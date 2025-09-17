За год сбросила 40 килограммов. Школьница поставила над собой эксперимент — чем это закончилось

Анастасия добилась цели и похудела, но процесс вышел из-под контроля и едва не свел ее с ума Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

По всему миру миллионы девушек мечтают о стройности. Социальные сети пестрят видео с «волшебными» диетами, а тех, кто добился впечатляющих результатов, аудитория боготворит, видя в них настоящих героев. Их успехом восхищаются, им хотят подражать. Однако стремление похудеть любой ценой может стать смертельно опасным. Об этом не понаслышке знает корреспондент E1.RU Анастасия Копыркина. К своим двадцати годам она сначала поправилась до 85 килограммов, а потом сбросила вес до критических 45. В этом материале Настя откровенно рассказала, как одержимость стройностью едва не сломила ее — как физически, так и морально.

Жила ради того, чтобы худеть

Я занималась эстрадными танцами 11 лет и, хотя всегда была склонна к полноте, чувствовала себя комфортно. Вес колебался, но я принимала себя такой, какая есть: веселой, харизматичной и уверенной, как Ольга Картункова или Ребел Уилсон.

Когда мне было 15 лет, началась пандемия коронавируса, и нас заперли в четырех стенах. Примерно в это же время умерла моя любимая собака — ее сбила машина. Я заедала стресс, а возможности сжигать полученные калории не было. Я стала стремительно набирать вес и меньше чем за год поправилась с 65 до 85 килограммов.

Мне не нравилось то, что происходило с моим телом, а чувство вины и ненависть к себе стали невыносимыми. Выход я искала в физической активности и вернулась на сцену — мне предложили сольную партию в танце «Горько». Необходимость влезть в свадебное платье заставила меня худеть еще активнее.

Анастасия также занималась восточными и народными танцами Источник: Анастасия Копыркина / E1.RU В детстве Настя была забавной пухляшкой Источник: Анастасия Копыркина / E1.RU

Спорт стал спасением от душевных терзаний, а снижение веса стало приятным бонусом. Мой рацион был далек от здорового питания: куриная грудка, гречка, а порой я могла целый день есть кислые яблоки и огурцы, запивая их зеленым чаем.

Если позволяла себе что-то «запретное», то строго наказывала сама себя: отказывалась от любой еды на целый день, пила воду литрами и изнуряла себя бегом для сжигания калорий.

Я усердно следовала программе из приложения «30 дней», ежедневно выполняя тренировки под руководством популярного тренера Хлои Тинг. К тому же я посвящала прогулкам по три часа каждый день. За три месяца лета удалось сбросить целых 15 килограммов.

После похудения Анастасия изменилась до неузнаваемости и стала весить всего 40 килограммов Источник: Анастасия Копыркина / E1.RU

В десятом классе я стала объектом всеобщего восхищения. Комплименты сыпались градом, а на вопрос о «волшебном рецепте похудения» я неизменно отвечала: «Просто не есть».

Внимание льстило, и я быстро к нему привыкла. Вскоре внутри меня поселился страх набрать вес и разочаровать окружающих. Ночные пробуждения в холодном поту от кошмаров о лишних килограммах стали нормой. Глубокой ночью я вставала и делала три подхода планки — только так тревога отступала. Похудение превратилось в единственный смысл моей жизни, в настоящую одержимость. Я жила ради того, чтобы худеть.

Таяла на глазах

Осенью я продолжила свой путь к стройности. Мой рацион состоял в основном из гречки и риса, дополненных сырой морковью и редисом. Я очень любила творог, выбирая исключительно жирность 5%, опасаясь, что более жирный продукт может привести к набору веса.

Периодически устраивала разгрузочные дни, позволяя себе овсянку на молоке, но строго без сахара. Для меня это было настоящим лакомством, хотя сейчас я ее совсем не ем.

В это же время я готовилась к ЕГЭ по литературе и много читала.

На уроках меня постоянно беспокоило, что я сжигаю мало калорий, поэтому я старалась двигаться как можно больше: ходила по школьным коридорам или улицам, читая книги. Анастасия Копыркина корреспондент E1.RU

Мне постоянно требовалось движение, поэтому я часто отпрашивалась на занятиях, чтобы сделать несколько упражнений в уборной.

