при контакте с дикими грызунами семейства мышиные (Muridae) и хомяковые (Cricetidae). Возбудитель выделяется во внешнюю среду с калом, мочой, слюной.

Хантавирус — это вирус, который передается человеку от грызунов. Ученые насчитывают больше 50 видов таких вирусов. Болезнь поражает легкие и почки. Смертность от хантавирусных инфекций зависит от формы заболевания. В Азии и Европе она составляет от 1 до 15%, а в Северной и Южной Америке достигает 50%.

Для кого опасен хантавирус

Инфекция крайне опасна для людей со сниженным иммунитетом, в том числе с сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, а также заболеваниями почек и легких.

«Человек заражается и может болеть тяжело, если у него есть сопутствующие хронические заболевания. Например, сахарный диабет. Мы видели и во время пандемии COVID-19, что больные диабетом очень тяжело переносили ковид, чаще погибали от осложнений. Например, хроническая обструктивная болезнь легких, ишемическая болезнь сердца. То есть присутствуют состояния, которые и без того подрывают работу организма. Такое характерно для всех вирусных инфекций, даже для гриппа. Люди, которые имеют сопутствующую патологию, болеют тяжелее, умирают чаще», — рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Хантавирус Врач Здоровье Иммунитет Профилактика Сельское хозяйство
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