Здоровье «Сезонный подъем заболеваемости»: как в Ярославле обстоят дела с гриппом

Публикуем ответ главного инфекциониста

660
Как защитить себя от гриппа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак защитить себя от гриппа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как защитить себя от гриппа

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На пресс-конференции 24 декабря в Минздраве осветили вопрос о заболеваемости гриппом по области. Врачи советуют не разводить панику.

«У нас обычный грипп А, сезонный подъем заболеваемости. В прошлом году был H1N1, а в этому чаще встречается вариант H3N2», — поделилась инфекционист Задыне Худоян.

Напомним, в России фиксируется сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. При этом в Ярославской области, по данным Роспотребнадзора, эпидемиологические пороги не превышены.

По информации от Минздрава, количество больных уже уменьшается. Наблюдается спад, ежедневно выписывают по 40–50 человек.

Ранее мы сообщали, чем отличается лечение гриппа от ОРВИ. В первом случае врач может назначить противовирусные препараты. Антибиотики не используются, если нет бактериальных осложнений. При ОРВИ лечение симптоматическое, антибиотики неэффективны и не назначаются.

Также в Роспотребнадзоре поделились рекомендациями, как защитить себя от болезни:

  • сделать прививку от гриппа;

  • регулярно мыть руки с мылом и использовать антисептик;

  • не трогать лицо грязными руками;

  • соблюдать социальную дистанцию — 1,5 метра;

  • избегать массовых мероприятий;

  • носить маску в общественных местах;

  • проветривать помещение и делать влажную уборку.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
Мазать нос Оксолиновой мазью перед выходом из дома, и маску обязательно - работает 100%
Гость
22 минуты
прививаться надо было вовремя, или опять Байдена виноватым сделаете ?
Читать все комментарии
Гость
Рекомендуем