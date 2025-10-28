Разнузданные скуфы дадут фору скромным зумерам: ученые узнали, в каком возрасте россияне начинают заниматься сексом

3000 россиян рассказали про свою интимную жизнь. Делимся главными мыслями Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Мы живем в мире, где информация на тему секса максимально доступна. Она повсюду: фильмы, книги, соцсети. Но почему-то до сих пор тема секса табуирована для обсуждения, поэтому так важно ее изучать.

Социолог, директор по развитию аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт рассказала, что в России провели масштабное исследование на тему сексуального поведения, в нем приняли участие более 3000 человек. Многие не могут обсудить интимную жизнь даже с партнером. Поэтому выборка 3000 человек — очень большая с учетом закрытости и стеснения людей.

О результатах исследования Ирина Гильдебрандт рассказала на форуме «В фокусе — здоровье», который организовала фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер» Источник: Артем Ганжа

Это мужчины и женщины из всех федеральных округов в репродуктивном возрасте, поколение Z — 18–23, поколение Y — 24–39, поколение X — 40–45. В нем изучали установки россиян относительно секса, разницу предпочтений, проблем и поведения людей разных поколений. Социолог поделилась итогами и открытиями с Е1.RU.

О каких проблемах рассказали россияне

40% опрошенных россиян ответили, что за последний год у них были проблемы в сексуальной жизни. В 2024 году на этот вопрос положительно ответили 51% участников опроса.

«Это позитивный тренд, но он требует осторожной интерпретации. Рост доли тех, кто не сталкивался с проблемами, может маскировать реальные сложности. Например, часть респондентов воспринимает отсутствие сексуальной жизни как норму или не осознает проблем из-за низкой рефлексии», — предупредила Ирина Гильдебрандт.

Главная проблема у мужчин и женщин — отсутствие сексуального влечения , оно может указывать как на проблемы со здоровьем, так и на влияние стресса, эмоционального выгорания. Об этой проблеме заявили 52% людей.

Вторая по значимости проблема — трудности достижения оргазма , с ней сталкивались четверо из десяти в этой группе. То есть физиологические аспекты для людей гораздо важнее, чем психологические, и по их наличию многие делают вывод о том, есть ли проблемы в их сексуальных отношениях.

Психологические аспекты, такие как комплексы, недоверие партнеру, недопонимание , в этом рейтинге ушли на второй план. Это говорит о том, что социальные и эмоциональные факторы не воспринимаются такой же серьезной угрозой для сексуального здоровья, как физические проблемы.

Исследователи выяснили, что женщины в целом чаще сталкиваются с проблемами в сексуальных отношениях. Преимущественно это отсутствие влечения, трудности достижения оргазма. Для мужчин проблемой в сексуальной жизни является наличие страхов и комплексов. Эти психологические барьеры могут быть связаны с социальными ожиданиями, гендерными ролями и давлением.

Главная проблема у мужчин и женщин — отсутствие сексуального влечения Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Для поколения Z (18–23) главными проблемами оказались страхи и комплексы в связи с началом сексуальных отношений в целом или с началом сексуальных отношений с новым партнером. У поколения Y (24–39) трудности больше вызывает достижение оргазма, а после 40 лет актуализировалась проблема недостаточного либидо. В целом акценты на тех или иных сложностях отражают особенности общего состояния здоровья возрастных групп.

Как часто люди говорят о сексе

60% россиян не реже чем раз в месяц обсуждают с партнером/партнершей темы, связанные с сексуальными отношениями.

«Этот тренд может быть признаком изменений в культурных и социальных нормах. В современных отношениях всё большее количество людей понимают, что честные и открытые разговоры об интимной жизни могут повысить качество их отношений и удовлетворенность», — объяснила социолог.

71–72% респондентов (мужчины и женщины) обсуждают сексуальные темы с партнером. Это подтверждает, что интимные вопросы остаются зоной доверия в паре.

Большая часть опрошенных никогда не обсуждают секс с близкими друзьями, с лечащим врачом, что указывает на существующую стигматизацию темы в обществе, где секс может восприниматься как приватная или неудобная тема для открытого диалога. Об этом говорит и довольно высокий уровень анонимных обсуждений в интернете, 28% мужчин и 16% женщин ответили, что именно там они могут обсудить волнующие их вопросы. Социологи предполагают, что это следствие страха осуждения в реальной жизни.

