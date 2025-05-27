«Это коллапс»: сотрудники больницы в Ярославской области сообщили о резком сокращении персонала

В ярославских больницах ожидаются сокращения сотрудников в связи с оптимизацией Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославской области сотрудники больницы взбунтовались из-за предстоящего объединения медучреждений. По словам работников сосудистого центра Рыбинской городской больницы № 1, у них в ходе оптимизации хотят сократить почти 30 уборщиц и буфетчиц. О сложившейся ситуации 26 мая сообщили в ярославском региональном отделении «Народного фронта».

«В свое время санитарок перевели в уборщицы. Эти уборщицы работали в реанимации, в отделениях. В итоге сейчас убирают уборщиц и работать у нас некому. Больные будут без должного ухода. Как может одна буфетчица обслуживать 60 человек? Это за пределами физических возможностей людей. Они почти все лежачие. До туалета немногие ходят. Оставлять в таком состоянии наше отделение — это коллапс», — рассказали работники больницы.

Работники рыбинской больницы записали видеообращение о ситуации Источник: Народный фронт | Ярославская область / Telegram

По словам людей, вместо двух буфетчиц, в обязанности которых входит развозка еды по палатам, в отделениях будет по одной. Количество уборщиц, по факту выполняющих функции санитарок, также сократится. Например, в неврологическом отделении для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения вместо девяти сотрудников планируют оставить троих. Одновременно вспомогательный персонал хотят перевести на график работы исключительно по будним дням до 16:00.

«Дело не только в том, что часть коллектива лишится средств к существованию, а нагрузка на оставшихся вырастет в разы. Непонятно, как планируется организовать уход за больными, особенно учитывая, что среди них есть лежачие и обездвиженные. Кроме того, в стационаре проходят лечение жители Брейтовского, Пошехонского, Тутаевского, Угличского районов. Близкие приезжают к ним редко», — отметили в ОНФ.

В комментариях к посту жители региона предполагают, что обязанности уборщиц и буфетчиц «повесят» на медсестер.

«Тогда им своими прямыми обязанностями заниматься будет некогда. Не будет санитарочки в выходной день, пойдет медсестра кормить всё лежачее отделение, потому что она не живодер людей голодом морить. Потом пойдут убирать рвоту и памперсы менять, полы мыть. Потому что за выходные такое отделение превратится в авгиевы конюшни», — комментируют подписчики в группе Народного фронта.

Общественники рассказали, что в региональном Минздраве сообщили, что уведомления о сокращении получили 20 из 55 буфетчиц и уборщиц сосудистого центра, их функционал собираются распределить между другими сотрудниками. При этом оставшимся работникам обещают поднять зарплату на 115%. Пациенты, по мнению чиновников, не пострадают.

«Объединение позволит убрать излишний управленческий и вспомогательный персонал — в целом по всем объединяемым учреждениям планируется высвобождение 5,8% работников. Тем временем будет повышена заработная плата тем, кто продолжит работу», — прокомментировали в региональном Минздраве.

По данным министерства, ожидаемый рост заработной платы на ставку прочего персонала модернизированных медорганизаций составит около 100%.

«Врачей и медсестер сокращения не затронут. Кроме того, все объединяемые больницы и поликлиники останутся на своих местах и продолжат работу, об их закрытии речи не идет. Многие лечебные учреждения будут укрупнены и централизованы для большей их маневренности. Пациентам станут доступны услуги всех подразделений», — добавили в ярославском Минздраве.

Народный фронт и профсоюзы настаивают на полном сохранении кадрового состава. Активисты уже обратились к губернатору и в прокуратуру. Ждут реакции.

Напомним, 7 мая 2025 года губернатор региона Михаил Евраев сообщил о решении оптимизировать сеть медучреждений региона. Чуть позже появилась информация, о каких именно больницах идет речь. В правительстве пояснили, почему принято данное решение и кого сократят в больницах.