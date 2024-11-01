Жаловалась на боли в пояснице и ноге: пенсионерка умерла в больнице — дети винят врачей в халатности

Источник: Никита Егоров, Владислав Черкасов, Дарья Бурмистрова

Пережить утрату близкого человека непросто. Еще сложнее, если в сердце живет уверенность, что этого можно было избежать. Так произошло в семье из Нижнего Новгорода. Летом прошлого года 71-летнюю Ирину Корневу увезли в больницу с болями в пояснице и ноге. Спустя несколько часов женщину перевели в реанимацию, обнаружив гной в колене. Из реанимации в палату и обратно пенсионерка перемещалась в течение двух месяцев. У нее появлялись новые пролежни, отказывали органы, а одну из ног пришлось ампутировать. В итоге Ирина умерла. Ее дети больше года борются с Минздравом. Подробнее об этой истории — в видео наших коллег из NN.RU.



Юрист Антон Салеев, который помогает Корневым, уже направил не один документ в нижегородский Минздрав и правоохранительные органы.



— Вообще, борьба со здравоохранением, больницами, врачами, когда видишь, что действительно вина специалистов по документам доказана, она очень тяжела. Почему? Как правило, здравоохранение прикрывается законом о врачебной тайне. Естественно, нам очень тяжело писать какие-либо жалобы, потому что мы ответа никогда не дождемся, — отметил юрист.

По словам Салеева, региональный Минздрав всё же провел внутреннюю проверку в больнице № 13 и выдал заключение: «Действовали в соответствии с протоколами и законом „Об охране здоровья“». Однако такой ответ не устроил Екатерину и Сергея, детей скончавшейся, поэтому было принято решение обратиться в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения — она обнаружила десяток нарушений медиков.

— Я вижу там две статьи Уголовного кодекса — это халатность и неоказание помощи больному. В правоохранительные органы мы тоже обратились, но либо ввиду занятости на более сложные дела или ввиду своей невнимательности они на наше заявление вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Им в больнице сказали, что мать Екатерины и Сергея умерла своей смертью. Уже прошло больше года. Я уверен, что даже с таким важным документом (независимой экспертизой) это дело будет похоронено под бюрократическим сукном.