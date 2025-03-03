Врачи назвали 10 продуктов, которые укрепляют иммунитет для защиты от заразных вирусов

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Какая попало рыба, говорят врачи, не подойдет. Лучше всего себя показывают треска и лосось. — Рыба морских сортов, особенно лососевых, — источник хорошо усваиваемого белка, омега-3 жирных кислот под названием эйкозапентаеновая кислота и докозагексаеновая кислота, — объясняет врач по гигиеническому воспитанию Олеся Подлевских. — Обе эти жирные кислоты обладают противовоспалительным действием. Докозагексаеновая кислота играет также важную роль для здоровья мозга.

Дошкольникам нужно съедать по 60 граммов рыбы лососевых пород 2–3 раза в неделю. Малышам рыбный прикорм начинают вводить в возрасте 10 месяцев.