Также результаты исследования показали, что женщины чаще обращаются к врачам (55% vs. 40% у мужчин), это связано с их активным участием в вопросах репродуктивного здоровья. Они приходят к медикам, чтобы подобрать контрацепцию или пройти осмотр у гинеколога.

Мужчины чаще обсуждают секс с незнакомыми людьми в интернете, можно предположить, что тем самым они используют анонимность для компенсации недостатка доверительных отношений в реальности. Ирина Гильдебрандт социолог, директор по развитию аналитического центра НАФИ

Как россияне решают проблемы в сексе

Восемь из десяти опрошенных, сталкивающихся с проблемами в сексуальной жизни, пытаются их решить. Однако чаще всего это не выходит за рамки пары, проблема обсуждается только между партнерами. И в большей степени такой подход характерен для женщин.

Второй вариант решения проблем — чтение информации в интернете без обсуждения с кем-либо. Профессиональная помощь занимает лишь третье место, обсуждение сексуальных проблем с окружением встречается еще реже.

Женщины чаще всего жалуются на отсутствие влечения и трудности с достижением оргазма Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Несмотря на желание решить проблемы в сексуальной жизни, большинство опрошенных выбирают неэффективные методы — поискать информацию в интернете, просто обсудить сложный вопрос с партнером. Такая коммуникация очень важна, но этого может быть недостаточно для решения проблем без обращения к врачам.

Табу на открытое обсуждение сексуальных тем распространено, и это может снижать качество секса у многих.

Разное отношение поколений к сексу

Ирина Гильдебрандт рассказала, что по многолетним результатам опросов стало ясно, что первый секс у молодых людей случается всё позже. Сейчас они начинают половую жизнь в 20–21 год. Это важно для понимания того, как по-разному поколения относятся к интимной жизни.

«Среди зумеров, например, значительно ниже доля тех, кто начал свою сексуальную жизнь до 17 лет, что, например, достаточно часто встречалось среди других поколений. Также мы исследовали, как меняется структура взаимоотношений с партнером с возрастом. У нас в целом в обществе сохраняется установка общества на моногамию. В том числе у молодежи ориентир на стабильность, защищенность, безопасность», — рассказала социолог о результатах опроса.

По результатам опроса сделали вывод, что поколение Z и Y выбирают одного партнера, у людей 40–45 ситуация меняется. Преобладает моногамия, но добавляются те, у кого-либо нет постоянного партнера, либо есть несколько постоянных.

«Наверное, без разницы, сколько люди занимаются сексом, главное, чтобы все были довольны, поэтому мы изучали уровень удовлетворенности, — сказала социолог. — Если мы посмотрим внутрь поколений, то картина становится более комплексной и сложной. Пик удовлетворенности в среднем возрасте. Что интересно — молодежь всё чаще говорит, что сексуальная удовлетворенность — это отсутствие потребностей в сексе».

Социолог рассказала, что 20% зумеров считают, что отсутствие желания — это норма, их устраивает, когда этого аспекта жизни нет вообще. И это настораживает социологов.

Социолог рассказала, что время сексуального дебюта у россиян с каждым годом смещается в сторону более взрослого возраста Источник: Артем Ганжа

«Я думаю, что это, по сути, обратный аналог сексуальной революции, когда мы стали, наоборот, все очень открыты и научились говорить об этом. Это не значит, что молодежь стала резко холодной. Происходит переосмысление самого процесса и состояния близости», — считает Ирина Гильдебрандт.

А молодые-то куда?

Особенно социологов и врачей беспокоит снижение интереса к сексу у молодых людей. По результатам опроса они выделили пять трендов, которые заметили в ответах молодежи.

Первый тренд — виртуальная сексуальность. Цифровизация коснулась всех сфер: она не только в бизнес-процессах, на производствах, но и в сексе. Несмотря на то, что доступ к информации безграничный, реальная близость становится редкой.

«Многие из нас смотрят видео с рецептами, но мало кто потом реально их готовит. Можно провести аналогию. Перенасыщение информацией совсем не обязательно ведет к реальным действиям, нередко, напротив, к избеганию, и для этого много причин. В виртуальной среде минимум ответственности, можно легко заблочить человека, снести переписку в телеграме и перейти к следующему диалогу», — сказала Ирина Гильдебрандт.

