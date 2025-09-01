Не верьте рекламе: 5 средств, которые только навредят вашим волосам

Для того чтобы отрастить такую длину и быть при этом блондинкой, надо постараться! Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

От витрин порой невозможно оторвать взгляд. Все эти бутылочки и баночки выглядят так привлекательно, и, кажется, вот купишь еще одну — и волосы вырастут и станут, как шелк. И конечно же, обретут силу и блеск. Ну ни дать ни взять, как в рекламе или у кинозвезды. Но работают ли все эти средства? Об этом «Доктор Питер» узнал у врача-дерматолога московского центра инновационной медицины DMC Екатерины Каминской. Разобрались, от каких уходовых продуктов легко отказаться.

Екатерина Каминская — дерматолог московского центра инновационной медицины Damas Medical Center

1. Слишком пенящиеся шампуни

В чем подвох? Лаурилсульфат натрия (SLS) и другие агрессивные сульфаты отвечают за пенообразование в шампунях. Они действительно отлично смывают грязь и стайлинг — пенки, лаки и воск. Но есть и обратная сторона медали: сульфаты безжалостно убирают не только загрязнения, но и естественный защитный липидный слой с кожи головы и самих волос.

Мощные сульфаты особенно опасны для обладателей сухой, чувствительной кожи головы, тонких, ломких или окрашенных волос. Регулярное использование ведет к пересушиванию, зуду, раздражению, ощущению стянутости. Волосы теряют влагу, становятся тусклыми, пористыми и безжизненными, а цвет быстрее вымывается.

Чем заменить? Искать шампуни с мягкими ПАВ: кокоилглутамат натрия, кокамидопропилбетаин, децилглюкозид. Надпись Sulfate-Free‎ ― главный ориентир. Хорошо себя зарекомендовали формулы с маслами (жожоба, арганы) или экстрактами овса, успокаивающими кожу.

2. Термозащита с эффектом ламинирования

В чем подвох? Многие спреи heat protection‎‎ насыщены силиконами (диметикон, циклометикон), которые создают на волосах гладкую, блестящую (на первых порах) пленку, отражающую жар фена или утюжка.

Эта пленка ― иллюзия защиты. Во-первых, большинство силиконов плавятся при высоких температурах, не обеспечивая реальной термозащиты. Во-вторых, они накапливаются слой за слоем. Волосы становятся тяжелыми, лишаются объема у корней, блеск сменяется тусклостью, а натуральные масла и влага перестают поступать к стержню. Более того, силиконы могут забивать поры кожи головы, провоцируя зуд и перхоть.

Чем заменить? Выбирать термозащиту на водной основе без силиконов в топе состава. Отдавать предпочтение настоящим термопротекторам: гидролизованному кератину, пантенолу (провитамин B5), маслу с высокой температурой кипения (аргановое, макадамии), витамину Е, фильтрам UV-излучения (оно тоже вредит при термоукладке).

3. Маски с избыточным химическим составом

В чем подвох? Не все маски одинаково полезны. Многие, особенно из массмаркета, насыщены дешевыми силиконами (для мгновенного скольжения‎), агрессивными консервантами (парабены, MIT), сильными отдушками и красителями.

Такие маски не лечат, а маскируют проблему сиюминутным «эффектом хороших волос»‎. Силиконы обволакивают, но не питают. Агрессивная химия может вызвать аллергию, контактный дерматит на коже головы, нарушить ее микробиом. Со временем волосы под слоем силиконов становятся сухими изнутри.

Чем заменить? Отдавать предпочтение маскам с понятным составом, где первые позиции занимают не вода и силиконы, а питательные компоненты: натуральные масла (ши, кокос, аргана), растительные экстракты (алоэ, ромашка), протеины (кератин, пшеничный, рисовый), пантенол, гиалуроновая кислота.

4. Шампуни с эффектом моментального объема

В чем подвох? Шампуни для объема часто содержат агрессивные ПАВ (те же сульфаты) и соли, которые приподнимают кутикулу волоса. Этот объем ― фокус. Волосы становятся жесткими, пушатся‎, но не за счет здоровья, а за счет повреждения кутикулы. Регулярное использование сушит волосы и кожу головы, делает их ломкими, лишает эластичности. Итог ― не пышная грива, а безжизненная «паутина»‎.

Чем заменить? Использовать щадящие шампуни для объема на основе мягких ПАВ, обогащенные легкими протеинами (пшеницы, риса), экстрактами дрожжей, плюща. Они укрепляют волосы изнутри, придают им естественную упругость и пружинистость без вреда.

5. Сухие шампуни на спиртовой основе

В чем подвох? Сухие шампуни ― спасение для жирных корней между процедурами мытья головы. Но многие содержат высокие дозы спирта или пропан/бутан как основу. Спирт моментально сушит и кожу головы, и волосы. Частое использование ведет к сильной сухости, ломкости, раздражению кожи, зуду. А в перспективе ― даже к усилению выработки себума (кожа пытается компенсировать сухость) и выпадению волос из-за повреждения фолликулов.

Чем заменить? Выбирать сухие шампуни на основе натуральных абсорбентов: рисовая пудра, овсяная мука, глина (каолин, бентонит). В составе не должно быть спирта в топе. Наносить только на корни и тщательно вычесывать.

Ранее мы рассказывали о том, как простая крапива может улучшить качество волос.

— Вот такой длины были волосы у моей прабабушки в 60 лет, — бьюти-блогер Мелоди Яслан показывает в TikTok старую фотографию женщины с блестящими черными локонами ниже пояса. — Такие же волосы сейчас у моей 80-летней бабушки.

Мелоди и сама может похвастаться роскошными волосами. А всё потому, что она использует один простой секрет по уходу за ними, который позаимствовала у своих славянских бабушек. Все они мыли голову, используя отвар крапивы двудомной, она же — обычная крапива, которая растет во дворе и в огороде и вообще считается сорняком.

— Это растение блокирует фермент, вызывающий выпадение волос, выводит токсины из кожи головы и укрепляет волосяные фолликулы, — уверяет Мелоди. — С помощью натурального шампуня с крапивой я смогла за год отрастить длинные волосы из стрижки боб.

Советы блогера подтверждают и научные исследования. В одном из них эффективность крапивы проверили на мышах. Одним грызунам на выбритую кожу наносили экстракт крапивы, а другим для сравнения — экстракт бузины. За мышками наблюдали в течение трех недель. В результате у тех, кого обрабатывали крапивой, шерстка выросла на 10,02 мм. Мыши с бузиной показали чуть более скромный результат — 8,94 мм.

Как оказалось, экстракт крапивы усиливает рост клеток дермального сосочка — части волосяного фолликула, расположенной в корне волоса. Именно от состояния дермального сосочка зависит рост волоса. Если же он погибает, отмирает луковица и весь волосяной стержень.