«Спада не происходит»: власти Ярославской области «заморозили» COVID-ограничения

Власти Ярославской области «заморозили» COVID-ограничения
В Ярославской области власти «заморозили» введённые в регионе ограничения, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
— На протяжении нескольких недель эпидемиологическая ситуация остаётся стабильной — нет большого подъёма заболеваемости, но и спада не происходит, — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Что сейчас происходит и как мы будем жить в режиме «заморозки» COVID-ограничений, объяснили в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией:
— Постановление правительства области, регулирующее работу организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях ограничений, теперь будет действовать до особого распоряжения. Ранее в него регулярно вносились изменения, определяющие условия деятельности различных учреждений.
Напомним, сейчас Ярославская область находится на третьем этапе снятия ограничений: разрешена работа большинства коммерческих и государственных организаций. В регионе по-прежнему действует масочный режим.
С начала пандемии в регионе выявлено 8587 случаев коронавирусной инфекции, умерли в результате болезни 46 человек.