Второй тренд — рост тревожности у молодежи. По данным международных исследований, доля людей с тревожным расстройством, депрессией выше среди молодых людей, чем среди других групп населения.

«На это влияет постоянное самокопание, рост популярной психологии (не путать с реальной психотерапией), неустойчивое состояние не способствует близости, — считает социолог. — Ведь это всегда риск, она нередко заканчивается болезненно. Я за психотерапию, но массовая психология, на мой взгляд, сейчас делает слишком большой акцент на личных границах, что усложняет построение отношений».

Третий тренд — трансформация жизненных ценностей. Усиливается разрыв между тем, что люди называют своими ценностями, и реальностью. Например, у молодежи в топ-3 входят семья и дети, но при этом для того, чтобы вступить в отношения и родить детей, им нужно столько всего сделать — купить квартиру, машину, профессионально реализоваться, поэтому до реализации дела сейчас особо не доходит.

Четвертый тренд касается экономической нестабильности, это влияет на синдром отложенной взрослой жизни. Многие молодые люди до 30 лет продолжают жить в квартире у родителей, не чувствуют материальной устойчивости.

«Молодые люди смотрят в соцсетях, как живут их сверстники, не зная, как они достигли того, что есть, сравнивают себя, теряя свою устойчивость, — поделилась Ирина Гильдебрандт. — А без сепарации от родителей и внутренней устойчивости вести сексуальную семейную жизнь достаточно сложно».

Врачей и социологов беспокоит снижение интереса к сексу у молодых людей Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Социологи выделили пятый тренд — культура нормальности. Исследователи считают, что в медиа стал чаще встречаться асексуальный контент, который транслирует идею, что без секса тоже хорошо.

«Объясню, что это такое. Если вы обратите внимание на контент, который потребляют подростки, в сериалах, фильмах, книгах, комиксах очень часто встречается сюжет, где герои либо асексуальны, либо общение ограничивается дружбой», — заметила исследователь.

Что в итоге

Сексуальная удовлетворенность определяется как комбинация физических и эмоциональных аспектов, при этом физическое удовольствие и оргазм занимают центральное место для большинства респондентов. Женщины чаще ценят физический комфорт и эмоциональную расслабленность, в то время как мужчины чаще ориентированы на новизну и разнообразие в интимной жизни. Эти данные развенчивают некоторые гендерные стереотипы о том, что мужчины всегда стремятся к физическому удовлетворению, в то время как женщины больше ориентируются на эмоциональные составляющие.

Половая жизнь начинается у большинства людей в возрасте от 18 до 23 лет, что часто совпадает с переходом в самостоятельную жизнь, учебой и началом личной независимости. Поколение Z (18-23 года) начинает сексуальную жизнь немного позже, что может свидетельствовать о смене социокультурного контекста сексуального поведения.

Большинство респондентов подтверждают, что имеют одного постоянного партнера. То есть традиционная модель моногамных отношений остается устойчивой в российском обществе. Тем не менее среди мужчин чаще встречаются вариации, такие как полиамория и «непостоянные партнеры». Это отражает гендерные различия в восприятии интимной жизни, а также более высокую степень готовности мужчин к экспериментам в сексуальных отношениях.

Половина респондентов занимаются сексом несколько раз в неделю, что указывает на средний уровень сексуальной активности, особенно среди тех, кто доволен состоянием своего репродуктивного здоровья. Частота сексуальной активности коррелирует с состоянием репродуктивного здоровья, использованием контрацепции и удовлетворенностью сексуальной жизнью. В то же время, те, кто реже занимается сексом, чаще сообщают о проблемах в репродуктивной сфере и неудовлетворенности интимной жизнью.

Проблемы с сексуальным влечением и достижением оргазма наиболее актуальны для женщин, в то время как мужчины чаще сталкиваются с психологическими трудностями, такими как страхи и комплексы. В возрасте старше 40 лет особенно актуальна проблема снижения либидо, что может объясняться возрастными изменениями.

Преимущественно респонденты предпочитают решать проблемы в сексуальной жизни самостоятельно или через обсуждения с партнером. Второй способ — поиск решений через интернет, видимо, существует недостаточная готовность к открытому обсуждению интимных тем с врачами или специалистами. Отсутствие профессиональной помощи и избегание открытых разговоров ограничивают способность людей эффективно решать проблемы сексуального здоровья.