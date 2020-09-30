«Спада не происходит»: власти Ярославской области «заморозили» COVID-ограничения

В Ярославской области власти «заморозили» введённые в регионе ограничения, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции.



— На протяжении нескольких недель эпидемиологическая ситуация остаётся стабильной — нет большого подъёма заболеваемости, но и спада не происходит, — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.



Что сейчас происходит и как мы будем жить в режиме «заморозки» COVID-ограничений, объяснили в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией:



— Постановление правительства области, регулирующее работу организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях ограничений, теперь будет действовать до особого распоряжения. Ранее в него регулярно вносились изменения, определяющие условия деятельности различных учреждений.

