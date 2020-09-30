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«Спада не происходит»: власти Ярославской области «заморозили» COVID-ограничения

В оперативном штабе объяснили, что это означает

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В Ярославской области для борьбы с коронавирусом ввели масочный режим

В Ярославской области для борьбы с коронавирусом ввели масочный режим

Власти Ярославской области «заморозили» COVID-ограничения

В Ярославской области власти «заморозили» введённые в регионе ограничения, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

— На протяжении нескольких недель эпидемиологическая ситуация остаётся стабильной — нет большого подъёма заболеваемости, но и спада не происходит, — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Что сейчас происходит и как мы будем жить в режиме «заморозки» COVID-ограничений, объяснили в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией:

— Постановление правительства области, регулирующее работу организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях ограничений, теперь будет действовать до особого распоряжения. Ранее в него регулярно вносились изменения, определяющие условия деятельности различных учреждений.

Напомним, сейчас Ярославская область находится на третьем этапе снятия ограничений: разрешена работа большинства коммерческих и государственных организаций. В регионе по-прежнему действует масочный режим.

С начала пандемии в регионе выявлено 8587 случаев коронавирусной инфекции, умерли в результате болезни 46 человек.

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коронавирусмасочный режим
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