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В Ярославле хотят разбить 100-метровый парк с монументом пионерам авиации

Место для этого присмотрели на проспекте Фрунзе

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Парк с монументом в центре предложили разбить на проспекте Фрунзе

Парк с монументом в центре предложили разбить на проспекте Фрунзе

В Ярославле хотят разбить парк и поставить мемориал пионерам авиации

В Ярославле обсуждают необычную идею — разбить новый парк с крупным монументом в виде реактивного самолёта. Его предлагают установить на изгибе проспекта Фрунзе, неподалёку от остановки посёлок «Сокол». Идею мемориала «Пионерам реактивной авиации» уже обсудило российское военно-историческое общество с местными жителями.

— Сразу после окончания Великой Отечественной войны поселок Сокол был гарнизоном, где размещался личный состав 147-го гвардейского истребительного авиационного полка, летчики которого одними из первых в стране освоили отечественные реактивные самолеты. Названия улиц поселка до сих пор тесно связаны с аэродромом: Летная, Авиационная, Пилотов, Парашютный проезд. Летчики и авиатехники, когда-то служившие в Ярославле, принимали участие в Корейской войне 1950–1953 годов. Многие из них награждены правительственными наградами, — объясняют выбор места и монумента авторы.

Также в историческом сообществе напоминают, что проспект Фрунзе некогда был взлётно-посадочной полосой аэродрома, что также добавляет смысла новому монументу.

Пока трудно сказать, будет ли согласовано это место для нового парка и мемориала, так как неподалёку расположена база ОМОН.

Парк предлагают разбить рядом с автобусной остановкой

Парк предлагают разбить рядом с автобусной остановкой

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