Моей целью было проходить 30 тысяч шагов в день. Если я не достигала этой цифры, начиналась паника, и я ограничивала себя в еде — например, ужиная кефиром с морковью. Самое удивительное, что из-за такого режима даже пресные продукты казались мне невероятно вкусными: я могла несколько дней питаться только свежей капустой и получать от этого удовольствие.

Анастасия начала активное похудение после выпускного в девятом классе Источник: Анастасия Копыркина / E1.RU

Ела дважды в день: утром перед школой и вечером после всех занятий, в школьную столовую не ходила. В голове прочно засела схема: «съел — отработал». Мне было необходимо время и пространство для интенсивных тренировок, а не легких упражнений. Бегать или прыгать во время учебного дня было невозможно, поэтому приходилось ждать возвращения домой.

Из-за такого графика я потеряла подругу: слишком настойчиво звала ее гулять, когда ей не хотелось. Физическая активность была для меня источником уверенности и спокойствия, подтверждая мою красоту и стройность.

Я регулярно занималась кардио, посещала танцы, а по утрам перед школой делала вакуум живота, йогу, планку, упражнения на пресс и приседания. Я также проводила по несколько часов в бане, веря, что это помогает сжигать жир. До сих пор удивляюсь, откуда брались силы. За год я сбросила вес с 85 до 45 килограммов при росте 173 см. Эти показатели стали для меня критическими.

Мама умоляла поесть хлеба

В начале одиннадцатого класса мои близкие — друзья и родители — стали замечать перемены во внешнем виде. Они беспокоились, спрашивали, всё ли со мной в порядке, и умоляли прекратить худеть. Даже хореограф с танцев, пытаясь разрядить обстановку, шутил, что я напоминаю узницу концлагеря: «Ты как будто вышла из Бухенвальда!»

Но я видела всё иначе. Мне казалось, что с каждым сброшенным килограммом я становлюсь красивее. Я была уверена, что все вокруг завидуют мне и пытаются обмануть. На самом деле всё было с точностью до наоборот.

После очередного срыва Настя плакала и снимала на видео, как она «поправилась» Источник: Анастасия Копыркина / E1.RU

Мой рацион свелся к творогу, щедро посыпанному солью, и куриному филе. Однажды мама, желая, чтобы я нормально поела, приготовила в духовке куриную грудку и втайне добавила туда сыр. Это вызвало у меня настоящую истерику. Я начала кричать и плакать. «Не буду это есть, только жирные едят сыр, теперь я обязательно поправлюсь», — твердила я домашним.

Дедушка же, пытаясь хоть как-то повлиять на внучку, специально покупал шоколад и подкладывал его в карманы моей куртки, надеясь, что голод возьмет верх и я съем хоть маленький кусочек.

Мама со слезами на глазах умоляла поесть черного хлеба, ведь у меня уже начались проблемы со здоровьем. Анастасия Копыркина корреспондент E1.RU

Мой женский цикл нарушился, начали выпадать волосы. На плановом школьном осмотре врач направил меня в поликлинику для проверки сердца. Там мне выписали витамины, объяснив это начальной стадией анемии. Параллельно я принимала гормональные препараты, чтобы набрать вес. Но какой в этом был смысл, если я практически ничего не ела?

Хлоя Тинг — блогер, инструкциями которой вдохновлялась Анастасия Источник: chloe_t / Instagram.com*

Каждое утро я вставала на весы. Если стрелка показывала даже минимальный прирост, я начинала рыдать. Это означало, что меня ждет «день наказания»: только редиска, морковка и вода. Единственным результатом, который радовал, было ежедневное снижение веса.

Вызывала рвоту, чтобы не потолстеть

В ноябре 2023 года ситуация вышла из-под контроля: я узнала, что такое компульсивное переедание. Аппетит стал неутолимым, за два года голодовок мозг и желудок перестали слушаться. Я могла съесть разом целую кастрюлю гречки, пять шоколадок, упаковку наггетсов, большой торт, а затем запить это молоком с хлопьями.

Я ела без остановки, даже когда чувствовала физический дискомфорт. После таких приступов живот раздувался как на девятом месяце беременности. В эти моменты перед глазами словно появлялась пелена, и я поглощала всё, что попадалось под руку, даже то, что никогда не любила, например изюм. Завершались эти эпизоды истерикой, слезами и криками.

