В больницах Ярославской области сменились главврачи: причины

В нескольких больницах Ярославской области сменилось руководство Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Министерстве здравоохранения Ярославской области прокомментировали кадровые перестановки, которые произошли в последнее время в медучреждениях Ярославской области. Сразу в нескольких больницах сменились руководители.

«К сожалению, до февраля 2024 года большая часть учреждений здравоохранения не имела главных врачей. Их обязанности, как правило, выполняли заместители и доктора, что, безусловно, сказывалось на эффективности управления, как системой здравоохранения в целом, так и отдельными учреждениями, в частности», — пояснили власти.

Также в Минздраве добавили, что правительством Ярославской области и министерством проводится создание крупных медицинских комплексов, которые будут включать несколько районных больниц.

«Следовательно, идет поэтапное формирование команды сильных управленцев, которые обеспечат выполнение задач федеральных и региональных проектов в сфере здравоохранения, качественное оказание медицинских услуг населению, повысят эффективность управления больницами», — отметили в Минздраве.

В частности, больницу № 3 в Ярославле, к главврачу которой были претензии, сейчас возглавила руководитель поликлиники № 5 Ольга Мамонтова, ставшая по итогам 2024 года лучшим руководителем в сфере здравоохранения Ярославской области. Сама поликлиника № 5 присоединилась к больнице № 3.

Трудовой договор с Михаилом Цветковым, который был главврачом рыбинской больницы № 2 прекратили в связи с достижением предельного возраста пребывания на данном посту — 70 лет.

«Михаил Юрьевич остается в системе и активно взаимодействует с Рыбинской больницей № 2 и Министерством здравоохранения», — добавили в Минздраве.

Также в июле закончился трудовой договор с главврачом больницы № 2 в Ярославле Сергеем Давлетовым. Продлевать его не стали. Сам Сергей Давлетов озвучил версию, почему это произошло. Сейчас исполняющей обязанности руководителя назначена Елена Дайникова, которая уже выполняла эту функцию до прихода Сергея Давлетова.

В Ростовской ЦРБ исполнение обязанностей главного врача осуществлял его заместитель. С июля 2025 года на руководство медицинским комплексом назначен главный врач — Алексей Долгов.