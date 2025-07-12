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Здоровье В Ярославле сорвали сроки установки томографа в больнице. Власти винят экс-главврача

В Ярославле сорвали сроки установки томографа в больнице. Власти винят экс-главврача

В правительстве сообщили подробности ситуации

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Помещение для нового томографа в больнице № 3 до сих пор не готово | Источник: Правительство Ярославской областиПомещение для нового томографа в больнице № 3 до сих пор не готово | Источник: Правительство Ярославской области

Помещение для нового томографа в больнице № 3 до сих пор не готово

Источник:

Правительство Ярославской области

В ярославской больнице № 3 сорвали сроки установки магнитно-резонансного томографа. Об этом сообщили в правительстве региона. Власти считают, что произошедшее — недоработка главного врача, который уже покинул пост.

«Отремонтировать здание для оборудования должны были еще в мае, однако эта задача до сих пор не выполнена. Следить за сроками и ходом работ — непосредственная обязанность руководителя медучреждения. В случае ярославской больницы № 3 — уже бывшего главного врача, — прокомментировал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. — Со всеми, кто не справляется со своими обязанностями, продолжать работать не намерены».

И. о. министра здравоохранения области Мария Можейко отметила, что бывший руководитель учреждения не только не контролировал процесс и не вел претензионную работу, но и не поставил в известность о проблеме объекта министерство здравоохранения. Теперь решение проблемы — обязанность нового главврача.

Томограф приобретен по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и необходим для работы диагностической службы всего Заволжского района.

В больнице прошла проверка. Комиссия отметила удручающее состояние отделения терапии. Здесь много лет не проводился даже косметический ремонт.

«То, что я увидел в отделении терапии, положительных эмоций не вызвало, — рассказал один из проверяющих, руководитель проекта „Губернаторский контроль“ Андрей Скоркин. — Действительно, есть проблемы, для решения которых нужны серьезные финансы. Но пыль на вентиляционных решетках, копившаяся месяцами, паутина между рамами в палатах, обшарпанные стены, которые можно было просто подкрасить, и много других мелочей, на которые не нужны сотни миллионов рублей, можно и нужно было исправить».

Напомним, на состояние отделения терапии в больнице № 3 жаловались и пациенты. Недавно ярославцы выложили в соцсети ужасающие кадры из палаты. Люди говорят, что между собой называют больницу билетом в один конец.

С февраля 2024 года руководителем больницы был Алексей Плотников из Вологды, а до этого ярославец Александр Корнилов, с которым не продлили контракт. Сейчас главврачом назначена экс-глава заволжской детской поликлиники № 5 Ольга Мамонтова.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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