«Сезонный подъем заболеваемости»: как в Ярославле обстоят дела с гриппом

Как защитить себя от гриппа Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На пресс-конференции 24 декабря в Минздраве осветили вопрос о заболеваемости гриппом по области. Врачи советуют не разводить панику.

«У нас обычный грипп А, сезонный подъем заболеваемости. В прошлом году был H1N1, а в этому чаще встречается вариант H3N2», — поделилась инфекционист Задыне Худоян.

Напомним, в России фиксируется сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. При этом в Ярославской области, по данным Роспотребнадзора, эпидемиологические пороги не превышены.

По информации от Минздрава, количество больных уже уменьшается. Наблюдается спад, ежедневно выписывают по 40–50 человек.

Ранее мы сообщали, чем отличается лечение гриппа от ОРВИ. В первом случае врач может назначить противовирусные препараты. Антибиотики не используются, если нет бактериальных осложнений. При ОРВИ лечение симптоматическое, антибиотики неэффективны и не назначаются.

Также в Роспотребнадзоре поделились рекомендациями, как защитить себя от болезни: