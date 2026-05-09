Хантавирус живет в домах: инфекция страшнее ковида оказалась ближе, чем казалось

Ситуация с хантавирусом в России сегодня не вызывает тревоги Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Хантавирус, вспышка которого на круизном лайнере MV Hondius унесла жизни трех пассажиров, можно подцепить в обычной квартире. Он передается от грызунов к человеку, поэтому есть риск заражения даже от домашнего хомячка.

Переносчиками вируса являются грызуны, в том числе мыши и крысы — как дикие, так и домашние. Заражение происходит, когда человек вдыхает пыль с их пометом или мочой. Об этом в беседе с Life.ru напомнила врач-инфекционист Елена Мескина.

«Продукты жизнедеятельности могут попадать на капусту, морковь, яблоки и другие овощи или фрукты, особенно если мыши бегают в погребе», — объяснила медик.

Эксперт советует тщательно мыть продукты и осторожно убирать места, где могли быть грызуны — особенно если там есть следы их активности. При этом собаки и кошки не заражаются хантавирусом и не представляют опасности для людей.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вероятность того, что хантавирусы начнут мутировать и передаваться от человека к человеку, сейчас крайне низкая. Тем не менее на всех пропускных пунктах через границы усилили карантинный контроль, применяя для этого автоматические идентификационные системы.

Вспышку хантавируса зафиксировали на круизном лайнере MV Hondius, который в апреле 2026 года путешествовал по Атлантике. По состоянию на 8 мая Всемирная организация здравоохранения подтвердила шесть случаев заражения хантавирусом, а также выявила два вероятных случая. Все подтвержденные инфекции вызваны штаммом «Андес». Новые предполагаемые случаи зарегистрированы в Испании и на острове Тристан-да-Кунья в Южной Атлантике. Трое пациентов скончались, четверо продолжают получать лечение в стационарах — в Южной Африке, Нидерландах и Швейцарии.