Анастасия была счастлива от похудения, пока не начались ментальные проблемы Источник: Анастасия Копыркина / E1.RU

В моей голове зародилась ужасная мысль: можно есть, а затем вызывать рвоту, чтобы не толстеть. После уроков я спешила в магазин, где покупала фастфуд, шоколад — всё, что попадалось под руку. Это я запивала большим количеством теплой воды с солью и, засунув два пальца в рот, бежала в туалет.

Эти «процедуры» не проходили бесследно. После них у меня падало давление, болела голова, а горло саднило от надрыва. Я пропускала школу, чувствуя себя разбитой. В аптеке покупала слабительные и чаи для похудения, которые вызывали мучительные боли в животе. В конце концов я устала мучить себя и отказалась от этих истязаний, но продолжала есть всё подряд.

Настя покупала одежду 40-го размера, но та всё равно была ей велика Источник: Анастасия Копыркина / E1.RU

Я стала ненавидеть людей. Сначала все восхищались моим похудением, затем притворялись обеспокоенными. Но стоило мне набрать вес, как начинались перешептывания: «Щеки снова выросли». Каждый знакомый норовил выпытать у меня секрет стройности — а когда вес начал стремительно возвращаться, одноклассница заявила: «Ой, как хорошо, у тебя появился животик, теперь ты не анорексичка!»

Дневник чувств помогал определить душевные переживания, из-за которых возникло расстройство Источник: Анастасия Копыркина / E1.RU

Я снова набрала вес. Из-за этого перестала ходить в школу, забросила танцы и дни напролет сидела дома, испытывая стыд при одной мысли о выходе на улицу. Думала только о еде, весе и о том, что скажут другие. Мама записала меня к психологу, он рекомендовал вести дневник чувств, в котором я фиксировала свои переживания.

Что было дальше

Когда расстройство пищевого поведения стало частью моей жизни, я поняла: главное — признать проблему. Это был мой первый и решающий шаг к исцелению. Я больше не могла жить в плену самоненависти и решила доверить свои переживания маме. Она с готовностью предложила свою помощь. Это очень важно — чувствовать, что вас любят независимо от внешности.

И у нас получилось!

Мой собственный опыт подтверждает: перемены могут быть спасительными. Я поступила в университет, переехала в другой город, нашла увлекательную работу и обрела новых друзей. Жизнь заиграла новыми красками, стала насыщенной. Сейчас моя фигура далека от идеала, но я по-настоящему счастлива. Похудение идет медленно, но это правильный путь — без вреда для здоровья и психики.

Что такое расстройство пищевого поведения? Ответ эксперта

Многие в наше время стремятся сбросить вес, чтобы стать стройнее, соответствовать трендам. Это понятное желание станет губительным, если не знать меры, в чем я убедилась на собственном непростом опыте. Помните: РПП нельзя убрать самолечением, оно требует профессиональной помощи.

Обратитесь к психологу или психиатру, ведь РПП — это лишь симптом, скрывающий более глубокие душевные проблемы. Только квалифицированный специалист способен помочь справиться с их первопричинами.

Рассказать о природе этого расстройства я попросила психотерапевта Оксану Лунегову. Она подтвердила, что это серьезное психическое заболевание.

«Это не просто диета или недовольство своим внешним видом. Это комплексное нарушение, при котором еда, контроль за ее потреблением, ограничение, очищение и похудение становятся способом справляться с эмоциональными трудностями, стрессом и внутренней болью», — рассказала психолог.

Настя (третья слева в нижнем ряду) улыбается. Даже в компании спортивных девушек видна ее чрезмерная худоба Источник: Анастасия Копыркина / E1.RU

Расстройство пищевого поведения имеет несколько видов.

Нервная анорексия — когда человек считает себя очень полным, даже если его вес критически низкий. Часто болезнь сопровождается чрезмерными физическими нагрузками, которые могут привести к истощению и смерти.

Нервная булимия — приступы переедания, после которых пациент стремится избавиться от этого, например, вызывая рвоту.

Компульсивное переедание — когда пациент чрезмерно много ест, но без очищения организма. В результате он испытывает вину из-за обжорства и быстро набирает вес.

Избегающее расстройство приема пищи — отказ от еды, не обязательно из страха набрать вес, а, например, из страха подавиться.

