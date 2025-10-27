«Время буквально сжигается»: эксперты назвали увлечение короткими видео причиной деградации зумеров

Просмотр коротких видео встречается почти повсеместно Источник: Мария Романова / V1.RU

Пришедшая на смену смешным картинкам, или же мемам, мода на короткие видео, рилсы и тиктоки стала настоящим бичом для современных школьников и студентов. Десятки часов, проведенных за просмотром бесконечной ленты видосиков, по словам специалистов, не только свидетельствует о прогрессирующей лени, безделье и нежелании продуктивно трудиться на благо Родины, но и приводит к возникновению опасной зависимости от «быстрых гормонов удовольствия».

«Они никак не загружают мозг»

Опрошенные корреспондентом V1.RU двадцатилетние студентки — заядлые потребители тиктоков не считают короткие видео чем-то отупляющим. Но обе, как на подбор, отмечают их главную притягательность: нескончаемый поток рилсов и тиктоков никак не загружает им мозг.

— Ну я смотрю преимущественно как раз «тиктоки», потому что из них информация хорошо усваивается. Из-за того, что они короткие — можно посмотреть огромное количество за небольшой промежуток времени. Как таковой нагрузки они не несут, поэтому под них очень просто отдохнуть, никак не загружая мозг, плюс платформа проста в пользовании. Занять время самое то, — увлеченно рассказывает Елизавета. — На жизнь они влияют не прям хорошо. Часто бывает такое, что теряюсь во времени и могу потратить на просмотр видео от часа и больше. В общем нужно себя, конечно, в этом плане очень ограничивать. Хорошо в них то, что нет в основном никакой умственной нагрузки, можно просто бездумно листать ленту и тем самым отдыхать. Плюс есть информация по интересам, которую очень легко найти. Меня, в частности, интересуют рецепты, подборки книг, распаковки — я подписана на блогеров, которые снимают по этим темам. В поисковике много видео, которые могут вдохновить.

Вторая девушка сказала, что обращается к коротким видео, чтобы следить за сводкой новостей.

— Я сейчас редко их смотрю, из-за того, что это много потребляемой информации за короткое время, которую сложно обработать. В основном попадаются неконтролируемые новости, которые ты смотришь, вообще не включаясь в смысл. После долгого просмотра таких коротких видеороликов мозг начинает труднее воспринимать более долгие видео. Конечно, короткие видео помогают быстрее остальных узнать новости из «первых уст», но и достоверность информации не гарантируется. Хоть я и сама люблю «позалипать» за просмотром, дабы убить время, но оно буквально сжигается, стоит заглянуть туда только на полчасика. В итоге получается так, что хотел посидеть 20 минут, а уже прошло два часа.

«У меня есть несколько знакомых, которые свихнулись на этой почве»

Свое мнение об увлечении просмотром коротких видео высказал человек, который непосредственно видит изменения в их жизни, интеллекте и развитии. Известный математик, кандидат технических наук и автор больше десятка учебников Сергей Тынянкин уверен — среди юного поколения это настоящая проблема, мешающая им воспринимать реальную картину мира.

— Я вздрагиваю, когда слышу про тиктоки. У меня есть несколько знакомых девушек, которые просто свихнулись на этой почве. Ладно, что они задумываются о различных непотребствах. Но ведь, кроме желания денег и модных одежд, в их головах теперь больше ничего нет, — говорит Сергей Тынянкин. — Эти тиктоки на то и созданы, чтобы наш современный молодой человек был как можно более глуп. О том, что уровень интеллекта и образования катастрофически упал, в своих работах по этому поводу писали гениальные люди: Жорес Алфёров, на секундочку Нобелевский лауреат, старший и младший Капица.

Я видел бесчисленное количество народу, которые свихнулись на этом и считают, что это и есть жизнь. На деле — это легко воспринимаемая иллюзия. Сергей Тынянкин математик, кандидат технических наук, автор десятка книг для школьников

По мнению Сергея Тынянкина, героев видосиков молодой зритель воспринимает как образец для подражания, а просмотр нескончаемой ленты с блогерами сравним с наркотиком.

— На образовательный процесс они влияют самым отрицательным образом. Ученики видят эту иллюзию жизни и не хотят учиться. Они думают по принципу: «Зачем учиться? Вот кнопочку нажал — всё сделано». Эта другая реальность в коротких видео — это вид наркотика. Для них тикток — образ жизни и источник сомнительных фактов. Как-то одна из таких зрительниц с жаром рассказывала мне про какого-то спортсмена, который по утрам выпивает два литра теплой воды. Я же задался вопросом: «Это образец человека или что?». Или однажды шла речь про какого-то артиста, который своеобразно пришивает пуговицы. Я задал тот же вопрос. Оттуда так всё и пошло: зачем учиться, если у них есть образец для подражания, не надо ничего выяснять, исследовать и даже думать.

«В первую очередь страдает социальное общение»

Про влияние коротких видосиков и картинок как на детей, так и на взрослых рассказала психолог Екатерина Трофимова. Специалист выделила ряд существенных минусов в поглощении неокрепшими умами коротеньких рилсов, просматриваемых зачастую еще на родительском телефоне.

— Ключевая задача школьного возраста, с 7 лет — социальное общение и когнитивное развитие, включающее формирование эмоционально-волевой сферы и высших психических функций. Если досуг ребенка полностью посвящен просмотру рилсов, страдают все эти направления, — утверждает психолог. — Социальное общение становится менее интересным, так как требует усилий, в отличие от легкого и доступного контента. Чтобы встретиться с друзьями, нужно одеться, собраться и умыться, и не факт, что будет интересно вместе сидеть на лавочке. В то же время просмотр рилсов не требует никаких усилий и всегда под рукой. Что касается высших психических функций, рилсы формируют непроизвольную память. Дети, привлекаемые яркими вспышками, музыкой и трендами, не анализируют происходящее, как, например, при просмотре фильмов, таким образом не развивают эмоционально-волевую сферу. А она служит базой для того, чтобы взрослый был родителем, хорошим начальником или ответственным подчиненным. В результате страдает как эмоционально-волевая сфера, так и социальное общение.

Но в просмотре коротких видео психолог отмечает и плюсы. Вместо перевоплощения в «зверушку» с маской лисички и хвостиком чадо вполне может заинтересоваться в рилсах какими-либо хобби.

— Если говорить о плюсах, то к ним можно отнести то, что и рилсы бывают иногда полезны. Короткие видео могут, например, заинтересовать ребенка и вызвать у него интерес к какому-то предмету или делу: приготовлению пищи, занятию поделками, просмотру стоящего фильма или прочтению хорошей книги. Ну и, наверное, еще к полезным особенностям рилсов можно отнести то, что дети не просто их смотрят, но они еще их снимают. Это формирует у них развитие творческих, креативных качеств, развивая их в этом направлении. Кроме того, некоторые подростки задумываются о том, как это монетизировать, еще и с успехом умудряются это делать. Таким образом у них развивается финансовое и бизнес-мышление.

— Если вы видите, что ваш ребенок действительно не на шутку заинтересовался короткими роликами, то имеет смысл обсудить с ним этот момент и, может быть, отдать его в школу юного режиссера или в какую-нибудь киношколу. Стоит поговорить о том, что именно ему нравится, чем бы он хотел заниматься в связи с тем, что вот такое увлечение в его жизни есть. Тем не менее очень важно помнить о режиме и помогать ребенку правильно распределять время между друзьями, школой, социумом, родителями, помощью по дому, обязанностями по отношению к старшим и младшим, учебой и, конечно же, таким интересным развлечением, как рилс.