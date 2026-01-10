«Эпидемии никуда от нас не денутся»: стоит ли опасаться повторения пандемии в 2026 году

Мы вынуждены соседствовать и бороться с вирусами, и пока окончательно победить их невозможно Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Все мы помним пандемию COVID-19, которая захлестнула нас в 2020 году, перевернула нашу жизнь и показала, насколько уязвимо современное человечество перед лицом новой инфекции. MSK1.RU узнали у медиков, ждать ли россиянам новых штаммов коронавируса в 2026 году.

«Случаются в среднем раз в 25–50 лет»

Человечество на протяжении всей своей истории боролось с пандемиями. Как подчеркивает врач-терапевт, гастроэнтеролог Клара Сычугова, только за последние сто лет мир столкнулся с целой чередой масштабных вспышек: от азиатского и гонконгского гриппа до пандемии ВИЧ/СПИД, свиного гриппа H1N1 и, наконец, COVID-19.

«Пандемии возникают снова и снова по разным причинам. Сюда можно отнести урбанизацию, из-за которой растет плотность населения, глобализацию и, как следствие, перемещения людей из разных уголков мира, увеличение контактов с дикими животными из-за вырубки лесов и, конечно, мутации патогенов, которые могут делать вирус более заразным и опасным.

Ученые, анализируя данные, пришли к выводу, что крупные пандемии, подобные испанке или COVID-19, случаются в среднем раз в 25–50 лет. Менее масштабные, но всё же значительные вспышки могут быть и чаще. Клара Сычугова врач-терапевт, гастроэнтеролог

Это означает, что за свою жизнь человек с высокой вероятностью столкнется как минимум с одной серьезной пандемией. Но самая большая опасность, которая нам грозит, — устойчивость бактерий к антибиотикам. Это тоже своеобразная пандемия, потому что бактерии становятся всё сильнее и болезни могут стать неизлечимыми».

«В США были новости о птичьем гриппе»

Ожидать классическую пандемию в 2026 году не стоит, но готовиться к регулярным эпидемическим угрозам нужно всегда, считает врач общей практики Елена Павлова.

«После COVID-19 началось пристальное наблюдение за известными угрозами — штаммами гриппа. Особенно это касается птичьего гриппа H5N1, H7N9, коронавирусов, вирусов из семейств Эбола и других. Любая вспышка где бы то ни было в мире мгновенно становится известна ВОЗ и национальным центрам по контролю заболеваний, поэтому это поможет подготовить необходимые меры для урегулирования ситуации с заболеванием.

Постоянно появляются сообщения о том, что сейчас птичий грипп распространен среди животных. В 2024–2025 году в США были новости о заражении птичьим гриппом 70 человек, большинство из которых работали на молочных и птицефабриках.

После пандемии COVID-19 у россиян изменилось отношение к врачам Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В России в 2024–2025 году Роспотребнадзор и ВОЗ не зафиксировали ни одного случая заболевания у человека. Вирус не приобрел способности легко передаваться от человека к человеку, заражение происходит от тесного контакта с зараженной птицей, животными или пометом.

Группа повышенного риска — работники птицефабрик, ветеринары, охотники на дикую птицу и владельцы частных подворий. Этим людям необходимо использовать индивидуальные средства защиты — маски, очки, перчатки при контакте с птицами, тщательно мыть руки.

Покупателям советую употреблять в пищу хорошо термически обработанное мясо птицы и яйца, так как вирус погибает при температуре выше 70 градусов.

Никто не сможет указать точную дату ближайшей пандемии, но мы можем предположить, что в ближайшие 5–10 лет нас ждет небольшая эпидемия. Скорее всего, она будет вызвана новым штаммом вируса гриппа. А пандемию, схожую с COVID-19, можно ждать не раньше чем через 20 лет. Елена Павлова врач общей практики

Некоторые вирусы имеют свои циклы. Например, корь или полиомиелит могут давать вспышки в регионах с низким охватом вакцинации, но это не масштабы пандемии».

«Пандемия маловероятна, но не равна нулю»

В 2019 году мир столкнулся с заразной болезнью, которая за короткий срок распространилась по множеству стран и континентов. Как отмечает врач-оториноларинголог Анна Гулакова, после этого не встречалось ни одного вируса сопоставимого масштаба — по крайней мере, такой информации пока нет.

«История с новой пандемией маловероятна, но не равна нулю. Туризм сегодня развит, но не так сильно, как прежде: мало кто путешествует так же интенсивно, посещая разные страны и континенты. Поток туристов значительно уменьшился, хотя и не ушел совсем.

После перенесенного COVID-19 люди занимаются первичной профилактикой — многие стали чаще мыть руки и нос после посещения общественных мест, не касаются глаз грязными руками. Анна Гулакова отоларинголог

Но нельзя забывать про эпидемию гриппа — она никуда от нас не денется. Это массовое распространение инфекционной болезни, значительно превышающее обычный уровень заболеваемости, и ее на территории РФ исключать нельзя. Это сезонное явление, к которому стоит быть готовым».

«Развились аутоиммунные заболевания»

Гастроэнтеролог Наталия Лозовская советует настроиться в новом году на лучшее и никогда не ждать ничего плохого.

«Во-первых, это повышает уровень тревоги и стресса, а значит, снижает иммунитет. Во-вторых, вирусы на самом деле циркулируют постоянно, круглый год.

Стрессы снижают иммунитет — это факт Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

В-третьих, сезонные эпидемии гриппа случаются каждый год, и мы от них никуда не денемся. А в-четвертых, я как гастроэнтеролог, который работает с аутоиммунными заболеваниями, замечаю, что после пандемии и вирусных инфекций развилась и обострилась куча аутоиммунных заболеваний».

«Насколько мы готовы к пандемии?»

Мысль о возможном повторении пандемии пугает многих — и на то есть причины. Почему мы так паниковали тогда и почему эта тревога остается с нами сейчас, объяснила семейный врач, эндокринолог, специалист по превентивной интегративной медицине Анастасия Самойлова.

«В периоды массовых заражений важна не только медицинская инфраструктура государства, но и усилия каждого человека по укреплению своего здоровья. Согласно данным ВОЗ, около 60% случаев тяжелого течения COVID-19 были зафиксированы у людей с хроническими заболеваниями — диабетом, гипертонией и ожирением. Таким образом, решающую роль сыграло не столько происхождение вируса, сколько состояние здоровья инфицированных.

Людей, которые до пандемии заботились о своем здоровье, коронавирус обошел стороной или протекал у них в легкой форме. Они оказались менее подвержены последствиям пандемии и осложнениям, а данные медицинской статистики подтверждают, что регулярные физические нагрузки и правильное питание снижают риск заболевания коронавирусом на 40%.

Чем здоровее население, тем меньший ущерб нанесет любая потенциально угрожающая человечеству инфекция. Анастасия Самойлова семейный врач, эндокринолог, специалист по превентивной интегративной медицине

Таким образом, ключевой вопрос сегодня — не «будет ли новая пандемия», а «насколько мы к ней готовы». Сейчас самое время укрепить здоровье: сбалансировать питание, поддерживать физическую активность, своевременно проходить обследования и вакцинироваться. Если новая угроза возникнет, подготовка позволит встретить ее без паники».