У Анастасии стали выпадать волосы, они стали очень ломкими и тонкими Источник: Анастасия Копыркина / E1.RU

Расстройство пищевого поведения часто бывает лишь вершиной айсберга. Под ней скрываются непроработанные психологические травмы или другие нарушения — такие, как тревожное расстройство, депрессия, социальная фобия, пограничное расстройство личности и другие.

Самый распространенный миф — что РПП возникает только у людей с критически низким весом. На самом деле расстройство пищевого поведения может возникать у людей с любым весом: нормальным, повышенным или пониженным. Заболеть может кто угодно: спортивные женщины, мужчины, дети и пожилые люди.

РПП занимает одно из первых мест по уровню смертности среди психических заболеваний. Оксана Лунегова психолог

Симптомы расстройств пищевого поведения: как их распознать Узнать Расстройства пищевого поведения (РПП) проявляются комплексом симптомов, которые можно условно разделить на три основные группы: поведенческие, психологические и физические. Поведенческие и психологические проявления: Ключевыми признаками в этой категории являются навязчивые мысли и постоянная озабоченность едой, калориями, диетами и собственным весом. Люди, страдающие РПП, часто говорят на эти темы, и они занимают значительную часть их мыслей. Особое внимание стоит уделить ритуалам, связанным с приемом пищи. Это может проявляться в следующем: мелкое нарезание пищи: еда разрезается на мельчайшие кусочки;

изолированный прием пищи: человек предпочитает есть в одиночестве;

избегание социальных ситуаций: отказ от встреч с друзьями за обедом или семейных ужинов, связанных с едой. Другие важные поведенческие и психологические сигналы: резкие изменения в пищевых привычках: внезапный отказ от целых групп продуктов (например, углеводов, жиров) или переход на строгие диеты (вегетарианство, веганство), часто под вымышленными предлогами;

недовольство своим телом и самокритика: постоянная критика внешности, даже при объективно нормальном весе;

навязчивые действия, связанные с весом: частые взвешивания или, наоборот, полное избегание зеркал и весов;

эмоциональные и социальные изменения: перепады настроения, депрессия, повышенная тревожность, социальная изоляция.

Как помочь близкому человеку c РПП

Это хроническое заболевание, которое часто возвращается, как диабет или гипертония. В состоянии полной ремиссии болезнь не проявляется.

Психотерапия помогает людям с расстройством пищевого поведения изменить привычки и справиться с проблемами, которые поддерживают это состояние. Работа с семьей также важна. Для подростков — с родителями, для взрослых — с супругами и даже детьми.

Комплексное лечение требует времени. Даже несколько сеансов психотерапии не решат проблему РПП. Необходимо от 12 до 36 консультаций, то есть примерно год работы. Это поможет восстановить здоровое пищевое поведение и улучшить психологическое состояние. Оксана Лунегова психолог

Важно, чтобы близкие заметили проблему и поддержали человека в процессе лечения. Разговор на эту тему лучше вести с глазу на глаз, в спокойной атмосфере. Используйте язык поддержки вместо фраз типа «Что ты ешь?», «Ты толстый (худой)». Лучше говорить: «Я беспокоюсь о тебе», «Ты выглядишь уставшим», «Как ты себя чувствуешь?»

Избегайте комментариев о внешности, даже комплиментов. Не выступайте в роли полицейского, не упрекайте — так вы только спровоцируете гнев. Вместо этого лучше помогите найти квалифицированного психотерапевта, психолога или диетолога.

Мама и друзья поддерживали Анастасию, когда она имела РПП Источник: Анастасия Копыркина / E1.RU

«Люди с расстройством пищевого поведения часто сталкиваются с предрассудками. Про них думают, что они просто проявляют слабость характера или пытаются привлечь внимание. Однако важно понимать: расстройство пищевого поведения — это не выбор человека, а серьезное психическое заболевание с биологической основой. Больные испытывают огромный стыд и вину, но без профессиональной помощи они не могут справиться с этим состоянием», — подвела итог Оксана Лунегова.

А вы худели намеренно? Да, успешно Да, но не получилось Нет, у меня это генетическое, наследственность не изменить У меня нормальный вес, мне это ни к чему

С лишним весом борются даже звезды. Например, Анна Семенович из «Блестящих» поделилась своей болью c журналистами.

А наша коллега Полина Краснопевцева давно и регулярно занимается в спортзале. Почитайте ее мнение о попытках похудеть к лету. Также мы рассказывали, как живет бодибилдерша с расстройством пищевого поведения.