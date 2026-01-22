«Болезнь не зря называют костоломной»: в России ждут завоза из-за рубежа мучительной чикунгуньи

Привезти опасную вирусную инфекцию можно как с Кубы, так и из Азии Источник: Евгения Бикунова / V1.RU

Сильнейшие боли в суставах, пятна на коже и высокая температура — симптомы опасной лихорадки чикунгунья, эпидемия которой поразила латинскую Америку и Юго-Восточную Азию. Инфекционисты и специалисты Роспотребнадзора предупреждают: эта болезнь вовсе не так далека от России, как кажется. Тем более что от заболевания «костоломной лихорадкой» человека порой отделяет только один укус комара. Подробности — в материале наших коллег из V1.RU.

«Что там за страшная эпидемия на Кубе?»

В Волгоград вирус могут привезти как туристы, так и иммигранты

Панические сообщения об охватившей Кубу эпидемии сразу трех переносимых комарами вирусных заболеваний появились сразу после Нового года. Зараженные жалуются на высокую температуру, диарею, рвоту, опухоли суставов и появление пятен на коже. Сообщается о переполненных больницах, нехватке лекарств и десятках жертв. Оказавшихся на Острове свободы туристов предупреждают о необходимости соблюдать максимальные меры предосторожности, а также внимательно следить за своим самочувствием после возвращения на родину.

С повышенным вниманием отнеслась к сообщениям об эпидемии на Кубе доктор биологических наук из США, профессор университета Джорджа Мэйсона, главный научный сотрудник медико-генетического научного центра Российской академии медицинских наук Анча Баранова.

«Что там за страшная эпидемия на Кубе? Судя по всему, чикунгунья. Передается комарами. К счастью, арбовирусы не передаются респираторным путем. В случае чикунгуньи переносчики — комары двух видов, Aedes aegypti и Aedes albopictus, — рассказывает она. — Плох вирус чикунгунья тем, что резервуаром для него служит человек. Есть человек болеющий. Его кусает комар, потом летит и кусает другого человека. Этот другой заболевает. Для борьбы с вирусом делают две вещи. Первая — изолируют человека, помещая его под москитную сетку. Но это не значит, что его запеленали и не дают двигаться. Сетка большая, можно и комнату целиком закрыть, чтобы комар не залез, не укусил этого человека и не полетел дальше».

Человека необходимо изолировать в том месте, куда не могут залезть комары, потому что это защитит еще 10–15 человек, а затем и тысячи человек. Анча Баранова доктор биологических наук из США, профессор университета Джорджа Мэйсона

«Вот с этим, похоже, на Кубе проблемы: люди болеют дома. Потому вирус распространяется. Второй способ — истребление комаров и мест проживания их личинок, то есть лужиц с водой. Это делается, — рассказывает Анча Баранова. — В ноябре, однако, Кубу сильно потрепало ураганом. После этого вода была везде, и комары размножились. Кубинские врачи называют ситуацию „сочетанием арбовирусов“. Это негибридный вирус. Просто некоторым „повезло“ схватить чикунгунью, некоторым — денге, а некоторым — вирус Оропуше. И все они комариные».

«Основные симптомы — подъем температуры тела и выраженные боли в суставах»

О том, что шанс заболеть чикунгуньей в России мал, но вовсе не равен нулю, предупреждает и Федеральная служба по надзору защиты прав потребителей и благополучия населения. И привезти ее в регион могут не только туристы, но и визитеры из эндемичных для лихорадки стран. Тем более что правоохранительные органы в сентябре, октябре и ноябре прошлого года сообщали о задержании оказавшихся в Волгограде граждан далекой Кубы. Впрочем, Куба, как оказалось, далеко на самая подверженная лихорадкам страна, и привезти ее можно с самых разных концов света.

«Существует риск завоза этой инфекции из-за рубежа — сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. — Лихорадка чикунгунья распространена в Южной и Юго-Восточной Азии; странах Африки, расположенных южнее Сахары; на островах Индийского океана; в Центральной и Южной Америке. В последние годы большие эпидемии лихорадки чикунгунья были зарегистрированы в Индии, Индонезии, на Коморских островах, Реюньоне, Маврикии, Сейшельских островах, Мадагаскаре. Случаи местной передачи начали отмечаться в Средиземноморском регионе Европы».

Для снижения риска заражения направляющихся в эндемичные по лихорадке чикунгунья страны рекомендуется избегать укусов насекомых: носить закрытую одежду, использовать репелленты, использовать специальные сетки для окон и дверей, использовать аэрозоли, фумигаторы и другие средства, предназначенные для борьбы с комарами в помещениях.

Как добавили в Роспотребнадзоре, симптомы болезни могут проявиться и почти сразу и спустя две недели после заражения.

«Инкубационный период заболевания составляет обычно от 3 до 12 дней с момента укуса инфицированного комара. При острой форме заболевание начинается с резкого подъема температуры тела до 39–40 °С и выраженной боли в суставах. Кроме того, могут отмечаться астения, головная боль, боль в пояснице, мышечные боли, тошнота, рвота, сыпь, конъюнктивит, — рассказали в Роспотребнадзоре. — Основные симптомы лихорадки чикунгунья — подъем температуры тела и выраженные боли в суставах. Поражение суставов симметрично, преимущественно затрагивает несколько суставов кистей и стоп, проявляется в опухании, болезненности и онемении».

«Боль такая, что буквально заставляет скрючиться»

Один комариный укус способен запросто «сломать кости» человеку

О том, что это вирусное заболевание переносится вовсе не так просто, как могло бы показаться, и совсем не зря называется «костоломным», рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной Волгоградского государственного ордена Почета медицинского университета Ольга Чернявская.

«Чикунгунья — это заболевание, которое относится к числу вирусных геморрагических лихорадок. У него есть и другое название — „костоломная лихорадка“, потому что в клинической картине болезни характерны сильные боли в суставах, — рассказала Ольга Чернявская. — Это природно-очаговая инфекция, которая встречается в странах с тропическим климатом. Если говорить о том, кто ее может завезти, то кубинцы не на первом месте. Да, она встречается в странах Карибского бассейна, но более широко распространена в азиатских странах, некоторых странах Африки. Например, в Индии заболевает порядка миллиона человек в год».

Как рассказала Ольга Чернявская, источниками инфекции являются животные: обезьяны, летучие мыши, некоторые грызуны. У них инфекция никак не проявляется, они носители вирусов. А вот зараженных людей ждут настоящие мучения.

«Боли в суставах, особенно коленных, локтевых, а также в кистях, стопах и позвоночнике настолько сильные, что человек просто теряет возможность двигаться, настолько ему больно. Некоторое облегчение он получает при согнутом положении конечностей, — рассказала Ольга Чернявская. — Помимо этих симптомов, возможно появление пятнисто-папулезной сыпи, может развиться геморрагический синдром: геморрагические высыпания на коже, на слизистых и кровоточивость».

«Лечить тут можно разве что симптомы»

Ольга Чернявская предупреждает: этиотропного лечения чикунгуньи нет. В чем хоть немного помогут препараты — снизить температуру и уменьшить боли.

К пациентам с чикунгуньей в России применяют только симптоматическое лечение