«Назначили третий антибиотик подряд»: чем и как болеют россияне этой осенью — ковид опять на подъеме?

При первых признаках заболевания — головной боли, насморке и кашле — лучше остаться дома Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В этом году заболевать россияне начали еще до наступления осени: уже с конца августа. Кто-то переносит легче, кто-то тяжелее, с пневмониями. Журналист NGS.RU Мария Тищенко узнала у самих пациентов и у врачей, какие симптомы характерны.

«У меня за плечами уже три терапевта»

Многие заболевшие отмечают такие классические симптомы, как обильный насморк и кашель.

Сибирячка Наталья говорит, что дочь принесла вирус с работы: «1 сентября температура 39,5 весь день, не сбивалась. Кашель, насморк потом. Я на третий день после нее заболела. Плохо то, что больные ходят на работу и заражают окружающих и в транспорте».

Владимир болеет без температуры, но уже 14-й дней — болезнь опустилась в бронхи. У него сильный кашель, головная боль и слабость. Через 10 дней после него заболела супруга.

Вирусы не лечатся антибиотиками, врачи их назначают при антибактериальной терапии Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Еще одна заболевшая рассказывает, что часто люди не обращают внимание на болезнь, потому что всё начинается с легкого насморка, чихания, а потом уже добавляются кашель и температура. Она лечит семью обильным питьем (горячим чаем с клюквой, лимоном, имбирем), но напоминает, что всё индивидуально.

У Анастасии год назад была пневмония, а сейчас она снова заболела и называет происходящее «сюром»: «У меня за плечами уже три терапевта, один лор и один пульмонолог за эти две с половиной недели и третий антибиотик подряд. Первый антибиотик справился только с острым синуситом более-менее, далее поставили диагноз „бронхит“, на который не среагировал второй антибиотик. И сейчас уже третий».

Екатерина тоже уже сменила антибиотик: «Заболели с сыном с 28 августа, он вылечился, а я до сих пор болею: 2 недели держится 37,2–37,4. Второй курс антибиотиков, а результата пока нет. Ушла на больничный».

Важно! При первых признаках ОРВИ оставайтесь дома, чтобы никого не заражать. И обращайтесь к врачам, не занимаясь самолечением. Особенно это касается антибиотиков: их назначает врач при наличии бактериальной инфекции.

Какая картина у врачей

«Сейчас отмечаю, что сезон простуд начался раньше обычного. Обычно рост обращений идет в середине сентября, когда все возвращаются после каникул. Но в этом году взрослые пациенты начали приходить с симптомами ОРВИ уже с середины августа», — акцентирует внимание кардиолог, терапевт сети клиник семейной медицины «Здравица» Ирина Аманатова.

Без анализа, как правило, сложно определить, какой именно вирус у человека Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

По ее словам, на приеме встречаются разные инфекции: и коронавирус, и грипп, и привычные респираторные вирусы. При этом у взрослых клиническая картина очень похожа: температура, кашель, насморк, першение в горле, общее недомогание. Различить, какой именно вирус вызвал заболевание, без анализа сложно.

Врач-терапевт клиники «Смитра» Галина Мишурова говорит, что в ее учреждении на приемах отмечается незначительное повышение количества случаев ОРВИ. С типичной клиникой, характерной для этой группы заболеваний: насморк, першение в горле, иногда осиплость голоса, кашель сухой и умеренный субфебрилитет.

«Тяжелого течения ОРВИ пока не наблюдала. В среднем одна пневмония в неделю. Течение у них не тяжелое, лечение амбулаторное», — отмечает врач.

Врач-терапевт Татьяна Малиновская отмечает, что в основном заболевания связаны с переохлаждением: острые циститы, пиелонефриты, обострения хронического тонзиллита, обострения других хронических воспалительных заболеваний.

Важно соблюдать меры предосторожности: протирать руки, промывать нос Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Как болеют дети

«Мы видим, что с начала сентября начался подъем заболеваемости ОРВИ. В клинической картине у детей признаки респираторной инфекции пока стандартные: подъем температуры до средних показателей (37,5–38,5 °C), насморк, кашель и боль в горле, нарушение самочувствия», — комментирует заведующая отделением педиатрии, педиатр «Здравицы» Надежда Васильченко.

Врач-педиатр, вакцинолог клиники «Смитра» Надежда Муфтахова отмечает, что порог по заболеваемости увеличился с началом сезона, когда дети вернулись в сады и школы.

«В основном встречаются риновирусы, аденовирусы, вирус парагриппа. Одна пневмония всего у меня сейчас на приемах, всё остальное это больше ларинготрахеиты», — описывает педиатр.

Иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт в области общественного здоровья, разработки, исследований и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков подтверждает, что сейчас регистрируется подъем от недели к неделе, но точные цифры пока назвать нельзя, потому что не вышел национальный бюллетень по ОРВИ и гриппу за первые недели сентября. Но то, что видно, по его словам, близко к тренду прошлого года.

«На первой неделе сентября резкий рост заболеваемости, вторая и третья недели также дают заметный прирост, который потом снижается. В первую очередь это происходит за счет того, что восстанавливаются коллективы на работе, в школах, вузах и детских садах, то есть действуют не природные, а социальные факторы».

Эксперт говорит, что грипп сейчас не вносит значимую лепту в структуру заболеваемости ОРВИ, в которой лидирует риновирус. Уже летом была заметная заболеваемость коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, сейчас она на подъеме и, по-видимому, составляет не менее 10% случаев всех ОРВИ-подобных заболеваний.

«Серьезной смены возбудителей гриппа не произошло: по-прежнему в этом сезоне столкнемся с H1N1, H3N2 и близким к таковому в прошлом сезоне штаммом типа B. Какой-то радикально более высокой заболеваемости по гриппам в этом сезоне сравнительно с предшествующим я не жду», — предполагает Николай Крючков.

По ОРВИ, он считает, будет похожая картина с сезоном-2024/2025, а вот как себя поведет ковид — сказать сложно, потому что всё может поменяться, особенно если появится какой-то новый, более «эффективный» вариант.

Эксперт напоминает, что есть еще похожая инфекция — микоплазменная инфекция, которая активизировалась несколько лет назад.