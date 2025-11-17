«Эта болезнь будет у всех, вопрос времени»: мужской врач — когда к нему идти в первый раз и больно ли это

Задуматься о походе к урологу стоит уже в 35 лет Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Советская система диспансеризации предполагала, что в первый раз к урологу стоит обратиться в 40 лет. Если, конечно, ранее ничего не побеспокоит. Но в наше время многие мужские болячки помолодели, теперь о визите стоит задумываться уже гораздо раньше, уверен хирург-уролог, андролог и сексолог Камиль Хамидуллин, который работает в 21-й больнице Уфы.

Какие «звоночки» говорят о том, что пора идти на обследование, и что надо делать уже сейчас, чтобы избежать многих недугов в будущем, — читайте в материале UFA1.RU.

— В каком возрасте стоит впервые самостоятельно прийти к урологу? В 40 — теперь уже поздно? Есть серьезные заболевания, которые можно найти раньше этого возраста?

— В наши дни надо раньше начинать ходить к урологу. Во-первых, бывают заболевания, а есть неидеальные состояния — часто обращаются парни, у которых нет серьезных жалоб, но они наблюдают у себя утомляемость и даже не связывают это с урологией. А осмотр показывает, что дело было на самом деле в половых гормонах. И если их вернуть в норму, пациент станет активнее, меньше будет уставать, его качество жизни улучшится. Во-вторых, онкология, к сожалению, молодеет. Во время таких чекапов ее тоже можно случайно обнаружить. Я считаю, что проверяться у уролога пора уже с 30–35 лет. А с 35–40 уже можно ежегодно сдавать онкомаркеры. В этом возрасте надо уже посматривать за половыми гормонами — у современного мужчины далеко не всегда хорошие показатели. И дело не только в тестостероне, о котором многие слышали. Есть и другие, за которыми тоже надо следить.

— И что именно нужно сдать в первый прием?

— Базово — сделать УЗИ основных органов. И даже необязательно только по урологии. Брюшная полость, таз, простата. Это никому не помешает. Сдать анализы общие — кровь, моча, биохимия.

— На что можно обратить внимание в более молодом возрасте?

— В первую очередь на свой образ жизни. Режим сна, питания, наличие физических нагрузок. Если эти аспекты проработаны, нет жалоб, то можно пока не обращаться к урологу. Но вот если появляются повышенная утомляемость, сексуальные проблемы — а их у мужчины до пожилого возраста быть не должно — уже стоит прийти. Важный момент: из-за интернета и телевидения у некоторых есть мнение, что мужчина должен «хотеть» вообще всегда и везде. Но если у него тяжелая работа, он сильно устает, у него могут быть временные функциональные снижения в плане сексуальной сферы, это нормально. А вот если он уже отдохнул, всё хорошо, нет нагрузок, но есть проблемы, то это повод пойти к врачу.

— С какими жалобами чаще всего приходят пациенты?

— Боли в области почек, мочевого пузыря, простаты и мошонки. Функциональные нарушения — с мочеиспусканием в частности. Слишком часто стал бегать в туалет или реже обычного. Какие-то необычные позывы в туалет, которых ранее не было. Например, чуть подмерз — и сразу приспичило. И те же проблемы в сексуальной сфере.

— Чтобы развеять страхи, как проходит обычный прием у уролога? Многим стыдно говорить о своих проблемах даже врачу, что с этим делать?

— Страхи — это отдельная тема. В народе, естественно, ходят легенды, что если ты попал к урологу, то обязательно будет взят какой-то болезненный мазок. На самом деле прием уролога не сильно отличается по своей структуре от разговора с дорожным инспектором. В первую очередь это свободная беседа, в ходе которой можно выявить очень многое. Мой отец, который тоже был врачом, говорил: если ты поговорил с пациентом и ему не стало лучше, то ты плохой врач. Эта беседа должна максимально психологически настроить на контакт. Я стараюсь делать большой акцент на психологическом построении разговора. То есть я делаю так, чтобы человеку захотелось мне всё рассказать. Чтобы он почувствовал определенное доверие ко мне. Естественно, он должен понимать, что информация, которую я услышу, никогда никуда не уйдет без его разрешения. Даже близким и супруге. Я стараюсь в разговоре всегда дать определенный прогноз и надежды человеку.

— А были люди с недугами, которых прямо нужно было серьезно психологически поддерживать?

— Ко мне попал 28-летний парень, у которого был двусторонний рак яичек. Их пришлось удалить, соответственно, он теперь лишен возможности производить тестостерон в нужном количестве. Естественно, молодой человек себя очень плохо чувствовал до приемов у меня. Наложились и последствия химиотерапии. Моя задача сейчас, кроме коррекции гормонального фона, которую мы уже начали и благодаря которой ему намного лучше, проработать психологическую сторону. Я стараюсь его максимально вести к полному восстановлению. Он сам благодарит и признаётся, что ему морально и физически стало гораздо легче.

— Снова о частых недугах. Что чаще всего открывается именно после рубежа в 30–40 лет?

— Чаще всего — болезни, связанные с предстательной железой или простатой. У нас не самый теплый климат, поэтому часто встречается воспаление этого органа, так называемый простатит. В более зрелом возрасте — аденома простаты. Считается, что она будет у всех — у кого в 40 лет, у кого в 80. Кроме того, в Башкирии огромный пул пациентов — это страдающие от мочекаменной болезни. Это и так самое распространенное заболевание в урологии, а в Башкирии еще и очень жесткая вода. Бывает, за одно дежурство обращаются 10–12 человек, у которых начали выходить камни, это очень больно, пациент просто на стенку лезет. Что касается женщин, они часто болеют циститом — это воспаление мочевого пузыря. Оно может быть связано еще и с появлением лишней микрофлоры в моче, с гинекологическими проблемами. Достаточно много воспалительных процессов со стороны почек. Со стороны же андрологии у мужчин очень часто встречается дефицит тестостерона.

— Какие еще советы можете дать, чтобы избежать проблем в плане урологии?

— Уже упомянул про режим. Поглощение информационного шума перед сном заставляет переживать, не дает глубоко уснуть, надо этого избегать. Поверхностный сон гораздо хуже восстанавливает. Это влияет и на половые гормоны. Нужно также следить за питанием, в рационе большинства людей очень много всяких полуфабрикатов, готовых продуктов. Надо придерживаться правильного питания, в достаточной мере поглощать хорошие сложные углеводы, набирать достаточное количество белка, полезных жиров, клетчатки, витаминов. Больше времени уделять физической активности. Если человек регулярно получает правильные нагрузки, он максимально прогоняет свою кровь через весь организм. Не будет застоя, нарушения циркуляции жидкостей в нашем организме. Если человек активен, у него ниже вероятность образования камней почек, даже если диета неидеальная. И если человек имеет в достаточной мере физические нагрузки, у него и гормональный фон лучше. Есть свежие исследования, в которых доказано, что у людей, которые регулярно занимаются, выделяются миокины — они помогают работе иммунитета, микрофлоре кишечника. И стоит добавить про регулярную половую жизнь — полноценную, с чистым партнером.