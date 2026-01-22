«Болезнь не зря называют костоломной»: в России ждут завоза из-за рубежа мучительной чикунгуньи

Сильнейшие боли в суставах, пятна на коже и высокая температура — симптомы опасной лихорадки чикунгунья, эпидемия которой поразила латинскую Америку и Юго-Восточную Азию. Инфекционисты и специалисты Роспотребнадзора предупреждают: эта болезнь вовсе не так далека от России, как кажется. Тем более что от заболевания «костоломной лихорадкой» человека порой отделяет только один укус комара. Подробности — в материале наших коллег из V1.RU.
«Что там за страшная эпидемия на Кубе?»
Панические сообщения об охватившей Кубу эпидемии сразу трех переносимых комарами вирусных заболеваний появились сразу после Нового года. Зараженные жалуются на высокую температуру, диарею, рвоту, опухоли суставов и появление пятен на коже. Сообщается о переполненных больницах, нехватке лекарств и десятках жертв. Оказавшихся на Острове свободы туристов предупреждают о необходимости соблюдать максимальные меры предосторожности, а также внимательно следить за своим самочувствием после возвращения на родину.
С повышенным вниманием отнеслась к сообщениям об эпидемии на Кубе доктор биологических наук из США, профессор университета Джорджа Мэйсона, главный научный сотрудник медико-генетического научного центра Российской академии медицинских наук Анча Баранова.
«Что там за страшная эпидемия на Кубе? Судя по всему, чикунгунья. Передается комарами. К счастью, арбовирусы не передаются респираторным путем. В случае чикунгуньи переносчики — комары двух видов, Aedes aegypti и Aedes albopictus, — рассказывает она. — Плох вирус чикунгунья тем, что резервуаром для него служит человек. Есть человек болеющий. Его кусает комар, потом летит и кусает другого человека. Этот другой заболевает. Для борьбы с вирусом делают две вещи. Первая — изолируют человека, помещая его под москитную сетку. Но это не значит, что его запеленали и не дают двигаться. Сетка большая, можно и комнату целиком закрыть, чтобы комар не залез, не укусил этого человека и не полетел дальше».
Человека необходимо изолировать в том месте, куда не могут залезть комары, потому что это защитит еще 10–15 человек, а затем и тысячи человек.
«Вот с этим, похоже, на Кубе проблемы: люди болеют дома. Потому вирус распространяется. Второй способ — истребление комаров и мест проживания их личинок, то есть лужиц с водой. Это делается, — рассказывает Анча Баранова. — В ноябре, однако, Кубу сильно потрепало ураганом. После этого вода была везде, и комары размножились. Кубинские врачи называют ситуацию „сочетанием арбовирусов“. Это негибридный вирус. Просто некоторым „повезло“ схватить чикунгунью, некоторым — денге, а некоторым — вирус Оропуше. И все они комариные».
«Основные симптомы — подъем температуры тела и выраженные боли в суставах»
О том, что шанс заболеть чикунгуньей в России мал, но вовсе не равен нулю, предупреждает и Федеральная служба по надзору защиты прав потребителей и благополучия населения. И привезти ее в регион могут не только туристы, но и визитеры из эндемичных для лихорадки стран. Тем более что правоохранительные органы в сентябре, октябре и ноябре прошлого года сообщали о задержании оказавшихся в Волгограде граждан далекой Кубы. Впрочем, Куба, как оказалось, далеко на самая подверженная лихорадкам страна, и привезти ее можно с самых разных концов света.
«Существует риск завоза этой инфекции из-за рубежа — сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. — Лихорадка чикунгунья распространена в Южной и Юго-Восточной Азии; странах Африки, расположенных южнее Сахары; на островах Индийского океана; в Центральной и Южной Америке. В последние годы большие эпидемии лихорадки чикунгунья были зарегистрированы в Индии, Индонезии, на Коморских островах, Реюньоне, Маврикии, Сейшельских островах, Мадагаскаре. Случаи местной передачи начали отмечаться в Средиземноморском регионе Европы».
Для снижения риска заражения направляющихся в эндемичные по лихорадке чикунгунья страны рекомендуется избегать укусов насекомых: носить закрытую одежду, использовать репелленты, использовать специальные сетки для окон и дверей, использовать аэрозоли, фумигаторы и другие средства, предназначенные для борьбы с комарами в помещениях.
Как добавили в Роспотребнадзоре, симптомы болезни могут проявиться и почти сразу и спустя две недели после заражения.
«Инкубационный период заболевания составляет обычно от 3 до 12 дней с момента укуса инфицированного комара. При острой форме заболевание начинается с резкого подъема температуры тела до 39–40 °С и выраженной боли в суставах. Кроме того, могут отмечаться астения, головная боль, боль в пояснице, мышечные боли, тошнота, рвота, сыпь, конъюнктивит, — рассказали в Роспотребнадзоре. — Основные симптомы лихорадки чикунгунья — подъем температуры тела и выраженные боли в суставах. Поражение суставов симметрично, преимущественно затрагивает несколько суставов кистей и стоп, проявляется в опухании, болезненности и онемении».
«Боль такая, что буквально заставляет скрючиться»
О том, что это вирусное заболевание переносится вовсе не так просто, как могло бы показаться, и совсем не зря называется «костоломным», рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной Волгоградского государственного ордена Почета медицинского университета Ольга Чернявская.
«Чикунгунья — это заболевание, которое относится к числу вирусных геморрагических лихорадок. У него есть и другое название — „костоломная лихорадка“, потому что в клинической картине болезни характерны сильные боли в суставах, — рассказала Ольга Чернявская. — Это природно-очаговая инфекция, которая встречается в странах с тропическим климатом. Если говорить о том, кто ее может завезти, то кубинцы не на первом месте. Да, она встречается в странах Карибского бассейна, но более широко распространена в азиатских странах, некоторых странах Африки. Например, в Индии заболевает порядка миллиона человек в год».
Как рассказала Ольга Чернявская, источниками инфекции являются животные: обезьяны, летучие мыши, некоторые грызуны. У них инфекция никак не проявляется, они носители вирусов. А вот зараженных людей ждут настоящие мучения.
«Боли в суставах, особенно коленных, локтевых, а также в кистях, стопах и позвоночнике настолько сильные, что человек просто теряет возможность двигаться, настолько ему больно. Некоторое облегчение он получает при согнутом положении конечностей, — рассказала Ольга Чернявская. — Помимо этих симптомов, возможно появление пятнисто-папулезной сыпи, может развиться геморрагический синдром: геморрагические высыпания на коже, на слизистых и кровоточивость».
«Лечить тут можно разве что симптомы»
Ольга Чернявская предупреждает: этиотропного лечения чикунгуньи нет. В чем хоть немного помогут препараты — снизить температуру и уменьшить боли.
«Специфических противовирусных препаратов от чикунгуньи нет. Применяется патогенетическое и симптоматическое лечение, — отмечает Ольга Чернявская. — То есть если высокая лихорадка, то понижают температуру, если сильные боли и воспаление, то проводят нестероидную противовоспалительную и дезинтоксикационную терапию, при геморрагическом синдроме — гемостатическую терапию. Это лечение облегчает страдания и уменьшает выраженность симптомов. Бывают и летальные исходы. Поэтому, если же, несмотря на все предпринимаемые меры защиты от укусов комаров, после приезда на родину из отпуска вдруг появилась температура, то нужно обязательно обратиться за медицинской помощью и сообщить врачу, что был выезд из страны, и уточнить, куда именно».